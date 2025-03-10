泰式黃咖哩肉丸，我用的黃咖哩醬有濃烈的辛香氣味不用加椰漿就有椰香味。滑順中的辛辣口感讓不太能吃辣的家人也連連說好吃~~

泰式黃咖哩肉丸的材料(4人份)

黃咖哩醬1包(250ml)

豬絞肉350g

紅蘿蔔50g

洋蔥160g(半顆)

馬鈴薯130g(中型2粒)

雞蛋1顆

調味:胡椒鹽5g

肉丸要先調底味後再和咖哩醬悶煮才會有濃郁香氣和美味肉汁

1.豬絞肉加胡椒鹽先混拌均勻，加入雞蛋再次充分拌勻，加蓋放冰箱最少30分鐘，讓肉纖維鬆弛並且入味

絞肉要拌到出現粘性，太乾的話就加1~2小匙的水

2.紅蘿蔔切片，洋蔥和馬鈴薯都切塊

3.鍋裡放1大匙油中火加熱，紅蘿蔔和洋蔥炒出香氣後再放馬鈴薯繼續翻炒

4.倒入黃咖哩醬後翻炒全部的材料並且持續把汁液燒滾後再轉小火

5.湯匙先沾水，拿出冰鎮後的絞肉，舀出適量大小鋪擺在咖哩醬上

6.放好全部肉丸，加鍋蓋轉中小火悶煮10分鐘

10分鐘後的肉丸外觀已經定型了，再輕輕的把肉丸翻身，加鍋蓋換另一個角度再悶煮10分鐘

先吃一顆肉丸測試熟度和湯底的鹹淡，沒問題就可盛盤上桌了

泰式咖哩哪一種最辣？泰式黃咖哩會辣嗎?

泰式咖哩有高辣度的紅咖哩和綠咖哩以及接受度最高的低辣度黃咖哩，煮海鮮煮雞肉都超好吃

調過底味的肉丸再吸收咖哩醬汁，每一球都是濃郁香氣和美味肉汁

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