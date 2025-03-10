苗栗三義是許多人假日出遊的好選擇，除了勝興車站還有許多值得探索的景點，可以體驗這座小鎮的魅力～此外三義以木雕聞名全台，三義木雕藝術節更為臺灣十二大節慶之一!!「2024三義木雕藝術節」從10/10~13國慶假期在三義木雕博物館、水美藝術街舉辦系列活動，木雕師現場創作表演、木雕藝術展、木藝體驗、樟樹下音樂會親子互動表演節目、文創市集…等，趁著假期的機會，來一趟三義一日遊吧!!

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2024三義木雕藝術節

在三義木雕藝術節期間，木雕館前廣場與周邊更規畫藝文表演、文創市集以及冰雕創作、車製文昌筆、原木手鋸、雙人鋸、電鋸等體驗，還有親子木藝DIY等活動。在水美藝術街則有客家樂舞表演、打卡換好禮、職人現場創作表演，以及職人手作DIY竹編、木製鑰匙牌、手磨木匙、花藝木美學等活動，內容豐富有趣，非常適合親子同樂!!

活動時間：10月10日(四) ~13日(日) 10:00-17:00

活動地點：三義木雕博物館、水美藝術街

活動官網：www.sanyi-woodart.com.tw

系列活動

開幕暨頒獎典禮

活動時間｜10/10(四) 10:00-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

11:00-11:30 魯班公文化祭典

13:00-14:40 社區才藝競賽

15:00-16:00 開幕暨頒獎典禮

14:00-15:00/16:00-17:00 香香小木槌掛飾DIY

文創藝市集

活動時間｜10/10(四)-10/13(日) 10:00-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

樟樹下音樂會

活動時間｜10/10 (四) 10:00-12:30、10/11 (五) – 10/13 (日) 15:00-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

展覽資訊

若對木雕藝術感興趣，不妨趁此機會前往三義木雕博物館，體驗這些細膩的木雕作品，三義木雕博物館內更展示了2024台灣國際木雕裝置藝術大展與木雕競賽作品，讓人能夠深入感受到木雕藝術的多樣性與創新力量~

2024臺灣國際木雕競賽作品展

展覽日期｜8/13(二)－10/20 (日)

展覽地點｜三義木雕博物館

苗栗縣文化觀光局為促進台灣木雕技藝傳承與發展，並與國際木雕藝術文化交流，每一年於三義木雕博物館舉辦國際木雕競賽。2024國際木雕競賽展分為當代木雕類組及工藝木雕類組，在具象寫實、抽象觀念、傳統雕刻中，看見不同類型的木雕彼此對話。

2024國際木雕藝術交流展

展覽日期｜7/20(六)－10/20 (日)

展覽地點｜三義木雕博物館

木雕師現場創作

現場還安排了木雕大師的技藝展示，從木雕表演到電鋸冰雕，精湛的技藝讓人驚嘆不已。

活動日期｜10/10(四)－10/13 (日)

活動時間｜10:00-12:00／13:30-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場 (苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號)

活動費用｜免費參觀 Free

木藝體驗

活動在木雕博物館廣場熱鬧展開，現場不僅有許多創意市集，還安排了多樣的親子互動活動，像是鋸木頭、電鋸急急棒、彈珠台等體驗，這些體驗不僅免費，同時也能學習到基礎的木工技巧，更能讓參與者將作品帶回家，無論大人小孩都樂在其中~~現場甚至還有冰雕表演，雕刻師用電鋸迅速雕出各種栩栩如生的動物造型，令人驚嘆不已!!

活動日期｜10/10(四)－10/13 (日)

活動地點｜三義木雕博物館前廣場 (苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號)

活動費用｜免費 Free 雙人鋸木體驗 活動時間｜10:00-12:00/13:30-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

