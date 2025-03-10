🍓 甜點控的天堂！法布甜逢甲店的草莓季開跑 🍓

這次到訪法布甜逢甲店，本來以為下午時段人潮會少一點，結果剛進店裡就發現客人絡繹不絕，甚至還小等了一下！ 看到現場門市人員俐落製作甜點的過程，整個沉浸在甜點天堂的氛圍中。

這一季的草莓甜點重點放在「純粹原料」與「無人工添加」，特別推薦兩款必吃草莓季限定：草莓塔與草莓蒙布朗！

🍓 必吃！法布甜草莓塔｜100% 純粹莓果風味

法布甜的 草莓塔 完全不同於傳統法式草莓塔，沒有卡士達內餡，而是強調純正的莓果風味，用料精緻又健康，甜點控一定要試試！

✔ 手工塔皮：100%手工製作，酥脆不油膩，與內餡完美搭配。

✔ 草莓果泥內餡：選用100%大湖草莓果泥，產地直送，原汁原味呈現草莓風味。

✔ 覆盆子點綴：讓草莓與覆盆子的果香融合，酸甜有層次，無人工色素。

✔ 低糖設計：使用海藻糖，甜度減少60%以上，甜而不膩。

🍴 咬下去的瞬間，就是滿滿的莓果酸甜感，與酥脆塔皮一起享用，口感細緻又不膩口！

🍓 草莓蒙布朗｜草莓版蒙布朗的極致演繹

這款草莓蒙布朗其實沒有栗子泥，而是以 100% 草莓泥取代，完美詮釋草莓的純粹風味！

✔ 千層蛋塔基底：特別以法布甜超人氣 千層蛋塔 為基底，外層酥脆，內層滑順。

✔ 草莓泥慕斯：層層堆疊的粉色系絲狀泥，來自100% 純草莓果泥，沒有添加任何人工色素。

✔ 酸甜平衡：草莓泥綿密輕盈，與蛋塔基底的奶香完美結合，甜度剛剛好。

✔ 現場機器製作，超級療癒！

🍴 這款草莓蒙布朗不僅口感細膩，視覺更是一絕，看著草莓泥慢慢繞圈擠出，真的會讓人捨不得破壞它！

蛋糕 門市驚喜：檸檬塔 & 千層蛋塔，人氣爆棚！

原本只打算吃草莓季甜點，沒想到現場還有更多驚喜美味！

🍋 檸檬塔：酸香濃郁，口感滑順，搭配酥脆塔皮，清爽又不膩。

🥚 千層蛋塔：本來想吃經典口味，結果賣光了！？最後選擇巧克力版本，濃郁不死甜，意外地超喜歡！

法布甜的千層蛋塔太搶手，晚來就只能碰運氣，甜點控們一定要早點來！

⭐ 法布甜逢甲店體驗心得：還想再訪的甜點天堂！

1️⃣ 門市人員訓練有素：服務親切、動作俐落，即使客滿也能迅速應對。

2️⃣ 現場氛圍棒：甜點擺盤精美，內用空間舒適，適合拍照打卡📸。

3️⃣ 超高人氣：即使是下午時段仍然熱鬧，草莓甜點和千層蛋塔都是熱門搶購品！

💡 想吃到最完整的甜點品項，建議早點來，或先打電話確認是否還有存貨！

📌 法布甜逢甲店資訊

📍 地址：台中市西屯區福星路569號

📞 電話：04-2452-9399

🕑 營業時間：14:00–23:00

📍 Google地圖：點我導航

📢 草莓季甜點是期間限定，想吃的話記得趕快衝！ 🚀💨

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