首爾交通神卡|地鐵公車無限搭！用氣候同行卡玩遍首爾！購買/儲值/適用路線/優惠懶人包
要來韓國玩的朋友~注意！首爾最新交通卡✨氣候同行卡!一天只要大約125元，就可以無限搭乘地鐵和公車，卡片3000韓幣約台幣75元，各大便利商店都有賣！到地鐵站選擇要加值的天數，附上價目表和適用路線！機場巴士/快線是不能使用的喔！還能享有多個景點5折優惠超划算！去首爾旅遊一定要有這張
首爾氣候同行卡是什麼？
2024年7月1日開始，氣候同行卡推出了當日票、3日券等短天數方案！因為首爾的很多公車，已經不能使用現金支付車費，一定都要用交通卡！一張卡片3000韓幣約台幣75元，氣候同行卡每儲值一次，就可在選定的期間之內，無限次數搭乘首爾的大眾交通（地鐵、公車）！
首爾氣候同行卡票價
依據首爾市政府官方平台提供短期票的購買方案：
- 1日券(5,000韓元)/2日券(8,000韓元)/3日券(10,000韓元)/5日券(15,000韓元)
首爾氣候同行卡怎麼購買/儲值?
- 購買地點：首爾地鐵1至9號線顧客中心、便利商店、明洞旅遊資訊中心（서울 중구 을지로 66）、首爾觀光Plaza觀光情報中心（서울 종로구 청계천로 85）
- 價格：30日空卡單張售價₩3,000
- 備註：每個地鐵站、便利商店存貨不同
首爾氣候同行卡適用路線
以上為首爾地鐵的搭乘範圍，機場巴士/快線是不能使用的喔～搭乘時請注意喔！
以上為首爾公車的搭乘範圍，機場巴士/快線是不能使用的喔～搭乘時請注意喔！
首爾氣候同行卡優惠
除了搭乘交通很優惠後，持有氣候同行卡者，可以5折優惠入場首爾大公園、首爾植物園（短期券也適用）；首爾科學館也可享有5折、國立芭蕾舞團9折、樂天世界水族館與Seoul Sky 63折；塗鴉秀也可以8折購買