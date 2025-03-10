★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★
一直以來在日本菇都比較喜歡逛當地的商店街
能夠有些特色小店也比百貨價格親民許多
來到名古屋當然就不能錯過最大的商店街--大須商店街啦!!
大須商店街就位在大須觀音的旁邊
是可以一起順遊的地方~
大須觀音是日本三大觀音之一
拾階而上能感受到寺廟內的莊嚴神聖
這裡還有很多種類的祈願方式
有興趣的看官們可以親身體驗看看哦~
在這邊讓人很有印象的是...鴿子((笑))
這裡的鴿子真的是超級多!!!
同時飛起來的時候真的會很擔心被鳥屎攻擊哈哈哈
放上一張大須商店街的地圖→官方詳細地圖
↓主要逛街區為一個日字型↓
從大須觀音這邊前往的話是從觀音通開始(紫色路線)
在日本商店街不怕下雨下雪大太陽
逛起來很舒適
以下照片是依照類別排序不是店面順序唷!!
食
從觀音通一進去就有一家矢場味噌豬排店
矢場就是從名古屋發家的喜歡吃豬排的看官不要錯過
章魚燒店
去的時候還很早還沒完全開店
只敢拍這隻可愛的章魚XD
鳴門鯛燒本舖
整個商店街有大約3~4家的鯛魚燒店
挑了一家豪華門面的((?))吃看看
點了一個十勝產紅豆280円
卡士達300円
不同口味會用不同的紙袋方便辨識
一隻不大但滿好吃的
內餡很豐富而且剛出爐很燙
很適合逛街逛累補充熱量
偶然經過一家沒有特別招牌的小店
招牌就是寫上他們有賣的東西
看到人不少並且價格也很親民就決定在這邊吃午餐!!
店內只有賣兩大項餐點(右→左)
御好燒→加肉320円/加肉加蛋360円
炒麵→加肉320円/加肉加蛋360円/肉加倍560円/肉加倍加蛋600円
烏龍茶/可樂/柳橙汁都是180円
餐點最貴也才600円是非常親民的價格
難怪人潮絡繹不絕呢!!
店面很小座位也不多
整間店只有一對老夫妻在忙
所以點完之後會用喊的請我們自己去拿餐點哦
我們點了一個御好燒加肉
薄薄的餅皮加上滿滿的蔬菜和肉
吃起來很有飽足感
旁邊有飲水機可以拿碗裝水很豪邁((笑))
炒麵加蛋
配料多到都要找不到麵了
一餐一人才360円還吃超飽
店內環境雖不是很優
但喜歡體驗當地人吃的餐廳的看官們可以放進口袋名單試試看
貝果店
我們沒有買但是看到很多人排隊
紀錄給有興趣的看官們
這間鯛魚燒似乎是人氣名店
店門前也是人潮滿滿
這家的鯛魚燒有搭配飲料的套餐形式
另外還有賣五平餅和糰子
然後菇要特別貼出這家李桑的台灣名物屋台
菇沒有吃但覺得他很酷
因為光是在大須商店街就開了3間分店XDD
每一間都好多人
菜單英文中文甚至越南文都有
那個中文菜單實在有夠可愛--尚賀呷!!
但菇一直對於鹹酥雞什麼時候有香菜口味感到疑惑XD
這位李桑在地鐵也有投放廣告呢((大笑))
買
這邊菇只放上有特別進去逛的店
當然商店街絕對不是只有少少的店
要讓各位自己來逛來血拚啦!!!
大須商店街有一家非常有名的商店
Alice on Wednesday
最大的特色便是它的店門非常矮小
如同故事中出現的夢境小門一樣
進去都要蹲低才能前進
畫面中剛好有一位很高的外國人為比例尺
就知道這門有多~~小~~了吧!!!
裡面有賣飾品、配件和沐浴用品
不算特別好逛但就是有特色
店面外觀非常顯眼經過絕對不會錯過
菇在這邊買了一條有著撲克符號的鑰匙項鍊990円
CouCou
日本300円均一價的日系雜貨
商品比較多花樣也比較粉嫩
感覺比大創商品再多幾分可愛
Seria
日本的百元商店
商品也是比起大創多了一些繽紛
而且可以逛可以買的東西比台灣的Seria多好多
非常推薦大家來挖寶
菇跟胖比就在這邊買了4組迷你家具
都是各100円(未稅)哦~
你們看~~有夠可愛的吧XDD
右邊那隻是本次的戰利品德川家喵
順便炫耀一下他真的好~~可~~愛((眼冒愛心))
C-pla扭蛋店
擁有兩層樓的超大型扭蛋店
琳瑯滿目、眼花撩亂的
認真走完一圈就忘記原本想扭的蛋在哪裡XD
基本上都是以最新最流行為主
所以沒有菇在找前陣子流行的迷你錄音機等
但還是非常適合扭蛋控來!!!!
其中還有很酷的扭蛋機
不是扭一顆蛋而是一片~
轉出來會像這樣是一片東西
裡面是一面扇子哦!!!
很酷吧!!!俗菇第一次看到這種扭蛋機呢!!!
這裡的扭蛋機台如果沒蛋了
投幣孔上方就會出現SOLDOUT字樣很方便
這台的SOLDOUT就是菇轉完最後一顆就跑出來啦!!
在店面的2樓還有一些造景
可以讓你們的扭蛋擺拍
整個很用心的扭蛋店((笑))
B-SIDE LABEL
是一家專賣貼紙的店
裡面貼紙圖案種類很多
也有很多代表名古屋的貼紙
價格也不算太貴
買來當送禮也不錯~
((看到門口的頑皮豹就不會找不到了))
每一張都是300円
除了菇最愛的水豚跟貓
右上角是名古屋名產雞翅+飯糰
好令人會心一笑的貼紙XD
迷你的扭蛋店
多數都是剛剛大間有的
TAITO STATION
大型的遊樂店
2樓也是很多的扭蛋和遊戲機
1樓則是夾娃娃機台
萬松寺→官網亀嶽林萬松寺
逛街逛一逛映入眼簾的居然是一間寺
回來上網一看居然最初是織田家的家廟呢?!
面向商店街這邊很現代建築的是後來蓋的新館
看介紹還說本館外面定時會有織田人偶((?))的小劇場
菇那天沒有多停留所以不知道這個小劇場到底在哪裡
題外話萬松寺的御朱印很漂亮~~
還會有月份限定的御朱印哦!!喜歡收集的看官不要錯過
這隻招財貓是商店街的大指標
找不到人的話就約在這XD
LOVE貓~
舒服的商店街
名古屋的大須商店街逛個3.4小時都沒問題
有來名古屋玩的看官們記得行程安排保留多點時間哦~
交通方式
鶴舞線→大須觀音站
名城線→上前津站
官方網站：大須商店街
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