參加資格｜年滿16歲以上，65歲以下民眾

報名方式｜現場報名參加 原木手鋸體驗

活動時間｜10:00-12:00/13:30-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

參加資格｜年滿8歲以上，8歲以下兒童須由家長陪同參與

報名方式｜現場報名，每日限額80人參加，額滿為止

油鋸體驗

活動時間｜10:00-12:00/13:30-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

參加資格｜年滿18歲以上，65歲以下之民眾

報名方式｜現場報名，每日限額30人參加，額滿為止

電鋸急急棒

活動時間｜10:00-12:00/13:30-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

參加資格｜年滿20歲以上之民眾

報名方式｜現場報名參加

冰雕創作表演

活動時間｜11:30／13:30

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

冰雕體驗

活動時間｜10:00-12:30 報名/13:30-13:50 報到/14:00-14:30 體驗

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

參加資格｜年滿16歲以上，65歲以下之民眾

報名方式｜現場報名，每日限額20人參加，額滿為止

文昌筆體驗

活動時間｜10:00-12:00/13:30-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

參加資格｜年齡不限

報名方式｜現場報名，每日限額20人參加，額滿為止

親子DIY手作刮痧板

活動時間｜10:00-12:00/13:30-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

參加資格｜年滿12歲以上之民眾，12歲以下兒童須由家長陪同參與

報名方式｜現場報名，每日限額50人參加，額滿為止

大型彈珠檯

活動時間｜10:00-12:00/13:30-17:00

活動地點｜三義木雕博物館前廣場

參加資格｜年齡不限、名額不限

報名方式｜現場報名參加

慢生活・品三義

活動日期｜10/10(四)－10/13 (日)

活動地點｜水美街崗亭 (苗栗縣三義鄉水美210號旁)

活動費用｜免費 Free

請掃描或點擊QRCODE線上報名

2024三義木雕藝術節-慢生活。品三義活動節目表 時間 活動項目及場次 12：50至

13：00 「山城客韻 樂舞開篇」-客家樂曲開場表演 13：00至

14：00 花織木韻花藝木美學DIY【場次一】 木匙奇緣手磨木匙DIY【場次一】 14：10至

15：10 花織木韻花藝木美學DIY【場次二】 木匙奇緣手磨木匙DIY【場次二】 15：20至

16：20 竹編藝境竹編DIY【場次一】 木鑰記憶手作木製鑰匙牌DIY【場次一】 16：30至

17：30 竹編藝境竹編DIY【場次二】 木鑰記憶手作木製鑰匙牌DIY【場次二】

水美街上有許多木雕店， 喜歡木雕的朋友可以趁2024三義木雕藝術節來順遊水美街，購買木雕、聚寶盆、神像、文昌筆等~

品三義 慢城心旅 —— 深度小旅行

木雕博物館旁邊還有知名的四月雪小徑，喜歡爬山的朋友也可以走在小徑上感受芬多精的洗禮，沿途的自然景色十分迷人，可以讓人將煩惱拋之腦後~

福堂餅行 三義店

除了木雕博物館與水美木雕街外，三義還有許多其他景點值得一遊。例如，距離不遠的勝興車站就是個不容錯過的旅遊熱點。在水美木雕街的尾端有一間百年餅舖的福堂餅行，有大餅、鳳梨椰果、吞霄餅及特別的肚擠餅!!

福堂餅行除了傳統大餅以外，還有很多伴手禮可以選購，可以選擇配好的禮盒，也可以自己挑選喜愛的餅類，若不知道要買甚麼都有試吃可以先品嚐，來到水美街逛街千萬不能錯過這傳承百年餅舖的好滋味唷!!!

福堂餅行 三義店

店家地址：苗栗縣三義鄉水美街398號

連絡電話： 03 787 7540

營業時間：08:30~18:30



賴新魁麵館

經由朋友介紹來到三義非常有名的賴新魁麵館，雖然已經是非用餐時間，還是滿滿都是人啊!! 賴新魁麵館有自己的停車場，停的時候會給予停車卡，用餐後要跟櫃台換用餐後的停車證，就可以免費停車啦!!且停車證後方還有咖啡及冰淇淋的打折優惠，也能到附近的裕芳買零食，真的很方便唷!! 既然來了當然要品嚐客家粄條及推薦招牌!!但餐點一上桌整個傻眼了!!怎麼這麼大碗啦!! 這也太大碗了吧!企鵝麻的小鳥胃怎麼吃的完~~本以為只是因為是名店所以價格高一點，但這份量也物超所值了~~ 瞧瞧這十元在旁邊瞬間變得也太小了，份量一大碗就算了，一顆餛飩都比十元硬幣還大，這吃完應該就飽到天靈蓋了吧!!除了滿滿的餛飩還有滷蛋及肉片，粄條吃起來也是Q彈好吃，真的CP值很高，難怪生意這麼好! 客家黃麵的味道也很夠味，加上油蔥及獨家醬料，真的很涮嘴呢~ 骨頭肉湯也是店內招牌，當然也叫來品嚐看看，湯頭喝起來相當清甜，搭配著帶骨的肉一起享用相當不錯~ 小菜可自己拿取，最後服務人員會協助算帳，小菜的種類很多，搭配著主食吃相當滿足~

