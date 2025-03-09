造訪nook之後沒過多久又有機會來小尾咖啡在城中最新的分店小尾巴

外觀以簡約都會感的黑色調跟nook的白色明亮風格有著鮮明對比

乍看是整片落地窗但其實從店外會反光看不見店裡更添神秘感

門口的戶外木椅座位跟幾塊彷彿隨意彷彿有心擺設的石頭更帶點日式枯水庭園禪意侘寂

一進入店內就會發現從店裡可以直接透視窗外的明亮

特殊玻璃的巧思既能讓室內客人保有隱私又能享受到自然光線

內凹的牆面放了自家烘焙的各式咖啡豆販售

黑色吧檯跟高腳椅非常有酷帥感

相比nook的溫柔文青小尾巴更多都會潮流的幹練

開放式廚房的吧台區域非常乾淨整潔

金屬質感時尚潮流搭配日系動漫畫作更有衝突美感

提供白開水可以供客人自取

窗邊的沙發椅座位就像藝廊的休息空間一樣舒適

皮革沙發帶著恰到好處的曲線讓人情不自禁慵懶起來

上半是素色淺灰水泥搭配下半部的墨綠色小磁磚堆砌的牆面簡單有品味

每個座位旁都有提供置物籃放包包

層架的櫃子裡放了許多書籍跟收藏小物

摻了點復古氣息的浪漫情懷更加昇華整個咖啡廳的質感

軟木塞的牆面以大頭釘裝飾許多文青風格的海報傳單

內側後半部的座位區即使白天也偏昏暗

彷彿點著蠟燭的暈黃美式情調

L型圍繞的木椅區域非常舒服寬敞

棕色與紅白刷色的牆面加上黑白畫作非常復古風格

座位下方都有插座可以使用

只是設計上需要整個蹲下或彎下腰才能摸到在很深處的插座不是非常便利

菜單是直接設在吧台區域以玻璃嵌釘很有質感

咖啡有非常多特色的變化款

無咖啡因跟酒精飲品也有不少選擇

甜點則是以手寫菜單呈現

每天供應的品項數量有限也不一定都有

店員在介紹菜單時至少花了5到10分鐘非常詳細專業

烤糖巴斯克 180元

平常不是巴斯克的粉絲但是很愛烤糖

瓷盤的波紋邊緣設計讓甜點視覺呈現更優雅

吃完小尾巴的巴斯克蛋糕完全收服我的胃

內餡仍然是半熟流心質地

口感冰涼有著細膩的層層堆疊層次

甜度高但滑順綿密甜而不膩非常好吃

外層的烤糖薄片更是畫龍點睛讓蛋糕多了一點烤布蕾的氛圍

檸檬橄欖油起司 200元

在nook也有看到橄欖油起司這個甜點

再次遇到決定挑戰看看這聽起來完全不像甜點的蛋糕

份量不大對比價格的確不是太便宜

蛋糕體是偏向生乳酪的奶白質感

不論蛋糕本身或頂部都可以品嘗到黃檸檬皮屑的清香與咀嚼口感

搭配帶著甜蜜穀麥香的消化餅乾底

跟酸甜清爽的起司蛋糕品嘗忍不住一口接一口

頂部的紫薯糖片更是驚人的藝術品

透著一絲夢幻的淺紫入口瞬間融化只留下若有似無的眷念

很難得看到咖啡廳蛋糕的擺盤如此精緻

Pourover Coffee Tea 300元

手沖與茶的組合有兩種口味可以選擇

剛好哥倫比亞波旁咖啡豆跟梔子花烏龍都是我喜歡的元素而挑了這款

上桌時店家非常細緻準備了高腳杯盛裝手沖與茶的調飲

小杯單杯則是單純的手沖咖啡讓人品飲比較差異

單品咖啡帶著甘甜與輕盈果酸香很乾淨

調飲的頂部以橄欖油打成泡沫妝點創意十足又很有視覺效果

剛聽到介紹完全想不出來玉蘭花香的橄欖油泡沫是什麼滋味

實際喝起來真的會在舌尖最後感受到一點油滑

咖啡甘甜之餘更帶著清新淡雅的梔子花香

不過相對來說比較主調的是咖啡的味道少了點烏龍茶的份量

檸檬嗨波 180元

雖然名字很像酒但其實只是取其意象

本質是酸爽帶甜的西西里檸檬咖啡

上桌時是像是氮氣咖啡一般的綿密細緻氣泡

隨著時間會漸漸變回液體口感

酸甜的平衡抓得很剛好非常順口

冰滴 180元

冰滴咖啡有著深邃的酒棕色在光線照射下令人迷醉

喝起來是很純粹的咖啡香醇

冰釀特有的發酵酒香濃郁但不顯厚重

奶油茶卡布 180元

喝太多杯冰飲需要熱飲回溫一下

最後選了看名稱感覺就會好喝的奶油茶卡布

頂部點綴了一匙茶葉讓茶香更明顯

漂亮的淡奶茶色奶泡細緻飽滿沒有一點孔洞

喝起來奶香馥郁不會油膩

奶油茶加了些微的自家製香草糖漿有獨特的香甜感

甜度非常自然尾韻回甘隱約會覺得有股偉特牛奶糖的味道

因為小尾巴太多品項都很少見又很有特色

忍不住就放開束縛大肆品嘗一番

沒有雷點唯一問題只是價格相對偏高

考量到不限時又提供插座Wifi依舊是個很適合待一天的風格咖啡廳

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/11/13

花費: TWD1220(咖啡x4+蛋糕x2)

小尾巴

FB粉絲團/IG

11:00-14:30

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可(信用卡)

可否訂位: 否

地址: 〒104 台北市中山區林森北路67巷126號

電話: 02-2395-5288



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北中正-[時々珈琲 TokiDoki Coffee Roastery] 杭州南路上近東門站10分鐘，自家烘焙咖啡與蜂蜜奶油厚片吐司，不定期出沒豆柴店長，日系可愛文青外帶咖啡吧

台北中正-[新新生 Xin Xin Sheng] 近忠孝新生捷運站光華商圈，新開幕文青網美風格美食，人氣鍋煮奶茶與肉桂年糕點心，創意美味特色麵食料理專賣

台北中正-[咖啡實驗室 Coffee lab] 近忠孝新生站與華山文創園區，鬧中取靜舒適空間，推薦肉桂厚片與焦糖布丁，世界各地自家烘焙單品選豆，可愛店貓坐鎮的20年經驗職人咖啡