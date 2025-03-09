【新竹食記】六街小吃

六街小吃位在竹北六家古厝群附近，他們的炒飯粒粒分明，有濃濃的鑊氣是必點招牌，炒麵和便當類也頗有水準，用餐時段生意很好，這間也是在地竹北人強力推薦的隱藏美食，吃過一次他們的炒飯就深深愛上！

開車前往可停鄰近的CITY PARKING 城市車旅停車場竹北嘉豐二站或力揚停車場。

▲六街小吃有個黃底紅字顯眼招牌，騎機車可直接停店門口。

▲六街小吃菜單：菜單直接貼在門口玻璃上，有炒飯炒麵類、各式便當類、也有湯粄條、湯麵和米粉，滿足各種飯麵愛好者需求。

▲內用空間新穎寬敞乾淨，坐起來很舒適完全沒有擁擠感，有大片落地窗白天採光很好。

▲綜合湯 40元：綜合湯一口氣可以吃到貢丸、虱目魚丸、魚羹、骨肉，湯頭使用大骨熬煮很香，滿滿的料只要40元CP值超級高，喜歡喝湯的必點！

▲肉絲炒飯 100元：炒飯的份量頗多，男生可以吃得很有飽足感，內有洋蔥、紅蘿蔔絲、蔥段、蛋花和肉絲，每顆飯都粒粒分明並帶有濃濃的鑊氣，火侯控制得非常好，是盤很優秀的炒飯。

▲蝦仁炒飯 100元：很喜歡炒飯內的洋蔥，咬起來極為清脆沒有太多嗆辣感，蝦仁新鮮又大顆，吃起來有脆度不會粉粉的，蛋炒得有些微焦，吃起來焦香感十足。

▲肉絲炒麵 95元：炒麵的配料為豆芽、韭菜和肉絲，麵條使用常見的黃麵，軟硬適中充分吸附醬汁，與一般吃到濕濕的炒麵很不同。

雞蛋糕短評：炒飯粒粒分明有Q度，鑊氣也非常足，綜合湯味道不錯，喝起來沒有味精感或死鹹，價格合理料給的很多，cp值很高的小吃店。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



【六街小吃美食資訊】

地址：新竹縣竹北市興隆路三段37巷83號

電話：036578416

官網：無

營業時間：10:30–14:00、16:30–20:00 (周日公休)

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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