魔雪奇緣
果然一走進來
似乎感覺樂園裡所有的人都集合在這裡
把電影場景帶入現實世界，一直都是迪士尼的強項
那麼多人熱愛迪士尼
就是因為迪士尼擁有讓人美夢成真的魔法
雪嶺滑雪橇
魔法奇緣其中一項設施
它就是一個迷你的室外雲霄飛車
排隊過程中都會有裝飾營造出讓人身歷其境
排隊的同時氛圍感滿滿
利用一些簡單的插畫
告知在搭乘遊樂設施的NG行程
標準的排隊1小時、遊玩1分鐘
都還來不及尖叫就結束了!
有點玩了一個寂寞…
魔雪奇幻之旅
搭乘設施在熟悉的歌曲帶領下
走進艾莎的冰雪世界，是一個很不錯玩的遊樂設施
排隊約1小時左右
擔心你會無聊，中途還有人員客串表演和旅客做互動喔!
要記得~設施中會濺水、高速滑落
手機還是收起來比較好
搭乘完後~
一系列的相關商品就會在出口商品店等著大家
如果你是這套電影系列的愛好者
那麼~你的荷包沒有被榨乾
要離開真的很難
親切小提醒
香港迪士尼的東西非常的貴
一個行李吊飾都要300多港幣...
不止紀念品單價很高
連吃的都不便宜
現在這個藍色雪花的巧克力蘋果
折合台幣也快要200元
真的是高消費~~~~
森林河流之旅
搭上船讓船長帶你進入熱帶森林探險
全長約8分鐘
過中還可以看到有趣的動物生態
明知道它是假的
但~氛圍真的是做的太好
讓人很容易融入其中
這也是我為什麼一直都很喜歡迪士尼的原因
夜晚將至
手上的餐券還可以換晚餐
雞肉鮮蝦麵
味道可以~但溫度不夠
在樂園溫度就不強求了~
薑黃蝦仁炒飯
好吃嘛~~~還好!
不好吃嘛~~~不算!
素食燴飯
嘿~~~大家有猜到嗎？
今天晚上我吃素!
因為中午的炸雞、薯條真的是太放肆了...
晚上吃點清淡的贖個罪
還挺好吃的喔!
太陽回家
燈光亮起
今天迪士尼剛好有點燈儀式
米奇就在黑暗的天空閃耀
還有星星放光芒和人工造雪
真的是屬於冬季的浪漫
夜晚的迪士尼和白天真的是兩樣情
白天的迪士尼活潑
夜晚的迪士尼浪漫
果然是一個1歲到99歲
都讓人無法抗拒的地方
這應該是我第三次來香港迪士尼玩了
這個樂園一直是正負兩極評價不斷
樂園嘛~~都是看個人喜愛
我個人可以要求比較低
總覺得只要是迪士尼我就喜歡
兩位好友也玩的很開心
這樣一切都值得啦!
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