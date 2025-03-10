魔雪奇緣

果然一走進來

似乎感覺樂園裡所有的人都集合在這裡

把電影場景帶入現實世界，一直都是迪士尼的強項

那麼多人熱愛迪士尼

就是因為迪士尼擁有讓人美夢成真的魔法

雪嶺滑雪橇

魔法奇緣其中一項設施

它就是一個迷你的室外雲霄飛車

排隊過程中都會有裝飾營造出讓人身歷其境

排隊的同時氛圍感滿滿

利用一些簡單的插畫

告知在搭乘遊樂設施的NG行程

標準的排隊1小時、遊玩1分鐘

都還來不及尖叫就結束了!

有點玩了一個寂寞…

魔雪奇幻之旅

搭乘設施在熟悉的歌曲帶領下

走進艾莎的冰雪世界，是一個很不錯玩的遊樂設施

排隊約1小時左右

擔心你會無聊，中途還有人員客串表演和旅客做互動喔!

要記得~設施中會濺水、高速滑落

手機還是收起來比較好

搭乘完後~

一系列的相關商品就會在出口商品店等著大家

如果你是這套電影系列的愛好者

那麼~你的荷包沒有被榨乾

要離開真的很難

親切小提醒

香港迪士尼的東西非常的貴

一個行李吊飾都要300多港幣...

不止紀念品單價很高

連吃的都不便宜

現在這個藍色雪花的巧克力蘋果

折合台幣也快要200元

真的是高消費~~~~

森林河流之旅

搭上船讓船長帶你進入熱帶森林探險

全長約8分鐘

過中還可以看到有趣的動物生態

明知道它是假的

但~氛圍真的是做的太好

讓人很容易融入其中

這也是我為什麼一直都很喜歡迪士尼的原因

夜晚將至

手上的餐券還可以換晚餐

雞肉鮮蝦麵

味道可以~但溫度不夠

在樂園溫度就不強求了~

薑黃蝦仁炒飯

好吃嘛~~~還好!

不好吃嘛~~~不算!

素食燴飯

嘿~~~大家有猜到嗎？

今天晚上我吃素!

因為中午的炸雞、薯條真的是太放肆了...

晚上吃點清淡的贖個罪

還挺好吃的喔!

太陽回家

燈光亮起

今天迪士尼剛好有點燈儀式

米奇就在黑暗的天空閃耀

還有星星放光芒和人工造雪

真的是屬於冬季的浪漫

夜晚的迪士尼和白天真的是兩樣情

白天的迪士尼活潑

夜晚的迪士尼浪漫

果然是一個1歲到99歲

都讓人無法抗拒的地方

這應該是我第三次來香港迪士尼玩了

這個樂園一直是正負兩極評價不斷

樂園嘛~~都是看個人喜愛

我個人可以要求比較低

總覺得只要是迪士尼我就喜歡

兩位好友也玩的很開心

這樣一切都值得啦!

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