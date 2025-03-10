日本職人的精神，把一件事情做到好，堅持到底，

就是用這樣的精神，微胖先生職人烘培的小夫妻老闆，在台北南京復興站開了這家店

外觀就很吸引人，那logo更是可愛到不行，

忍不住詢問了老闆娘才知道是老闆的臉，在店裡挑選麵包的時候還看到老闆在整理檯面，

偷偷看了一眼老闆，真的好像！

不多不少，微胖剛好，堅持使用老麵發酵的麵包坊，

店內也有集點活動，更可以透過線上點餐或是uber訂餐

趁著公司中午午休過去，這已經是我拍到人潮最少的時候了！

整間店生意有夠好，大家進店都是很熟悉的五六個、七八個麵包再拿！

微胖先生職人烘培的麵包師傅就是老闆本人，偶爾還可以看到製作的過程唷～

從法式、日是到台式；甚至是多種甜點麵包、土司和小點都有，

真的是可以常來的一家店，

微胖先生職人烘培使用的材料也很堅持、很透明，

麵粉也是從日本進口的鳥越製粉，再透過老麵發酵後製成不同的麵包

麵包出爐的時刻表，闆娘也建議中午後再訂購，商品會更完整，

但是中午後要購買的話，請大家手腳還是要快啊！當天檯面上也好多麵包都售罄了～

麵包都是當天製作的，不會有任何隔夜麵包，

蛋塔很喜歡這種誠實的經營模式，請大家要用新台幣多多支持微胖先生職人烘培！！

擺放的也讓人看起來舒服，

在每個麵包的小牌子下面除了價格以外，還有使用的材料

每個麵包的大小樣子，就像是複製貼上一樣般，

不會有些手工麵包，大小差異很大！

吐司以及台式麵包，也是很多家庭主婦的愛～

微胖先生職人烘培的台式麵包上面的用料也是不手軟呢！

除了販售麵包以外，微胖先生職人烘培也有些許的飲品，

使用的鮮乳則是使用花蓮的阿秀鮮乳，

店裡還有可愛的兩個小桌，真的很適合在南京復興這種上班區域，

讓上班族在中午的休息片刻可以來窩著，吃麵包、喝飲品，吐工作的土水，講老闆的壞話，

微胖先生職人烘培也有製作會議點心禮盒，

或是蛋黃酥禮盒、土鳳梨酥禮盒等，如果大家在逢年過節有需求，也可以來訂購唷！

小點類看起來都好好吃阿～～～

麵包都圓滾滾的，也是微胖的樣子！超可愛～

還有各式的可頌，但每樣數量都沒有太多，

如同我說的，微胖先生職人烘培的麵包真的都是複製貼上，每一個幾乎一樣！

這真的好厲害～

如果是第一次到微胖先生，在櫃檯也有試吃，

購買之後也會附上可愛的名片以及加熱方式！

然後我才進店15分鐘不到，就買了一堆麵包，周先生也是對於太太的行動力感到無奈，

但最後殊不知，他吃的比我還多，還問我什麼時候可以再去買？

草莓大福 $60

草每季不能錯過，也是微胖先生職人烘培每日限量商品，

紅豆餡不會太甜，草莓酸甜，搭配在一起吃下肚超滿足！

歐式麵包-乳酪酸種麵包 $60

裡面的乳酪大塊的好迷人，

搭配酸種麵包體，吃起來微酸到麥香，整體讓人好滿足，

這是周先生最喜歡的麵包之一！好吃到讚不絕口的那種～

歐式麵包-養生多穀物 $65

不知道是年紀到了還是長大了，以前喜歡台式麵包多過於一切的我，近幾年愛上了各種雜糧麵包，

所以看到微胖先生職人烘培的多穀物麵包，一定要吃吃看！

剖面圖就讓人滿意，吃起來更是舒服，

帶著Q彈有嚼勁的歐式麵包，以及脆口的堅果們，咀嚼後，都還可以感受到麵包以及堅果的香味～

法式奶油紅豆 $65

這道讓我好意外好喜歡！如果下次再到微胖先生職人烘培，我第一個要夾的會是他！

使用減糖紅豆餡，吃起來是紅豆香，但不甜膩；

奶油更是使用AOP奶油

AOP是(Appellation d’Origine Protégée) 由歐盟認證的原產地保護認證標籤，真的可以感受到微胖先生職人烘培的用料堅持啊！

歐式麵包-橙香核桃 $60

這個是意外被我買回家的！

對於橙香系列商品都會跳過的我，竟然買了它回家，重點是我還喜歡上了它～

以往吃到的很多橙香麵包，都會有一種橘子皮的味道，我不喜歡，

但是微胖先生職人烘培的這個橙香麵包，加入了蜂蜜，搭配起來竟然是可愛的檸檬柳橙感，

更迷人的是微胖先生職人烘培的歐式麵包是外有嚼勁內蓬鬆，整體真的讓我太喜歡了！

歐式麵包-雜糧核果 $55

又是一個滿滿雜糧我的愛，

蓬鬆的歐式麵包體，搭配滿滿的雜糧，吃起來就是滿足到讓人無法招架！

法式-芝麻乳酪堡 $55

這個也是周先生愛上的，

乳酪帶著酸甜，麵包除了本身的麥香以外，還有著滿滿滿的芝麻香氣，

每咬一口都覺得芝麻在嘴巴裡飛來飛去的浪漫感！

日式麵包-微胖肉桂 $60

這肉桂捲好美，裝在盒子裡真的就像藝術品般，打開後撲鼻的肉桂香氣更是迷人，

微胖先生職人烘培使用清華肉桂，比起其他肉桂品種香氣更加濃郁，

喜歡吃肉桂捲的人拜託不要錯過！與蓬鬆的日式麵包體結合，真的是天作之合～

日式麵包-草莓鮮奶露 $60

幸運如我遇到季節性商品，平常是只有鮮奶露！

草莓增添的香氣和口感，但主角那鮮奶露，甜而不膩口，與日式麵包的結合也是完美～

這個我和周先生是搶著吃光的～

〖店家資訊〗

店名：微胖先生職人烘培

地址：台北市松山區敦化北路4巷39號

營業時間：周一~周六 0800-2000(售完為止)、每周日公休

營業電話： 02 2711 0852

官方IG：https://www.instagram.com/mr_little_fatty/

線上點餐：https://shop.ichefpos.com/store/HRl9J4Ew/ordering

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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