吃心絕對 2024 年 9 月 29 日 在〈走讀二峰圳 x 排灣族文化與百年水利技術的交融 | 手作排灣族傳統點心好美味！〉中留言功能已關閉

關於二峰圳的兩三事

歷史背景與建設：二峰圳建於1921年至1923年間，由日本水利技師鳥居信平設計。這個灌溉系統是為了解決屏東平原四季降雨不均、冬季無水灌溉的問題。二峰圳的名稱來自當時台糖株式會社社長山本悌二郎的雅號「山本二峰」。 技術特色與創新：二峰圳的技術特色在於其地下堰堤和集水廊道系統。堰體深埋於河床下，不影響河道地形，利用重力輸水，不需耗電。此外，水質經過砂礫層過濾，清澈可飲。這種設計不僅節能環保，還能有效保護生態。 現代意義與永續發展：現代來看，二峰圳仍然是水資源永續利用的典範。屏東縣政府也在推動類似的伏流水工程，以應對未來的水資源挑戰。二峰圳的設計理念和技術對現代水利工程有著重要的啟示，特別是在全球氣候變遷背景下。

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走讀二峰圳

以前來二峰圳就只是玩水，這次來走讀二峰圳，讓我更瞭解融合了自然、人文與科技的精采故事。



▲▼首先，我們來到了來義大橋集合。



▲橋旁的雕刻很有風格。



▲▼▲來義大橋旁有條小徑，路旁有間原住民風格的涼亭。



▲涼亭上有二峰圳的解說，還有提供日文與英文版本。



▲二峰圳的歷年紀事。



▲涼亭內提供了豐富的圖文資訊。



▲但還是由在地族人來解釋比較清楚，而且有問題的話，也可以即時問答，這是還有在運作的方形進水塔，可以維修人員進出堰堤。

▲眼前所見的溪流即是林邊溪。林邊溪發源自南大武山南麓，一路蜿蜒流經泰武鄉、來義鄉、新埤鄉、佳冬鄉，最後在林邊鄉注入台灣海峽。而二峰圳的梯形堰堤就是在這裡，貫穿林邊溪底下而過。



▲可以參考示意圖。



▲▼為了怕遊客搞不懂，還做了個模型供大家參考，真是厲害了！

二峰圳的歷史背景

二峰圳位於屏東縣來義鄉，建於1921年至1923年間，由日本水利技師鳥居信平設計。這個灌溉系統是為了解決屏東平原四季降雨不均、冬季無水灌溉的問題。二峰圳的名稱來自當時台糖株式會社社長山本悌二郎的雅號「山本二峰」。

二峰圳工程目的

二峰圳的主要目的是收集林邊溪上游的伏流水，並通過地下堰堤和渠道系統將水引至下游田地，灌溉超過3000公頃的農地⁴。這項工程不僅解決了當地的灌溉問題，還提供了穩定的飲用水源。

二峰圳技術特色

二峰圳的技術特色在於其地下堰堤和集水廊道系統。堰體深埋於河床下，不影響河道地形，利用重力輸水，不需耗電。此外，水質經過砂礫層過濾，清澈可飲。這種設計不僅節能環保，還能有效保護生態。

二峰圳文化意義

二峰圳不僅是一項水利工程，還具有深厚的文化意義。它象徵著台日合作的歷史，並見證了當地原住民與外來技師共同努力的成果。二峰圳的建設過程中，動員了大量排灣族人，這些人力投入也成為當地社區發展的重要一環。

二峰圳現代意義

現代來看，二峰圳仍然是水資源永續利用的典範。它的設計理念和技術對現代水利工程有著重要的啟示，特別是在全球氣候變遷背景下。屏東縣政府也在推動類似的伏流水工程，以應對未來的水資源挑戰。

部落文化牆

認識完二峰圳後，我們由方形進水塔往明渠圳道前往，路上可以看到各種植物與在地族人雕刻的文化牆。



▲目前的喜樂發發吾部落居民，主要來自舊來義、舊望嘉與舊丹林等部落，在遷徒過程中，是帶著舊部落的梁木、石板，並且保留了對太陽神的崇拜。



▲▼可以在牆上看到部落居民的遷徒過程。



▲▼這浮雕不僅展示了排灣族的建築技藝，還讓我們更了解他們的生活方式和文化。

喜樂發發吾森林公園

名稱由來

公園的名稱「喜樂發發吾」來自排灣族語「Siljevavav」，意為「向上」。這個名字象徵著團結合作和奮發向上的精神。

歷史背景

這片土地原本是一片荒棄的林班地，經過當地居民的努力，於2002年整頓成為現在的森林公園。公園內設有鳥居信平的銅像，以紀念他對二峰圳的貢獻。

自然生態

公園內擁有豐富的植物和動物生態，珍貴樹群林立，吸引了各種鳥類、蝴蝶和昆蟲。這裡也是進入台灣第一座古道「崑崙坳古道」的入口之一。

文化特色

公園內展示了排灣族的傳統建築，如石板屋和穀倉。這些建築不僅展示了排灣族的建築技藝，還讓遊客了解他們的生活方式和文化。



▲這裡被稱為網美牆，不管怎麼拍都好看哦。

活動場地

公園內設有階梯、平台和司令台，是部落舉辦活動和演出的場地。可以在這裡參加各種文化活動，感受排灣族的熱情和活力。

二峰圳明渠圳道

明渠圳道也就是玩水的地方，全長總計有2582公尺，水道兩側皆為卵石與大礫石所砌，假日遊客滿滿，原本寧靜的部落，從原本的抗拒，到現在也都陸續做起生意來了。



▲▼二峰圳出水口分成兩道，一邊是做灌溉用，不可以下去玩水，另一邊則可供遊客戲水。



▲▼清澈見底的圳水，還可以看到游來游去的魚兒，聽說把腳靜置水中兩分鐘，就會有魚來吃腳皮了，哈。



▲注意事項請詳讀。

排灣族傳統點心手作體驗

二峰圳走讀完後，感覺肚子也有點餓了，安排手作體驗就上場囉！



▲今天做的傳統點心，是芋泥球與地瓜球，號稱「地拉米蘇」，以前主要是用芋頭做的，但怕有人吃芋頭過敏，現在也提供地瓜製作。



▲分成兩組，個人愛吃芋頭，所以分在芋頭組，話說芋頭真的很難搗呀，搗到後來會黏住，需要一些小技巧來處理，而且今天也學到了如何快速芋頭去皮的眉角。



▲導覽教我們怎麼搗芋頭，男女的姿勢有別哦，這是男生的動作比較粗魯，女生則是比較含蓄一些。



▲▼再灑上花生粉與黑糖，還是供現吃與外帶服務呢。 😁😁😁



▲結束今天的走讀行程，來比個二峰圳的手勢拍照紀念，就是先比YA，然後倒過來，有二跟水流的意思，很像蜘蛛人的手勢。

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地拉米蘇短影片