去(2024)年11計畫兩場遠距離潤餅獵人之旅

月初這趟主要專注在雙北，東奔西跑去還沒吃過的潤餅和苜蓿芽捲

恰逢東北季風轉強加上有颱風稍微掃過，北部不僅氣溫偏低又常飄雨颳風

Day 2下午兩點便抵達我的本日最終攤，但還得等兩個鐘頭潤餅攤才開業

於是用GoogleMap搜尋附近有無我最愛食物之一的「大」餛飩，畢竟冷涼天氣好是激發我吃熱食的慾望

參考餛飩照片過關，評價也很不錯，便決定步行前往「曹記溫州大餛飩」

雙北旅遊資訊參考

→ Klook客路 雙北旅遊活動

→ kkday 台北自由行推薦

→ ezTravel易遊網 台北住宿

餐廳名稱：曹記溫州大餛飩(台北市信義區虎林街60巷1號)

相關連結： UberEats線上訂餐

營業資訊：02-27648813 週一至六11:00-20:00；週日休

餐點介紹：餛飩/飯類/湯類/單點

用餐日期：2024.11



檢視較大的地圖

▲曹記溫州大餛飩 店面

位於騎樓下半開放攤位，店內有兩張桌位，但空間比較擁擠且桌上有放廚具或老闆私人用品

主要適合給人客用餐的桌位還是騎樓下的兩張桌子，各可以坐最多四人

店面張貼幾張報紙剪張，看起來也曾經有不少電視台和名人來採訪報導與捧場呢

▲曹記溫州大餛飩 自助區

門口旁的桌子是自助區有餐具、免洗餐具、調味料(白醋、醬油、辣椒醬、胡椒粉)和衛生紙

▲通常我去吃沒吃過的大餛飩，都是直接開兩倍槓桿「一份抄手+一份餛飩湯」

這樣分量通常對我來說才夠滿足； 唯一風險就是餛飩不好吃，那就是白花一碗的錢吃辛酸了， 不過目前這情形少見

溫州餛飩湯 NT 45

內容：餛飩三顆、紫菜、小白菜、蔥花、高湯

這餛飩，我覺得體積並不算大，就是尚可被稱作大餛飩的低標或底標吧！

高湯微白濁，浮油極少，喝起來清淡爽口、無油感

▲從斷面也看的出來有好幾層皮、好幾層肉餡包捲好幾圈，皮肉相間不分離

這包法就應該是將肉餡抹很薄一層在餛飩皮上，再沿著對角線對摺後，再往內捲幾次並捏合，收口留下的那坨皮蠻厚的

這樣的餛飩吃起來口感較為鬆散，而且皮太多而稀釋整體肉的風味，並非我喜歡的餛飩類型(我就喜歡整團或是厚度要夠的肉餡，口感紮實且肉味重)。

紅油抄手 NT 50

內容：餛飩四顆、白芝麻、蔥花、醬油膏、紅辣油(客製化不加)

不加辣油的話，就只有醬油膏，適量的醬油膏的香甜與餛飩造就多甜少鹹的交錯滋味，味到算般配但不耐吃

不同於浸在熱湯的餛飩皮那般薄滑、輕輕一抿即破，做成乾抄手的餛飩因為瀝水夠乾爽，餛飩皮顯得較Q彈有口感；餛飩肉餡沒有顆粒狀的肥肉和軟筋，就是質地一致的肉末，也沒有什麼醬油、麻油等重口味醬汁調味，僅有淡淡薑末香氣，這樣簡單的調味，是我喜歡的

簡而言之，餛飩肉餡的口味不錯；但皮多肉少，口感實在空虛，不尬意

→[統整包]餛飩/抄手/雲吞/扁食

雙北旅遊資訊參考

→ Klook客路 雙北旅遊活動

→ kkday 台北自由行推薦

→ ezTravel易遊網 台北住宿