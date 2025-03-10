人在一天當中 ， 幾乎有近三分之一八鐘頭的時間在睡眠中度過

在這八鐘頭的時間裡 ， 選一張好床陪伴每一天就變得非常重要

床墊選對了 ， 人生舒服一半

【台中床墊推薦/台中床墊試躺推薦】

【台中床墊-八鐘頭睡眠名床-復興門市 】

給自己一張好床 ， 新的一年天天睡得香甜

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位在台中市南區復興路一段227號 ， 走復興路台中往烏日方向經過勤工派出所之後

會看到美芳芋仔冰隔壁就到了八鐘頭復興門市

明亮的空間非常乾淨整潔

有9款軟硬度都不同的床墊任我們試躺 ， 每款床都有獨特的功能性

進門後親切的店內人員會先讓我們換上室內拖鞋

更換上室內拖鞋並會給我們一人一份一次性枕巾我們試躺時使用



不管想正躺、側躺都能維持不錯的衛生

床墊那麼多種｜到底怎麼選才好？

八鐘頭睡眠名床是床墊工廠也是門市 ， 從床墊的設計、製作、銷售、配送等都獨力完成

到哪裡都是直售價 ， 中間不會有價差價格非常透明

在八鐘頭首創的「開放式床墊工廠&試躺中心」 ， 除了可以看見床墊製作的所有環節

還可以親身試躺試坐 ， 親眼見證八鐘頭 5 大保證！

八鐘頭 5 大保證：

1. 360° 全床緣防陷護邊設計

2. 台灣中鋼獨立筒彈簧

3. 獨立筒彈簧10年的保固（非人為因素導致的塌陷等等）

4. 選用 SGS 檢驗合格 ， 無毒安心內材

5. 「全程」使用 100% 水性膠黏著

✅360度全床緣防陷護邊設計

讓床墊更加紮實耐用 ， 讓習慣坐在床沿的人不會因為時常坐而破壞床的結構

做法是用6公分厚的高密度硬泡棉將床墊獨立筒的四邊完全包覆

泡棉結構本身透氣、且具有硬度與彈性

八鐘頭直接使用密度32的高密度硬泡棉 ， 在硬度與彈性的兼具下 ， 有回彈性、不過硬

讓我們坐在床邊與床角 ， 不會有凹陷滑落、跌倒的情況產生

也讓床邊不易下陷 ， 拉長床墊的使用壽命

在現場可以直接看與用手感受

傳統彈簧與單獨立筒與八鐘頭獨立筒+高密度硬泡棉 的差異性

八鐘頭使用由台灣生產 ， 具有高品質且品質穩定有保障的✅台灣中鋼彈簧

其實我們常去一般家貝行或床墊專賣/工廠去比較時

只要不是使用進口獨立筒(比如：德國AGRO、英國鋼...等)

店家常都會說自己使用中鋼獨立筒

這時候記得要店家是否能夠現場直接出示證明以供查詢

再來 ， 就是中鋼證明影印本的證明上是否有供應商的蓋章背書證明

八鐘頭的每款內材皆有供應商提供的相關證明外

也有蓋章背書以示負責 ， 從源頭就先替我們消費者做好把關

更提供正常使用下 ， 非人為因素造成的彈簧損壞✅彈簧十年保固

也是對自家產品品質有信心的最佳保證

✅選用SGS檢驗無毒安心內材

現場可以看到每一款床墊所有使用的內材

八鐘頭內材皆有無毒檢驗

檢驗項目會依照內材有不同的檢驗機構與無毒認證

給最愛的家人寶貝與自己使用就是要無毒才安心

✅「全程」使用 100% 水性膠黏著

價錢最貴：水性膠>熱熔膠>環保強力膠

無毒安全性：水性膠>熱熔膠>環保強力膠

現在市面上有三種膠水作為床墊黏著劑，環保強力膠(環保膠/環保無毒膠)、熱熔膠、水性膠；

在家具產品中(床墊/沙發/裝潢)最為廣泛使用的是環保強力膠！

而這種膠水通常都含有甲醛還有許多化合物

八鐘頭使用水性膠(員和)為黏著劑

員和為六合化工旗下的子公司

水性膠取代對環境有污染的有毒有機溶劑 ， 故不會揮發甲苯、甲醛、正已烷...等揮發氣體

僅會揮發水蒸氣 ， 這是因為水性膠本身是以純化水為溶劑

故只有在天氣溫差變化較大時 ， 水蒸氣蒸發的速度才會比較慢一些

像許多國際知名品牌很早就開始使用水性膠做為黏著劑 ， 因為無毒 ， 不會有揮發物質疑慮

讓我們使用者可以安心入睡

再來就是實際試躺時間 ， 每個人喜愛的感受都不同

在選購床墊時 ， 建議一定要親身去試坐試摸試躺感受一下

[安琪拉 ANGELA]

面布舒適層功能紗採用新光紡織最新的RECO-TEX COOL瞬間涼感散熱纖維

體感溫度可降低1~2度C

可快速將熱氣傳導出去 ， 增加涼爽度

在溫度降低與空氣對流下 ， 很適合我家特別怕熱的寶貝

躺起來更乾爽舒適

在面布與彈性棉中間的間棉使用羊毛纖 ， ，羊毛吸濕透氣

且本身有彈性 ， 較不易過敏



紮實5公分的德國認證乳膠

有乳膠的躺感 ， 同時擁有涼感床墊的透氣觸感

更有中鋼蜂巢式獨立筒出色的彈性與支撐性

一躺就可以感受不同以往的涼爽舒適度

紮實偏中硬Q

硬中帶Q的躺感 ， 有硬度又有涼感就是讚

夏天微涼感、冬天不悶熱

是寶貝最愛這一款

再來是我喜歡的一款

[維多利亞 VICTORIA]

面部舒適層功能紗採用抑菌氏AEGIS ， 由美國康寧公司研發的專利抗菌科技

有抑菌、抗菌、防黴效果 ， 此款面布下搭配的間棉為蠶絲 ， 蠶絲本身柔軟 ， 吸濕與放濕性強

有些微的抗菌效果 ， 很適合肌膚較為敏弱的客人使用

彈性棉使用兩層 ， 較為特別的點是上層採用波浪型設計

可以增加透氣與下壓的軟度 ， 讓感受到軟度增加

5公分的比利時乳膠 ， Q彈不偏軟 ， 採用ARTILAT比利時乳膠 ， ARTILAT是全球前兩大的乳膠品牌

原料來自於東南亞、比利時製作 ， 製品彈性良好、透氣度佳、支撐性也很良好 ， 貴在品質與製作技術

採用中鋼蜂巢式獨立筒 ， 排列較為密集 ， 增加支撐與紮實度 ， 給予最適當的支撐力

軟床也能夠很支撐

一躺下去有種彷彿躺在雲朵般的QQ軟軟彈彈綿綿的感覺

接觸到透出的柔嫩觸感更是令人愛不釋手

雖然是說偏軟的床墊 ， 但不是那種軟到沒支撐陷下去的那種喲!

而是像有一大朵雲軟中帶Q帶支撐全包覆的感覺

這偏軟Q極致包覆感深得我心

躺了超多款床墊 ， 每款的特色和優點都不一樣

非常建議大家如果有購買床墊的需求 ， 一定要到門市現場試躺

花10-15分鐘的時間多多了解未來即將陪伴自己每天睡眠的床墊 ， 真的非常值得

只要躺的舒服、躺的開心 ， 就是最適合自己也是最好的床墊