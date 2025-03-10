人在一天當中 ， 幾乎有近三分之一八鐘頭的時間在睡眠中度過
在這八鐘頭的時間裡 ， 選一張好床陪伴每一天就變得非常重要
床墊選對了 ， 人生舒服一半
【台中床墊推薦/台中床墊試躺推薦】
【台中床墊-八鐘頭睡眠名床-復興門市 】
給自己一張好床 ， 新的一年天天睡得香甜
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位在台中市南區復興路一段227號 ， 走復興路台中往烏日方向經過勤工派出所之後
會看到美芳芋仔冰隔壁就到了八鐘頭復興門市
明亮的空間非常乾淨整潔
有9款軟硬度都不同的床墊任我們試躺 ， 每款床都有獨特的功能性
進門後親切的店內人員會先讓我們換上室內拖鞋
更換上室內拖鞋並會給我們一人一份一次性枕巾我們試躺時使用
不管想正躺、側躺都能維持不錯的衛生
床墊那麼多種｜到底怎麼選才好？
八鐘頭睡眠名床是床墊工廠也是門市 ， 從床墊的設計、製作、銷售、配送等都獨力完成
到哪裡都是直售價 ， 中間不會有價差價格非常透明
在八鐘頭首創的「開放式床墊工廠&試躺中心」 ， 除了可以看見床墊製作的所有環節
還可以親身試躺試坐 ， 親眼見證八鐘頭 5 大保證！
八鐘頭 5 大保證：
1. 360° 全床緣防陷護邊設計
2. 台灣中鋼獨立筒彈簧
3. 獨立筒彈簧10年的保固（非人為因素導致的塌陷等等）
4. 選用 SGS 檢驗合格 ， 無毒安心內材
5. 「全程」使用 100% 水性膠黏著
✅360度全床緣防陷護邊設計
讓床墊更加紮實耐用 ， 讓習慣坐在床沿的人不會因為時常坐而破壞床的結構
做法是用6公分厚的高密度硬泡棉將床墊獨立筒的四邊完全包覆
泡棉結構本身透氣、且具有硬度與彈性
八鐘頭直接使用密度32的高密度硬泡棉 ， 在硬度與彈性的兼具下 ， 有回彈性、不過硬
讓我們坐在床邊與床角 ， 不會有凹陷滑落、跌倒的情況產生
也讓床邊不易下陷 ， 拉長床墊的使用壽命
在現場可以直接看與用手感受
傳統彈簧與單獨立筒與八鐘頭獨立筒+高密度硬泡棉 的差異性
八鐘頭使用由台灣生產 ， 具有高品質且品質穩定有保障的✅台灣中鋼彈簧
其實我們常去一般家貝行或床墊專賣/工廠去比較時
只要不是使用進口獨立筒(比如：德國AGRO、英國鋼...等)
店家常都會說自己使用中鋼獨立筒
這時候記得要店家是否能夠現場直接出示證明以供查詢
再來 ， 就是中鋼證明影印本的證明上是否有供應商的蓋章背書證明
八鐘頭的每款內材皆有供應商提供的相關證明外
也有蓋章背書以示負責 ， 從源頭就先替我們消費者做好把關
更提供正常使用下 ， 非人為因素造成的彈簧損壞✅彈簧十年保固
也是對自家產品品質有信心的最佳保證
✅選用SGS檢驗無毒安心內材
現場可以看到每一款床墊所有使用的內材
八鐘頭內材皆有無毒檢驗
檢驗項目會依照內材有不同的檢驗機構與無毒認證
給最愛的家人寶貝與自己使用就是要無毒才安心
✅「全程」使用 100% 水性膠黏著
價錢最貴：水性膠>熱熔膠>環保強力膠
無毒安全性：水性膠>熱熔膠>環保強力膠
現在市面上有三種膠水作為床墊黏著劑，環保強力膠(環保膠/環保無毒膠)、熱熔膠、水性膠；
在家具產品中(床墊/沙發/裝潢)最為廣泛使用的是環保強力膠！
而這種膠水通常都含有甲醛還有許多化合物
八鐘頭使用水性膠(員和)為黏著劑
員和為六合化工旗下的子公司
水性膠取代對環境有污染的有毒有機溶劑 ， 故不會揮發甲苯、甲醛、正已烷...等揮發氣體
僅會揮發水蒸氣 ， 這是因為水性膠本身是以純化水為溶劑
故只有在天氣溫差變化較大時 ， 水蒸氣蒸發的速度才會比較慢一些
像許多國際知名品牌很早就開始使用水性膠做為黏著劑 ， 因為無毒 ， 不會有揮發物質疑慮
讓我們使用者可以安心入睡
再來就是實際試躺時間 ， 每個人喜愛的感受都不同
在選購床墊時 ， 建議一定要親身去試坐試摸試躺感受一下
[安琪拉 ANGELA]
面布舒適層功能紗採用新光紡織最新的RECO-TEX COOL瞬間涼感散熱纖維
體感溫度可降低1~2度C
可快速將熱氣傳導出去 ， 增加涼爽度
在溫度降低與空氣對流下 ， 很適合我家特別怕熱的寶貝
躺起來更乾爽舒適
在面布與彈性棉中間的間棉使用羊毛纖 ， ，羊毛吸濕透氣
且本身有彈性 ， 較不易過敏
紮實5公分的德國認證乳膠
有乳膠的躺感 ， 同時擁有涼感床墊的透氣觸感
更有中鋼蜂巢式獨立筒出色的彈性與支撐性
一躺就可以感受不同以往的涼爽舒適度
紮實偏中硬Q
硬中帶Q的躺感 ， 有硬度又有涼感就是讚
夏天微涼感、冬天不悶熱
是寶貝最愛這一款
再來是我喜歡的一款
[維多利亞 VICTORIA]
面部舒適層功能紗採用抑菌氏AEGIS ， 由美國康寧公司研發的專利抗菌科技
有抑菌、抗菌、防黴效果 ， 此款面布下搭配的間棉為蠶絲 ， 蠶絲本身柔軟 ， 吸濕與放濕性強
有些微的抗菌效果 ， 很適合肌膚較為敏弱的客人使用
彈性棉使用兩層 ， 較為特別的點是上層採用波浪型設計
可以增加透氣與下壓的軟度 ， 讓感受到軟度增加
5公分的比利時乳膠 ， Q彈不偏軟 ， 採用ARTILAT比利時乳膠 ， ARTILAT是全球前兩大的乳膠品牌
原料來自於東南亞、比利時製作 ， 製品彈性良好、透氣度佳、支撐性也很良好 ， 貴在品質與製作技術
採用中鋼蜂巢式獨立筒 ， 排列較為密集 ， 增加支撐與紮實度 ， 給予最適當的支撐力
軟床也能夠很支撐
一躺下去有種彷彿躺在雲朵般的QQ軟軟彈彈綿綿的感覺
接觸到透出的柔嫩觸感更是令人愛不釋手
雖然是說偏軟的床墊 ， 但不是那種軟到沒支撐陷下去的那種喲!
而是像有一大朵雲軟中帶Q帶支撐全包覆的感覺
這偏軟Q極致包覆感深得我心
躺了超多款床墊 ， 每款的特色和優點都不一樣
非常建議大家如果有購買床墊的需求 ， 一定要到門市現場試躺
花10-15分鐘的時間多多了解未來即將陪伴自己每天睡眠的床墊 ， 真的非常值得
只要躺的舒服、躺的開心 ， 就是最適合自己也是最好的床墊
八鐘頭官方LINE:https://lin.ee/tgPE7My
八鐘頭官網: https://lihi.cc/Sq9xh