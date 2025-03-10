★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★

一直以來在日本菇都比較喜歡逛當地的商店街

能夠有些特色小店也比百貨價格親民許多

來到名古屋當然就不能錯過最大的商店街--大須商店街啦!!

大須商店街就位在大須觀音的旁邊

是可以一起順遊的地方~



大須觀音是日本三大觀音之一

拾階而上能感受到寺廟內的莊嚴神聖

這裡還有很多種類的祈願方式

有興趣的看官們可以親身體驗看看哦~







在這邊讓人很有印象的是...鴿子((笑))

這裡的鴿子真的是超級多!!!

同時飛起來的時候真的會很擔心被鳥屎攻擊哈哈哈



放上一張大須商店街的地圖→ 官方詳細地圖

↓主要逛街區為一個日字型↓

從大須觀音這邊前往的話是從觀音通開始(紫色路線)



在日本商店街不怕下雨下雪大太陽

逛起來很舒適

以下照片是依照類別排序不是店面順序唷!!



食

從觀音通一進去就有一家矢場味噌豬排店

矢場就是從名古屋發家的喜歡吃豬排的看官不要錯過



章魚燒店

去的時候還很早還沒完全開店

只敢拍這隻可愛的章魚XD



鳴門鯛燒本舖

整個商店街有大約3~4家的鯛魚燒店

挑了一家豪華門面的((?))吃看看



點了一個十勝產紅豆280円

卡士達300円

不同口味會用不同的紙袋方便辨識



一隻不大但滿好吃的

內餡很豐富而且剛出爐很燙

很適合逛街逛累補充熱量



偶然經過一家沒有特別招牌的小店

招牌就是寫上他們有賣的東西

看到人不少並且價格也很親民就決定在這邊吃午餐!!



店內只有賣兩大項餐點(右→左)

御好燒→加肉320円/加肉加蛋360円

炒麵→加肉320円/加肉加蛋360円/肉加倍560円/肉加倍加蛋600円

烏龍茶/可樂/柳橙汁都是180円

餐點最貴也才600円是非常親民的價格

難怪人潮絡繹不絕呢!!



店面很小座位也不多

整間店只有一對老夫妻在忙

所以點完之後會用喊的請我們自己去拿餐點哦



我們點了一個御好燒加肉

薄薄的餅皮加上滿滿的蔬菜和肉

吃起來很有飽足感

旁邊有飲水機可以拿碗裝水很豪邁((笑))



炒麵加蛋

配料多到都要找不到麵了

一餐一人才360円還吃超飽

店內環境雖不是很優

但喜歡體驗當地人吃的餐廳的看官們可以放進口袋名單試試看



貝果店

我們沒有買但是看到很多人排隊

紀錄給有興趣的看官們



這間鯛魚燒似乎是人氣名店

店門前也是人潮滿滿

這家的鯛魚燒有搭配飲料的套餐形式

另外還有賣五平餅和糰子



然後菇要特別貼出這家李桑的台灣名物屋台

菇沒有吃但覺得他很酷

因為光是在大須商店街就開了3間分店XDD

每一間都好多人



菜單英文中文甚至越南文都有

那個中文菜單實在有夠可愛--尚賀呷!!

但菇一直對於鹹酥雞什麼時候有香菜口味感到疑惑XD



這位李桑在地鐵也有投放廣告呢((大笑))



買

這邊菇只放上有特別進去逛的店

當然商店街絕對不是只有少少的店

要讓各位自己來逛來血拚啦!!!



大須商店街有一家非常有名的商店

Alice on Wednesday

最大的特色便是它的店門非常矮小

如同故事中出現的夢境小門一樣

進去都要蹲低才能前進

畫面中剛好有一位很高的外國人為比例尺

就知道這門有多~~小~~了吧!!!



裡面有賣飾品、配件和沐浴用品

不算特別好逛但就是有特色



店面外觀非常顯眼經過絕對不會錯過



菇在這邊買了一條有著撲克符號的鑰匙項鍊990円



CouCou

日本300円均一價的日系雜貨

商品比較多花樣也比較粉嫩

感覺比大創商品再多幾分可愛



Seria

日本的百元商店

商品也是比起大創多了一些繽紛

而且可以逛可以買的東西比台灣的Seria多好多

非常推薦大家來挖寶



菇跟胖比就在這邊買了4組迷你家具

都是各100円(未稅)哦~



你們看~~有夠可愛的吧XDD

右邊那隻是本次的戰利品德川家喵

順便炫耀一下他真的好~~可~~愛((眼冒愛心))



C-pla扭蛋店

擁有兩層樓的超大型扭蛋店

琳瑯滿目、眼花撩亂的

認真走完一圈就忘記原本想扭的蛋在哪裡XD

基本上都是以最新最流行為主

所以沒有菇在找前陣子流行的迷你錄音機等

但還是非常適合扭蛋控來!!!!



其中還有很酷的扭蛋機

不是扭一顆蛋而是一片~



轉出來會像這樣是一片東西



裡面是一面扇子哦!!!

很酷吧!!!俗菇第一次看到這種扭蛋機呢!!!



這裡的扭蛋機台如果沒蛋了

投幣孔上方就會出現SOLDOUT字樣很方便

這台的SOLDOUT就是菇轉完最後一顆就跑出來啦!!



在店面的2樓還有一些造景

可以讓你們的扭蛋擺拍

整個很用心的扭蛋店((笑))







B-SIDE LABEL

是一家專賣貼紙的店

裡面貼紙圖案種類很多

也有很多代表名古屋的貼紙

價格也不算太貴

買來當送禮也不錯~

((看到門口的頑皮豹就不會找不到了))



每一張都是300円

除了菇最愛的水豚跟貓

右上角是名古屋名產雞翅+飯糰

好令人會心一笑的貼紙XD



迷你的扭蛋店

多數都是剛剛大間有的



TAITO STATION

大型的遊樂店

2樓也是很多的扭蛋和遊戲機

1樓則是夾娃娃機台



萬松寺→官網 亀嶽林萬松寺

逛街逛一逛映入眼簾的居然是一間寺

回來上網一看居然最初是織田家的家廟呢?!

面向商店街這邊很現代建築的是後來蓋的新館

看介紹還說本館外面定時會有織田人偶((?))的小劇場

菇那天沒有多停留所以不知道這個小劇場到底在哪裡

題外話萬松寺的御朱印很漂亮~~

還會有月份限定的御朱印哦!!喜歡收集的看官不要錯過



這隻招財貓是商店街的大指標

找不到人的話就約在這XD



LOVE貓~



舒服的商店街





名古屋的大須商店街逛個3.4小時都沒問題

有來名古屋玩的看官們記得行程安排保留多點時間哦~





交通方式

鶴舞線→大須觀音站

名城線→上前津站

官方網站： 大須商店街



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