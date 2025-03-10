查理布朗機長出沒台中車站!!史努比x星宇航空聯名商品、福袋大扭蛋，史努比迷必衝!!!臺中驛鐵道文化園區|免費入場
喜歡史努比的朋友們注意!!
兩米高查理布朗氣偶降落台中車站囉~
查理布朗機長和駕駛員史努比就在舊站大廳迎接大家，
一旁的快閃店滿滿可愛周邊，
還有史努比x星宇航空聯名商品、福袋和大扭蛋喔!!
|台中驛 史努比期間限定快閃店 活動資訊
|台中驛 史努比期間限定快閃店 拍照場景
|台中驛 史努比期間限定快閃店 史努比一番賞
|台中驛 史努比期間限定快閃店 周邊商品
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免費入場 史努比期間限定快閃店 活動資訊
活動日期:2024/10/9-2024/12/29
時間：𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟏𝟗:𝟎𝟎
地點：臺中驛鐵道文化園區（舊臺中火車站－進站口藝廊）
免費入場 史努比期間限定快閃店 拍照場景
百年風貌的臺中驛，
掛上查理布朗機長和駕駛員史努比大布條，
多了一些可愛的感覺。
查理布朗機長和駕駛員史努比在舊站大廳迎接大家，
圓嘟嘟的樣子好可愛!!
小夥伴們也在入站口跟大家打招呼!
與星宇航空聯名，
可以看到處處都是飛行、旅遊的元素，
快閃店門口也超好拍!
趕快跟著飛行員史努比一起開啟旅程吧!!
查理布朗、莎莉、奈勒斯和露西都化身機組成員，
奈勒斯看起來很像小孩偷穿大人衣服阿!XD
除了快閃店周邊好拍，
在前站入口處這邊還有史努比、踏客，
和機組成員們可以一起合照喔!!!
免費入場 史努比期間限定快閃店 史努比一番賞
一旁的大型扭蛋機則是史努比一番賞，
一次是$300，
獎項的部分感覺都很不錯。
我個人想要的是B賞的星宇航空聯名娃娃，
或是最終賞的推車。
免費入場 史努比期間限定快閃店 周邊商品
快閃店內空間還算寬敞，
滿滿的史努比周邊商品，
真的看得好心動喔!!
這一組$500的史努比限量驚喜包，
拿起來有點份量感，
對於選擇困難的朋友來說倒是很方便，
買一包來試試看會有那些周邊。
精緻的茶業組合質感很好。
接著就是最吸睛的史努比與星宇航空的聯名系列了。
看到史努比趴在飛機上的樣子，
是不是超級萌的~
娃娃系列有大的可以抱著睡，
也有吊飾款，
能掛在包包上陪著大家到處旅遊。
帥氣的史努比機長公仔，
真的很有質感。
不想花大錢買下的朋友，
可以去一番賞碰碰運氣阿~XD
非常喜慶的龍年達摩娃娃。
還有馬克杯喔~~
具保溫效果的不銹鋼隨行杯造型也都很可愛。
多款造型杯墊真的難選，
飛行員造型的史努比真很可愛，
趴在飛機上的樣子我也好喜歡。
方便裝書本、飲料的手提袋樣式也很多!!
造型小包也太讓人心動了!!
這一款外圍還有彈力網袋，
感覺非常的實用阿!!
大大的史努比在小包上，
背起來真的可愛加分!!
最近很流行的針織手提袋也有喔~
經典的黃色校車巴士是面紙套，
這真的私心想收。
小朋友無法抗拒的小吊飾跟鑰匙圈。
史努比中桶襪顏色、圖案可多了，
一雙$150。
還有短襪、童襪和方巾，
一件$299喔~
可愛的史努比服飾也很搶手喔~
購買聯名服飾兩件還贈聯名提袋喔!!
喜歡旅行的朋友也可以幫行李箱換個新裝。
實用又可愛的小桌子這也讓我很心動阿!!
查理布朗的擦手巾掛在家裡看起一定很有溫馨感。
喜歡下廚的小夥伴們也可以買個圍裙，
增添一下下廚的趣味感喔~
還有多款拼圖，
回家就可以自己拚出喜歡的圖案囉~
史努比和星宇航空還推出了一系列的搖搖樂鑰匙圈盲盒，
可以單抽試試手氣，
也可以直接端盒包套喔!
還有史努比和星宇航空的迴力小飛機(限整組購買)，
也有立體擺飾盲盒喔~
這一組可以當存錢筒的牛奶餅乾也很可愛，
還是史努比造型的喔~
喜歡史努比的朋友真的不要錯過阿!!
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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