安平胡桃民宿｜靜謐角落裡，與自己相遇的時光

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旅行，不只是移動，而是一場心靈的停泊。

這次，落腳在台南安平——《安平胡桃民宿》，一座被木質溫潤包裹的小屋，靜靜佇立在公園旁。輕推大門，暖色調環繞，像是進入另一個時空，讓步調慢下來，讓心沉澱下來。

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必訪亮點

日式景觀泡腳區：窗外綠意環繞，泡腳池裡氤氳熱氣，還能選擇人蔘、茉莉、牛奶泡足粉，療癒感滿分！

89 吋大螢幕娛樂區：懶懶窩進沙發，電影、桌遊、麻將齊備，旅途不只是探索，還有放鬆的時光。

迎賓茶點：貼心備好安平「林永泰興蜜餞」、煎餅、泡麵，深夜嘴饞也不怕。

胡桃大樹玄關：玄關一隅，一棵充滿生命力的大樹靜靜佇立，退房時，只需將鑰匙投入「樹根信箱」，為旅程畫下圓滿句點。

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適合誰來？

親子同行｜電梯民宿+寬敞停車空間，友善家庭旅遊

三五好友｜可包棟入住，夜晚小酌閒聊，享受台南的緩慢時光

療癒獨旅｜靜靜泡腳、喝杯茶，在木香環繞的房間裡找回純粹的自己

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在這裡，時間變得溫柔，旅程不只是目的地，而是與自己相遇的片刻。

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安平胡桃民宿 | 台南

地址：台南市安平區世平五街67號

電話號碼：0955 497 335