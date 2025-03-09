

今早享受在河床上愜意地吃著早餐，順便曬曬朝日的暖陽

休息一下就租飯店的腳踏車道附近晃晃

發現了一個蝙蝠洞!!!

入口很狹窄，洞內非常潮濕且陰暗，同行友人用手電燈稍微往洞穴內上頭照相

成群的蝙蝠就這麼到掛在上頭，十分驚人啊!!!!

不過裏頭空氣實在是太過令人不舒服，稍微看一下就出來了





抓緊退房前的時間，在好好悠哉地看看河上飯店周圍連綿的山巒起伏及自然景觀吧



退房的第一站我們來到了占地約80公頃的北碧Safair Park，在這裡近距離地體驗與動物們拍照及餵食，也可搭乘園區巴士進去觀賞獅子、長頸鹿、斑馬等





來喔~~~近身餵食秀三步曲~~先在窗外觀望、接著故作矜持地吃點小食、再來就是猖狂地把頭伸進巴士來啦!!!!!

貪婪的長頸鹿啊!!!!!這是在上演真實版侏儸紀公園嗎!!!!吃素的都這麼兇猛喔!!!!!





一群熱到不想動的獅群



動物園行程結束後就前往死亡鐵路

著名的死亡鐵路其實是連接泰國曼谷與緬甸仰光的泰緬鐵路，鐵路沿途會經過河川與峽谷

由於當時建造時超過10萬人喪命，故有著此血淚交織的名號



離開死亡鐵路後，我們來到了桂河大橋

因奧斯卡電影獲獎而造就此景點成為熱門觀光熱區

由於慘遭戰爭炸毀又不斷修繕的緣故，目前在世人眼前的桂河大橋橋墩是由日本修建，贈與泰國最為戰後的賠償

在這看似平靜而美麗的畫面背後是一段段悲壯又沉重的歷史積累而成





而在桂河大橋附近的Art Gallery & War Museum又保存了怎樣的歷史面貌呢

一進博物館門口就陳列一台古老的火車，經上網查找資料才知道，這是當時二戰期間日軍運送軍需用品到緬甸、印度的火車





這間於1987年開放的博物館為私人所有，裏頭的館藏陳列沒有什麼邏輯

但可從收藏的物品、文件、軍用品等等可一窺當時二戰期間的歷史脈絡

當然混搭各國風格建築及無奇不有的藏品，除了讓人眼花撩亂之餘，更添些許詭譎的氛圍

還記得大白天的，館內參觀人數根本寥寥可數，更別說奇妙的動線及陳設佈局，

如單獨前來應該會在某個轉角處被某些模型人像給嚇到不知所云吧!





在這裡閒晃完後，大夥兒就驅車前往今晚的餐廳啦~~

Tongkan cafe桂河上的網美餐廳，穿過這綠蔭後，映入眼前的是一片坐落在桂河旁的水上木棧區、河上吊床及水上球型木屋





我們選在水上棧板區用餐，一塊一塊的方格底下就是桂河，邊吃飯邊泡腳也是種新奇的體驗

點了打拋豬、蟹肉蛋、海鮮冬蔭功湯





烤豬頰肉、泰北拼盤??蝦餅、泰國蝦





今晚入住的是北碧府的U Inchantree Kanchanaburi

翌日在飯店吃完早餐後就準備前往機場搭機返台了

最後與Inchan樹說聲再見(Inchan樹象徵的是永恆的愛情)



外帶一杯泰式芒果飲到機場吧~~



這趟旅程是鮮少拍照留存的一次，或許在記錄起來會有些費神(畢竟看圖說故事容易的多)

但換個方式想，卻是留在心裡的記(回)憶更多，有時遠離數位的環境更能醉心地徜徉在大自然中

當然，又是給自己一個念想的藉口，希望還有機會及在不同的季節再次造訪這座帶有沉重歷史的國度!

用現今旅人的角度重新訴說著這裡的過去及現在~~~



期待下次旅遊!!!!