為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【新竹食記】六街小吃 - 炒飯粒粒分明鑊氣十足，用餐時段生意超好

【新竹食記】六街小吃 - 炒飯粒粒分明鑊氣十足，用餐時段生意超好

六街小吃 六街小吃菜單 新竹美食 竹北美食 more
2025-03-09 21:16:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
share
雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

【新竹食記】六街小吃 -

 

六街小吃位在竹北六家古厝群附近，他們的炒飯粒粒分明，有濃濃的鑊氣是必點招牌，炒麵和便當類也頗有水準，用餐時段生意很好，這間也是在地竹北人強力推薦的隱藏美食，吃過一次他們的炒飯就深深愛上！

開車前往可停鄰近的CITY PARKING 城市車旅停車場竹北嘉豐二站力揚停車場

【新竹食記】六街小吃 -

▲六街小吃有個黃底紅字顯眼招牌，騎機車可直接停店門口。

 

【新竹食記】六街小吃 -

【新竹食記】六街小吃 -

▲六街小吃菜單：菜單直接貼在門口玻璃上，有炒飯炒麵類、各式便當類、也有湯粄條、湯麵和米粉，滿足各種飯麵愛好者需求。

 

【新竹食記】六街小吃 -

【新竹食記】六街小吃 -

▲內用空間新穎寬敞乾淨，坐起來很舒適完全沒有擁擠感，有大片落地窗白天採光很好。

 

【新竹食記】六街小吃 -

【新竹食記】六街小吃 -

 

【新竹食記】六街小吃 -

 

【新竹食記】六街小吃 -

綜合湯 40元：綜合湯一口氣可以吃到貢丸、虱目魚丸、魚羹、骨肉，湯頭使用大骨熬煮很香，滿滿的料只要40元CP值超級高，喜歡喝湯的必點！

 

【新竹食記】六街小吃 -

肉絲炒飯 100元：炒飯的份量頗多，男生可以吃得很有飽足感，內有洋蔥、紅蘿蔔絲、蔥段、蛋花和肉絲，每顆飯都粒粒分明並帶有濃濃的鑊氣，火侯控制得非常好，是盤很優秀的炒飯。

 

【新竹食記】六街小吃 -

【新竹食記】六街小吃 -

【新竹食記】六街小吃 -

蝦仁炒飯 100元：很喜歡炒飯內的洋蔥，咬起來極為清脆沒有太多嗆辣感，蝦仁新鮮又大顆，吃起來有脆度不會粉粉的，蛋炒得有些微焦，吃起來焦香感十足。

 

【新竹食記】六街小吃 -

肉絲炒麵 95元：炒麵的配料為豆芽、韭菜和肉絲，麵條使用常見的黃麵，軟硬適中充分吸附醬汁，與一般吃到濕濕的炒麵很不同。

 

 

雞蛋糕短評：炒飯粒粒分明有Q度，鑊氣也非常足，綜合湯味道不錯，喝起來沒有味精感或死鹹，價格合理料給的很多，cp值很高的小吃店。


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★★


【六街小吃美食資訊】

地址：新竹縣竹北市興隆路三段37巷83號
電話：036578416
官網：無
營業時間：10:30–14:00、16:30–20:00 (周日公休)
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
六街小吃 六街小吃菜單 六街小吃推廌 六街小吃必吃 新竹美食 竹北美食 新竹小吃 竹北小吃 新竹餐廳 竹北餐廳 新竹炒飯 竹北炒飯
創作者介紹
創作者 雞蛋糕 的頭像
雞蛋糕

雞蛋糕生活美學專題報告

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#新竹美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

六街小吃

phone03-6578416
place新竹縣竹北市興隆路三段37巷83號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up