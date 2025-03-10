《蘭開斯特Lancaster Bangkok》可以住！ 阿偉上次曼谷旅遊最先決定的就是曼谷住宿！一樣是曼谷自由行方式旅遊，但多了長輩，在規畫行程時，曼谷飯店位置就很重要，因此也看不少間曼谷酒店、飯店，會推薦蘭開斯特Lancaster Bangkok是因為，飯店地點很靠近機場快線跟地鐵站，在抵達曼谷機場，我們也不用考慮曼谷機場接送，直接搭曼谷機場快線就可以到《蘭開斯特Lancaster Bangkok》附近，比起包車接送更省錢～

蘭開斯特Lancaster Bangkok

這次來曼谷旅遊，我們更希望把預算花在玩樂和美食上，因此選擇了交通便利、性價比高的《蘭開斯特Lancaster Bangkok》。而且搭曼谷機場快線就能自行報到，省下超多時間跟交通費～

蘭開斯特Lancaster Bangkok地點超棒！環境舒適寬敞、生活機能和交通都超便利，非常貼近我們想要的曼谷住宿條件，偉爸偉媽住過《蘭開斯特Lancaster Bangkok》後，也都覺得很棒很滿意。 ｜

機場快線怎麼搭可以看這篇>>曼谷機場交通

機場接送推薦

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想去泰國旅遊、曼谷自由行，不知道從何做起？詳細閱讀：自由行新手必看懶人包，珍藏旅遊筆記大公開～

曼谷機場交通懶人包

曼谷交通懶人包

曼谷住宿懶人包

蘭開斯特Lancaster Bangkok資訊

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電話：+66 2 262 8000

地址：New Petchaburi Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310泰國 /地圖

蘭開斯特Lancaster Bangkok在哪

《蘭開斯特Lancaster Bangkok》附近就有地鐵站，只要搭一站地鐵就能到達Asok站，附近百貨很多好逛，附近曼谷按摩選擇也很多，還有這站有跟曼谷機場快線共構，所以來去曼谷機場很方便。

蘭開斯特酒店Lancaster Bangkok

出站後，沿著人行道不行，就可以看到顯眼的路標，不用抬頭尋找外觀也能看見。

阿偉還走過天橋跑去對面拍了蘭開斯特Lancaster Bangkok整體外觀。

《蘭開斯特Lancaster Bangkok》飯店也有提供嘟嘟車接送服務，不過對我們來說，地鐵站才幾步路的距離😂 ｜

《蘭開斯特Lancaster Bangkok》大廳有4個服務人員，我們很幸運的遇到會一點中文的服務員，Check in流暢順利拿到房卡。

在等待蘭開斯特Lancaster Bangkok服務員安排房間時，蘭開斯特酒店接待員很貼心送上檸檬水跟”冰”毛巾，在平均溫度35度左右的天氣，擦拭一下脖子真的很舒服！

《蘭開斯特Lancaster Bangkok》飯店大廳是天井設計，自然採光充足，整體環境明亮柔和，搭配涼爽的飯店空調，讓我迫不及待想進房間先小休息一下，然後再去金島火鍋酒樓美美的爽吃一餐。 ｜

《蘭開斯特Lancaster Bangkok》飯店大廳休息區很大，是很舒服的沙發椅，不只有一樓，二樓也有休息區。

蘭開斯特Lancaster Bangkok / 雙人房

我們入住的蘭開斯特Lancaster Bangkok房間在10樓，高樓層環境非常安靜，晚上幾乎聽不到車聲和人聲吵鬧，讓我們這幾晚都睡的很好。 ｜

雙人房的空間非常寬敞，床軟硬適中，枕頭也很好躺，旁邊還有沙發椅可以坐，真的非常不錯。

蘭開斯特Lancaster Bangkok / 雙人房衛浴

《蘭開斯特Lancaster Bangkok》浴室的設備也很棒，乾濕分離設計，加上浴缸和大面鏡子，就連浴缸都有了😂 ｜

雙人房型是長方形的空間，打開就是走道，它配置有一間廁所、一間浴室，是非常貼心的設計。

蘭開斯特Lancaster Bangkok / 四人房

4人房有配置兩房，一房一張雙人床，另一房則是兩張單人床，單人床是可以移動的。

床頭櫃的時鐘，除了報時、顯示時間，它還可以直接插USB線充電～好棒XD ｜

蘭開斯特Lancaster Bangkok / 四人房客廳

《蘭開斯特Lancaster Bangkok》小客廳蠻寬敞的，可以聊天打牌玩手機，不看電視？可以阿！但前提英文泰文Ａ通～

這靠牆桌很棒，側邊就有插座可以充電，也有USB孔！

蘭開斯特Lancaster Bangkok / 四人房衛浴

四人房的浴室會有兩間隔開，一間是乾濕分離的淋浴間，另一間是馬桶，浴缸當然也有～ ｜

我們入住，10樓房間，窗外夜景很不錯！

話說礦泉水不夠可以跟櫃台索取，阿偉每天都用來泡不同的泰國泡麵😎

衣櫃的衣架數量多，四人房一個人可以使用三個！

蘭開斯特Lancaster Bangkok冰箱在衣櫃裡面，害阿偉差點以為沒有冰箱可以冰飲料。

衣櫃裡有很多秘密，像是冰箱、保險櫃、吹風機、電子體重計！

蘭開斯特Lancaster Bangkok / 頂樓餐廳

在頂樓還有餐廳，早餐也是在這裡吃的，當然頂樓的泳池絕對不能忘！ ｜

蘭開斯特Lancaster Bangkok / 高空泳池

早上的曼谷已經點有點熱了，泡近非常舒適的高空泳池，在清涼的泳池游泳，風吹來格外舒服。 ｜

視野也相當好，渡假阿～不就是這樣嗎？

一旁櫃檯上有放置大浴巾，上岸後可以擦拭身體，避免著涼。

如果出門前沒有使用泰國App的Gard提前叫車，又遇上很趕很趕的時候，曼谷機車大隊將會是你最後的選擇，不過泰國人開車都很猛…非必要真的不建議肉包鐵。

蘭開斯特Lancaster Bangkok評價

《蘭開斯特Lancaster Bangkok》這間曼谷住宿位置非常棒！靠自己也能自行Chesk in，《蘭開斯特Lancaster Bangkok》附近有機場快線ALR跟地鐵MRT站可以搭，轉搭一站就能銜接曼谷空鐵BTS，蘭開斯特Lancaster Bangkok有極具優勢的三大曼谷交通系統可以使用，加上嘟嘟車、計程車都很方便，《蘭開斯特Lancaster Bangkok》房間空間也相當大、床也很舒適，生活機能更是沒話說，來曼谷自由行值得入住～ ｜

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