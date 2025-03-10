吃心絕對 2024 年 9 月 28 日 在〈高士部落生態旅遊 x 自然與文化的完美融合 | 超美味改良版部落料理〉中留言功能已關閉

關於高士部落的兩三事

高士部落（Kuskus）位於屏東縣牡丹鄉，是一個擁有悠久歷史的排灣族部落。

歷史與文化： 高士部落是南排灣族群Paljilauljilau群的古老部落，據考證已有約六百年的歷史。在日治時期，這裡是牡丹地區的政教中心，至今仍保留有日治時期的公學校及日本神社遺跡。 自然景觀： 高士部落四面環山，景色優美，能夠欣賞到東昇日出和夕陽西下的美景。此外，這裡還有高士佛山步道，適合喜愛登山健行的遊客。 部落體驗： 高士部落積極發展生態旅遊，提供多種體驗活動，如段木香菇採集、傳統婚禮體驗和歷史穀道挑戰等。這些活動不僅讓遊客深入了解排灣族文化，還能親身參與部落的日常生活。

「高士部落生態旅遊」粉絲專頁：https://www.facebook.com/kuskus076

屏東觀光圈官方網站：https://www.gopt.com.tw/

高士部落的歷史與文化



▲今天為我們帶路的小狗。

高士穀(古)道

高士穀道（或稱古道）是高士部落的一條歷史悠久的傳統路徑，具有深厚的文化和自然價值，高士穀道是排灣族Paljilauljilau群的古老路徑，已有數百年的歷史。這條路徑曾是部落居民在水稻收成後，將稻穀背回部落的主要通道，因此得名2。穀道的名稱「sadjungdjung」意指回家時，陡峭的路面幾乎可讓鼻子碰到膝蓋。



▲▼因為行程較趕，所以就沒有走高士穀(古)道囉，今天只來到入口處，看起來是滿陡的，下次有機會再來走走囉！

白色鳥居

高士神社的白色鳥居是這裡最具代表性的景點之一。這座鳥居純白無瑕，象徵著神聖和純潔。在日本文化中，白色鳥居通常代表著神聖之地，通過鳥居就像進入了神的住所。這座鳥居位於高士野牡丹公園內，周圍環繞著美麗的自然景觀，能夠俯瞰八瑤灣和太平洋的壯麗景色。

神社

高士神社本身也是一個歷史悠久的建築。這座神社最初是為了紀念牡丹事件中犧牲的高砂族勇士而建造的。現今的神社是由日本神職人員佐藤健一於2015年捐贈的，作為感謝台灣在日本311大地震時的幫助。神社的建築風格融合了傳統的日式設計，使用檜木和銅板建造，具有獨特的美感。

瞭望台

高士神社和白色鳥居位於高士野牡丹公園內，這裡還有瞭望台，可以欣賞到周圍的山嵐美景和海景。瞭望台上還有提供VR的解說服務。



▲▼AR VIEW擴增實境導覽解說。

高士部落自然生態

白榕樹



▲在前往環湖園的路上，看到白榕樹，這棵百年榕樹，看起來不高，是因為屏東的落山風，所以長不高。它的氣根會不斷地從樹幹和枝條上垂下，並在接觸地面後生根，形成新的支柱根。隨著時間的推移，這些氣根會逐漸取代原本的枝幹，讓整棵樹看起來像是在「移動」。這種現象使得白榕樹看起來像是在「走路」，又被稱為「會走路的樹」。

愛玉



▲▼在白榕樹上的愛玉，就是市場上吃的到的那個愛玉本人，愛玉的果實成熟後，其種子可以洗製出愛玉膠，膠質可以做成愛玉凍，跟白榕樹都是桑科榕屬。

野牡丹

野牡丹的花期通常在5月至9月，果期則是10月至12月。



▲野牡丹的果實。

蔥蘭

杜英



▲杜英是杜英科杜英屬的常綠喬木，秋季結果會結出黑色的橄欖狀果實，部落會用它的枝幹來種植段木香菇。

楓香樹



▲楓香樹也是用來種植段木香菇的木柴。

大頭茶



▲▼在過去部落男性如果有喜歡的女孩子，就會送情柴（papuljiva）到女方家，討好女生，而柴的品質、數量就關係到女方喜歡與否。在高士部落非常特別，與其他地方排灣族大多使用九芎（djaqas）、黃荊（zengela）、相思樹（tjuqulj）、柃木（ljiqede）不一樣，高士則多選擇大頭茶（pangangac）作為情柴，並稱作求婚樹。更特別的一點是高士部落還會將情柴綁成扇形，綑綁的越完整越漂亮則越受歡迎。

大頭茶質地細密堅硬，除了非常適合燒柴以外，也是早期主要的染料，將其樹皮放到水裡煮變成紅色，可以用來染繩索、網袋等。我們將設有體驗攤位，體驗高士特有的情柴綁法、抬情柴甜蜜的負荷，另外也舉辦情柴接力賽，設有獎金，歡迎共襄盛舉。

月桃



▲月桃常被用來包粽子，也可以用月桃的莖狀葉鞘編織成繩索、籃子或草蓆等。

環湖公園



▲▼接著來到環湖公園，環湖公園會有許多蛙，聽說有二、三十種呢。



▲▼今天走了半圈，運動運動。



▲謎樣建設。

高士部落林下經濟風味餐短影片



▲背景音樂：https://www.youtube.com/watch?v=FrInWeMmSsI

林下經濟風味餐

餐前酒 – 靈媒特調



▲特別調製的雞尾酒，使用小米酒為基底，增添野牡丹果實風味。這款飲品不僅開胃，讓人感受到大自然的清新氣息。

前菜 – 黃色小精靈



▲使用炸過的小米，口感像地瓜球，但更為紥實，搭配刺蔥提味，很美味。

前菜 – 森川里海



▲有山裡的芋頭、路蕎、南瓜、海裡的鹿角菜，這道前菜結合了森林、河川和海洋的元素，呈現出自然的鮮美和多樣的風味。

主食 – 山海秘境



▲主菜有十幾樣的組合，非常豐盛美味，還有個圓葉胡椒葉的湯忘了拍，搭配的是紅藜飯，高士部落靠海近山，將山中的野味和海鮮完美結合，都是使用在地食材，在品嚐時彷彿置身於山海之間。

甜點 – 檬裡尋蜜

餐後飲料 – 高士佛澤蘭茶

以高士佛澤蘭為主要原料製作的茶飲，有點像青草茶的味道，具有清熱解毒、消炎止痛的功效，在享用完美食後感受到身心的舒緩和放鬆。

高士部落的部落體驗

族服換裝體驗

吃完午餐後，我們就來著裝，參加族服換裝體驗，穿上排灣族的傳統服飾。這些服飾融合了客家花布和傳統藍衫的元素，是排灣族中獨一無二的設計。體驗過程中，部落族人會介紹服飾的故事和禮俗，並幫助你穿戴整齊。這是一個絕佳的拍照機會，讓你留下美麗的回憶。

參觀椴木香菇

高士部落以種植段木香菇聞名，這裡的香菇香氣濃郁、風味獨特，被稱為「太陽香菇」。你可以參加段木香菇的參觀活動，了解香菇的種植過程，並親自體驗採集新鮮香菇。這些香菇是高士部落的重要經濟來源，參觀過程中還可以購買到新鮮的段木香菇和其他相關產品。



▲在樹上的螞蟻窩。