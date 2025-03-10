除了每週二四的八德宮夜市(彩虹夜市)，平常下午要在嘉義縣政府、彩虹商圈這帶找下午茶點心實在選擇不多

好在飲料與車輪餅的連鎖加盟品牌「馬祖新村」來這開門市，不用遠跑到朴子市區就能吃到現烤車輪餅啦

超推薦馬祖新村的青花椒辣菜脯，香麻微辣，讓人意猶未盡啊!

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商家名稱：馬祖新村-太保嘉義店(嘉義縣太保市太保二路155號)

相關連結：官網 嘉義太保店FB粉絲專頁

營業資訊：05-3622868 週一至六10:00-20:00；週日休

分店資訊：參考官網門市據點

餐點介紹：飲品/車輪餅

用餐日期：2025.03



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▲馬祖新村-太保嘉義店 店面

旁邊有張小小的兩人座

(客串演出: Na哥)

(左)復刻塩味奶油 NT 27 (右)黑糖波霸奶油 NT 27

「黑糖波霸奶油」是古早味奶油再加大顆黑糖波霸粉圓。粉圓因熱而表面帶黏性，外黏內Q，黑糖香濃，而奶油則奶蛋香均濃厚，口感介於膏狀和卡士達的果露狀，類似液態的法式布蕾，綿滑又夠濃郁，會有飽足感；「復刻塩味奶油」是古早味奶油添加天然岩鹽，香甜中又隱約的鹹韻，不會明顯鹹到感覺衝突，比例約是甜鹹8：2，所以不是甜鹹甜鹹的滋味而是甜甜甜鹹(？)，總之閉起單純香甜的奶油，多一抹鹹更是耐人玩味

大甲牌芋頭 NT 30

芋頭泥不會太甜，但感覺是有加其他澱粉而呈有點微透明的露狀，因此芋頭味雖然有卻不到很重。不過芋泥裡面又有不少芋頭丁，對我來說我覺得這並非我喜歡的芋泥但整體可接受，若只有芋泥，沒有芋頭丁去提高整體「真實芋頭」的比例，我會覺得不夠真材實料

青花椒菜脯 NT 35

菜脯切成小碎丁，軟中帶脆，本身不死鹹，佐以青花椒粉，椒香氣撲鼻，隨後浮現一股合宜鹹味，最後才慢慢冒出股溫熱微辣刺激。整體既夠有香氣，辣度是普遍大眾能接受的「微微辣」，我更喜歡他的不油膩，連吃三、四顆也可以

烤玉米 NT 35

玉米粒飽滿有甜味，拌入花生沙茶醬，濃醬鹹香與玉米甜味交融，就連不太吃烤玉米的我也覺得好罪惡但好吃到停不下來啊

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