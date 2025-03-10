查理布朗機長出沒台中車站!!史努比x星宇航空聯名商品、福袋大扭蛋，史努比迷必衝!!!臺中驛鐵道文化園區|免費入場



喜歡史努比的朋友們注意!!

兩米高查理布朗氣偶降落台中車站囉~

查理布朗機長和駕駛員史努比就在舊站大廳迎接大家，

一旁的快閃店滿滿可愛周邊，

還有史努比x星宇航空聯名商品、福袋和大扭蛋喔!!

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免費入場 史努比期間限定快閃店 活動資訊

活動日期:2024/10/9-2024/12/29

時間：𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟏𝟗:𝟎𝟎

地點：臺中驛鐵道文化園區（舊臺中火車站－進站口藝廊）

免費入場 史努比期間限定快閃店 拍照場景

百年風貌的臺中驛，

掛上查理布朗機長和駕駛員史努比大布條，

多了一些可愛的感覺。

查理布朗機長和駕駛員史努比在舊站大廳迎接大家，

圓嘟嘟的樣子好可愛!!

小夥伴們也在入站口跟大家打招呼!

與星宇航空聯名，

可以看到處處都是飛行、旅遊的元素，

快閃店門口也超好拍!

趕快跟著飛行員史努比一起開啟旅程吧!!

查理布朗、莎莉、奈勒斯和露西都化身機組成員，

奈勒斯看起來很像小孩偷穿大人衣服阿!XD

除了快閃店周邊好拍，

在前站入口處這邊還有史努比、踏客，

和機組成員們可以一起合照喔!!!

免費入場 史努比期間限定快閃店 史努比一番賞

一旁的大型扭蛋機則是史努比一番賞，

一次是$300，

獎項的部分感覺都很不錯。

我個人想要的是B賞的星宇航空聯名娃娃，

或是最終賞的推車。



現場都看得到實體獎項，

趕快來試試手氣吧!!

免費入場 史努比期間限定快閃店 周邊商品

快閃店內空間還算寬敞，

滿滿的史努比周邊商品，

真的看得好心動喔!!

這一組$500的史努比限量驚喜包，

拿起來有點份量感，

對於選擇困難的朋友來說倒是很方便，

買一包來試試看會有那些周邊。

精緻的茶業組合質感很好。

接著就是最吸睛的史努比與星宇航空的聯名系列了。

看到史努比趴在飛機上的樣子，

是不是超級萌的~

娃娃系列有大的可以抱著睡，

也有吊飾款，

能掛在包包上陪著大家到處旅遊。

帥氣的史努比機長公仔，

真的很有質感。

不想花大錢買下的朋友，

可以去一番賞碰碰運氣阿~XD

非常喜慶的龍年達摩娃娃。



還有馬克杯喔~~



具保溫效果的不銹鋼隨行杯造型也都很可愛。



多款造型杯墊真的難選，

飛行員造型的史努比真很可愛，

趴在飛機上的樣子我也好喜歡。

方便裝書本、飲料的手提袋樣式也很多!!

造型小包也太讓人心動了!!



這一款外圍還有彈力網袋，

感覺非常的實用阿!!

大大的史努比在小包上，

背起來真的可愛加分!!



最近很流行的針織手提袋也有喔~



經典的黃色校車巴士是面紙套，

這真的私心想收。

小朋友無法抗拒的小吊飾跟鑰匙圈。

史努比中桶襪顏色、圖案可多了，

一雙$150。

還有短襪、童襪和方巾，

一件$299喔~

可愛的史努比服飾也很搶手喔~

購買聯名服飾兩件還贈聯名提袋喔!!

喜歡旅行的朋友也可以幫行李箱換個新裝。

實用又可愛的小桌子這也讓我很心動阿!!

查理布朗的擦手巾掛在家裡看起一定很有溫馨感。

喜歡下廚的小夥伴們也可以買個圍裙，

增添一下下廚的趣味感喔~

還有多款拼圖，

回家就可以自己拚出喜歡的圖案囉~

史努比和星宇航空還推出了一系列的搖搖樂鑰匙圈盲盒，

可以單抽試試手氣，

也可以直接端盒包套喔!

還有史努比和星宇航空的迴力小飛機(限整組購買)，

也有立體擺飾盲盒喔~

這一組可以當存錢筒的牛奶餅乾也很可愛，

還是史努比造型的喔~

喜歡史努比的朋友真的不要錯過阿!!

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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