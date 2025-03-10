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【北區】美美素食鹹酥雞，鐵板麵，咖哩飯～一點都不像在吃素的牛排、炸物大餐

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2025-03-10 12:56:00 文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

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若喜歡嚐試各種類型的素食美食,那肯定也要來吃看看素食界的牛排大餐!!

看到中華夜市有一家素食牛排,和友人相約來大啖排餐和鹹酥雞之後...

『美美素食』超乎我們想像中的豐盛~~ 

 

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美美素食』提供鹹酥雞、鐵板麵、咖哩飯,皆是全素餐點

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雖然店內座位很多,用餐時段也會客滿...

避開正餐時段來用餐的話,客人會比較少,若遇客滿,就得稍等一下了~

 

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附飲料、湯品
 

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看了透明櫥窗裡,眾多的炸物選擇,可滿足茹素者&想吃素食的客人們

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Menu (用餐價格請以現場為主)

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牛排 $145、豬排$145、鹹酥雞 $60(小)、素羊肉 $50、花椰菜 $50、金針菇 $50、花枝圈 $35、金沙米血 $35 

 

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牛排、豬排

排餐有鐵板麵、荷包蛋、蔬菜

店內用餐有飲料和湯品可以續用,但來用餐前看到是有玉米濃湯,可是這次來卻是紫菜蛋花湯

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好厚的牛排~ 牛排醬料有黑胡椒、蘑菇、綜合,我們選的都是綜合醬料 

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看看斷面,牛排有多厚實!!

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豬排斷面...說真的,要不是在素食店內用餐,雖然說這像葷的豬排都有人相信吧!!
牛排和豬排吃起來都沒有素食的感覺,吃起來紮實厚切軟嫩卻不失真肉般的嚼勁

 

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鐵板麵有鐵板香氣,麵條份量多、彈牙好吃~ (單點$80)

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鹹酥雞(小)、素羊肉、花椰菜、金針菇、花枝圈、金沙米血

只劃了幾樣而已,沒想到來了一大盤好豐盛!!

小缺點是有些像炸太過了,若可以炸到微酥微軟的口感..餐點顏色上好看之外,也比較好吃吧~

也是都吃起來不像在吃素,也都沒有素味,最後炸物還吃不完,打包回家e9608649.gif  

推薦大家也來試試『美美素食』。最近看到在大智路上有一家分店,也可以來去吃看看了~

 

 

 

 

美美素食鹹酥雞，鐵板麵，咖哩飯

【店圵】台中市中區中華路一段142號 (中華夜市)

【TEL】0906-614-115

【營業時間】週一~日 17:00–00:00

收現金 · 供應純素餐點 · 允許狗狗入內

 

美美素食鹹酥雞，鐵板麵，咖哩飯大智店

【店圵】台中市東區大智路187號

【營業時間】16:30～23:30 

 

 

文章標籤
台中 美美素食 台中素食 素食牛排 素食鹹酥雞 台中北區素食 台中東區素食 台中東區美食 台中北區美食 台中晚餐 台中宵夜
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美美素食鹹酥雞，鐵板麵，咖哩飯

phone0906-614115
place台中市中區中華路一段142號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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