在地經營已超過12年，食材皆是當日新鮮現叫製作，尤其海鮮真的有夠鮮，而且店家不收服務費，消費滿180元送30元折扣券，大專院校學生證主餐享九折優惠，真的超級划算！ 撰文。拍攝／呂萱萱

位於羅斯福路的巷弄內，捷運公館站步行約五分鐘可到，開車的朋友，可以停汀洲路的收費停車場 優惠活動：

(1)消費滿180元送30元折扣券，隔日可開始使用(不分平假日)

(2)憑大專院校學生證主餐享九折優惠(不分平假日)

以上優惠不併用

這是一樓的空間，木質桌椅、木地方，營造出溫馨又舒適的氛圍

二樓空間採用大面的玻璃窗，所以採光很棒

濃湯的味道鹹度適中，還好奶味不會太重（我超怕那種很奶的湯）裡面的配料也很多，有玉米、蘑菇…等，算是滿有誠意的湯品

茄汁海鮮義大利麵：配料超豐富，有白蝦、蛤蜊、淡菜…等， 蝦子彈脆的極佳口感，蛤蜊、淡菜，真的每一口都是滿滿幸福的海味

唐揚雞松露燉飯，醬汁與燉飯濕潤的組合，口感超順滑，味道鹹香濃郁，讓人吃一口就愛上

雞肉也非常鮮嫩，外酥內軟又多汁，雖說用油炸，但不會太油膩

炸物的組合是薯條跟雞米花，口感酥酥香香，一點都不油膩．多吃幾個也不會覺得負擔

飲料的部份，我們選擇無糖冰紅茶（也可以選熱的）味道香醇，不會太苦

這是我們另外加點的提拉米蘇，口感濕潤綿密、甜度適中，上面的可可粉帶點微苦味，超級誘人

原文連結 https://evanchiny.com/20250304eat/