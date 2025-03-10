為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

2025-03-10 17:25:18 文字：Jennifer(真妮4)
share
Jennifer(真妮4)

Jennifer(真妮4)

泰式黃咖哩肉丸，我用的黃咖哩醬有濃烈的辛香氣味不用加椰漿就有椰香味。滑順中的辛辣口感讓不太能吃辣的家人也連連說好吃~~

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

泰式黃咖哩肉丸的材料(4人份)

黃咖哩醬1包(250ml)

豬絞肉350g

紅蘿蔔50g

洋蔥160g(半顆)

馬鈴薯130g(中型2粒)

雞蛋1顆

調味:胡椒鹽5g

肉丸要先調底味後再和咖哩醬悶煮才會有濃郁香氣和美味肉汁

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

1.豬絞肉加胡椒鹽先混拌均勻，加入雞蛋再次充分拌勻，加蓋放冰箱最少30分鐘，讓肉纖維鬆弛並且入味

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味 烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

絞肉要拌到出現粘性，太乾的話就加1~2小匙的水

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

2.紅蘿蔔切片，洋蔥和馬鈴薯都切塊

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

3.鍋裡放1大匙油中火加熱，紅蘿蔔和洋蔥炒出香氣後再放馬鈴薯繼續翻炒

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味 烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

4.倒入黃咖哩醬後翻炒全部的材料並且持續把汁液燒滾後再轉小火

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味 烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味 烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

5.湯匙先沾水，拿出冰鎮後的絞肉，舀出適量大小鋪擺在咖哩醬上

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味 烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

6.放好全部肉丸，加鍋蓋轉中小火悶煮10分鐘

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

10分鐘後的肉丸外觀已經定型了，再輕輕的把肉丸翻身，加鍋蓋換另一個角度再悶煮10分鐘

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

先吃一顆肉丸測試熟度和湯底的鹹淡，沒問題就可盛盤上桌了

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

泰式咖哩哪一種最辣？泰式黃咖哩會辣嗎?

泰式咖哩有辣度的紅咖哩和綠咖哩以及接受度最高的低辣度黃咖哩，煮海鮮煮雞肉都超好吃

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

調過底味的肉丸再吸收咖哩醬汁，每一球都是濃郁香氣和美味肉汁

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

喜歡我的烘焙/烹飪作品嗎?歡迎追蹤關注”真妮4吃喝玩樂燴生活

感謝您閱讀到最後也請給予點讚/評論/收藏/轉發，我心不勝感激~

歡迎在留言區寫下你的評論，我等待您的支持

本篇圖文是真妮4的原創製作，未經許可禁止盜圖盜文和搬運

==========================

推薦幾道你應該會有興趣的烹飪美食

越南春捲

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

豆腐肉餅

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

炒米粉

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

韓式辣味豬肉乾

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味

惡魔蛋.水煮蛋.哇沙米酪梨

烹飪筆記│泰式黃咖哩肉丸，辣度低香氣濃郁還有美味肉汁的泰式風味




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
keyboard_arrow_up