~賴新魁麵館~

店家地址：367苗栗縣三義鄉中正路170之1號

聯絡電話：037-872600

營業時間：07:00~20:00

Nice day義式冰淇淋-三義店

吃完飯當然要到對面的Nice Day義式冰淇淋吃個冰淇淋消暑一下!!

賴新魁麵館的停車證後方有Nice Day義式冰淇淋的打折優惠，更是必吃的理由!!

Nice Day義式冰淇淋的空間不大但相當文青，冰淇淋有12種口味，口味也蠻特別的~單球90元，雙球160元，若有賴新魁麵館停車證可在打9折!!

選擇火龍果及金萱烏龍的口味，吃起來口感綿密且味道相當濃郁，火龍果吃的到水果的清香，金萱烏龍一口吃下滿滿的茶香，挺好吃的義式冰淇淋!!

~Nice Day義式冰淇淋 三義店~

店家地址：三義鄉中正路170之1號

裕芳食品三義店

既然都停好車了，那不遠處的裕芳食品也不能錯過!!大包零食只要50元，這麼划算當然要多買個幾包回家吃啊!!

裕芳食品三義店門口即有停車場，一旁還有IG打卡牆，經過時可以順道來買伴手禮唷!!

店內寬敞明亮且種類繁多，零食50元起真的非常好買，還有100元買一送一，真的好好買，一不小心就帶上一大包回家啦!!!

~裕芳食品三義店~

店家地址：苗栗縣三義鄉中正路174-3號

聯絡電話：03 787 7298

營業時間：09:30–19:30

三義鴨箱寶

三義鴨箱寶也是到三義必遊的景點，原為生產水鳥、木鴨等精緻彩繪木雕外銷國外，後2002年轉型成觀光工廠，現在主打各式的木雕彩繪，家中有小朋友很適合帶來彩繪DIY唷!!

三義鴨箱寶一旁有禮品店，裡面有許多木雕的彩繪作品，作品多以動物為主，尤其是木鴨更是當初外銷的知名商品!!

牆上有三義鴨箱寶歷年的故事及演進，可愛的描述，會讓人忍不住一直看下去~

近年來也不斷地開發新產品，這蝴蝶杯也很特別~

後方則是彩繪DIY教室，有眾多的動物可以選購，先選擇想彩繪的動物再去付錢，彩繪後再用吹風機吹乾即可~若對於彩繪沒有想法，前方也有眾多的圖片花樣可以參考唷!!

非常適合帶小朋友前來彩繪DIY的觀光工廠唷!!

~三義鴨箱寶~

店家地址：苗栗縣三義鄉重河路176號

聯絡電話：03 787 2076

營業時間：09:00–17:00

山板樵臉譜文化生活館

距離鴨箱寶不遠處還有山板樵臉譜文化生活館，也可以做彩繪DIY，不同的是山板樵臉譜文化生活館彩繪的當然就是臉譜啦!!

從入口就看到超多超大的臉譜，彩繪的都相當精緻，相當吸引人~

超多的臉譜讓人看得眼花撩亂~~但相當的特別~

每個臉譜都代表不同的角色，真心覺得能畫出這麼多臉譜真的非常厲害啊!!若不知道怎麼畫，桌上也有範本唷~~

想彩繪臉譜有大的木板可以彩繪，也有小型的吊飾可以彩繪，有興趣的朋友可以前來體驗唷!!

無論是對木雕藝術的熱愛，還是對自然生態的好奇，三義都能提供豐富的旅遊體驗。參加完木雕藝術節後，不妨將木雕與其他文化景點串聯起來，來一趟深入三義的文化小旅行。不論是大人還是小孩，這趟充滿藝術氣息與自然美景的旅程都將帶來難忘的回憶。

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