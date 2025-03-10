前言

為了「賞楓」，大漠已經前往兩次「仙公廟」了，但都「無楓而返」 😅

但是大漠要效仿先祖「劉備」，他那「三顧草廬」的精神，來個三訪「仙公廟」，不信看不到 😂

希望可以仗著姓「劉」，只要「三次」訪問，就成功達成任務 😆

這次除了「賞楓」，大漠還收穫了美麗的「夕陽」😁

一、拱北殿「彼岸橋」入口

原本想看看「彼岸橋」搭配「楓葉」的樣子 ~

結果這邊的「楓葉」，都已經掉光光了 😭

只好期待在「後山步道」上，可以看到「楓紅」了 ~

雖然沒有看見「彼岸橋」上的「楓紅」，但在路上收穫了「美麗」的「夕陽」~

「拱北殿」的建築，在「夕陽」的照射下，變成了「黃金山廟」 ~

二、拱北殿「前殿」

大漠這次來的時間點，是「拱北殿」公告的「賞楓期」~

因此今天的「前殿」相當熱鬧，滿滿的都是遊客 😆

(一)、夕陽

因為四處都是人，想拍「夕陽」，只能換的角度，避開人群了 ~

對著「階梯」的方向，大大減少其他遊客「入鏡」的狀況 ~

因該不會有人站在 「階梯」上，還比大漠高吧 😂

(二)、石獅子

「階梯」兩側的「石獅子」，每天都可以欣賞秀麗的風景，很幸福 ~

能在「拱北殿」守門的「石獅子」，因該會很喜歡這份工作吧 😆

而且這裡可以「登高望遠」，很符合「石獅子」的「君臨天下」形象 😄

(三)、「植物」小教室

「拱北殿」除了「楓葉」，還有其它「植物」可以觀賞 ~

大漠以為「金桔」都是「圓形」的，原來還有「水滴型」的阿 😄

粉紅色的「朱槿」~

「含苞待放」的「朱槿」~

淡黃色的「朱槿」~

「朱槿」很常見，因該是屬於很好栽種的植物，而且開起花來很漂亮 ~

「China Rose」是 「朱槿」的英文名字，直接翻譯就是「中國玫瑰」，看來外國人覺得「朱槿花」跟「玫瑰花」一樣漂亮 ~

今天就不上去看「八仙洞」，要專心的尋找「紅了的楓葉」~

繼續前往「後山步道」的路上，遇上了常見的「仙丹花」~

有沒有人也有吃過它的「花蜜」呢 😄

三、後山步道

傍晚的「後山步道」，在斜射的「夕陽」下，「大樹」們都成為了「漂亮的剪影」 ~

(一)、紅楓

發現了「紅了的楓葉」~

仰望了視角，拍不出「楓葉」紅色的樣子 😅

那就欣賞一下「楓樹樹枝」的「剪影」吧 😄

雖然是還在「賞楓期」，但「楓葉」快要掉光光了 😅

在「賞楓期」的尾端了，只剩幾棵「楓樹」展現著「楓紅」，等待大漠的前來 ~

路上的「枯葉」全是「楓葉」，可惜已經不是「紅的」了，不然一定很漂亮 ~

這棵「楓樹」剛好填滿了「窺天」的孔洞 😆

(二)、落下的「楓葉」

發現路上「樹木修剪」後，遺留下的「木塊」，配上落下的「楓葉」後，看上去「秋天意境」滿滿 ~

為什麼俗語會說「紅配綠，狗臭屁」呢❓❓

因為「紅色 」和「綠色」互為「對比色」，如果「衣服」這樣搭色，看上去會「很顯眼」，容易「吸引眾人目光」，但也可能讓人覺得「很臭屁」😂

不過用在「攝影」上，可以讓 「楓葉」更加迷人 😍

走完「後山步道」，回到了「拱北殿」~

「煙囪」是煮飯用的嗎 ❓❓

「百年建築」使用「燒柴煮飯」，這猜想蠻合理的吧 😆

四、拱北殿「正見堂」

要離開之前，發現好多人往「正見堂」走進去，想說發生什麼事了嗎 ❓

原來是「正見堂」窗外，可以看見一整片的「楓紅」~

大漠當然也要跟進去「湊熱鬧」啦 😄

雖然「正見堂」的「窗戶」很多，但幾乎都有人佔據了，人人都想找「楓葉」拍照 😆

在「後山步道」的「楓葉」都沒有這等待遇 😂

還有不少人跑到了「陽台」上，想更貼近「楓紅」呢 ~

原本有點小難過，步道上「變紅了」的「楓葉」有點稀疏，沒有體驗到「數大便是美」的感受 😢

但是到了「正見堂」後，已經感到「心滿意足」了 😌

太陽也快下山了，真要該回家了 ~

下樓的「樓梯」入口處，也可以欣賞「繁華」的「汐止市區」坐落於群山間 ~

五、停車場

其實「停車場」這邊，也是有「楓樹」的，但大多「楓葉」都掉光光了 😖

發現一棵「楓樹」，但它的「葉子」要紅不紅 😂

想說來拍個「楓葉」，為這趟旅程「做個結尾」 ~

結果「風」超級大，樹上的「楓葉」瘋狂晃動，只得到了一片「模糊」😂

地圖

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