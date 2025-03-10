🍗曼谷人氣排隊名店在百貨公司裡面也有！

店家資訊

🙌 紅大哥水門雞飯 - Esplanade Ratchada

โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ สาขา เอสพละนาด

🔸Esplanade Cineplex Ratchadapisek ชั้น B Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400泰國

🔸10:00-21:00

🔸Google評論分數3.7顆星(60評論)

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在曼谷旅遊實在是熱到很常往百貨公司裡面跑🤣

偶然在美食街看到這家米其林！

總店跟分店好像都是大排長龍～在百貨公司裡也是排了一下✨

Fried Chicken Rice ฿75｜Chicken Rice ฿75

🔸兩款雞飯我都覺得蠻不錯吃😋主要是雞腿算嫩、雞飯也夠味！

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