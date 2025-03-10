你知道全台唯一燈塔住宿園區就在台中高美濕地嗎？這麼酷的地方，不僅能享受海線風情，來高美燈塔園區住宿，就能登頂眺望高美濕地夕陽喔！台中高美燈塔園區住宿也不貴，還能感受到有異於其他地方的住宿環境，如果你喜歡與眾不同的住宿體驗，那高美燈塔園區會是一個很酷的選擇喔！

話說上次去參加台中經發局辦的台中海線一日遊，其中一站就是來參觀高美燈塔園區，如果沒參加這趟輕旅行，還真不知高美濕地有一個這麼搶眼的高美燈塔

高美燈塔園區地點

高美燈塔園區就位在高美濕地裡面，可說是佔盡地利之便，步行去看有名的高美夕陽，也是近在咫尺

這張高美濕地的英文字地標，我還是從遊覽車上拍的，剛好捕捉到二個路人甲在拍照📸，正午時分的太陽頗大，難怪還要撐傘擋一下

還沒抵達高美燈塔園區，會先經過著名的風車大道，看到這幾個巨大風車，就知道高美濕地到了

從風車大道開進來，大約5分鐘就能抵達高美燈塔的入口處，前面還有一個鐵閘門管制車輛進入，其實平常有開放讓大家免費進入參觀，所以不用怕被拒於千里之外

塔高34.4公尺的高美燈塔也是全台唯一紅白相間的燈塔，八角形的外觀也跟其他燈塔不一樣，矗立在清水海邊的高美燈塔，的確蠻引人注目的！建立於1967年的高美燈塔，目前已經退役；上面的燈早已移去台中港燈塔了，跟旁邊的矮房子相比，高美燈塔更顯得鶴立雞群了👍

瞧瞧每個人進到園區的第一個動作，都是趕快跟燈塔拍合照，畢竟如此近距離觀賞燈塔的機會可不是天天都有，當然要把握機會拍好拍滿🤳

我和Candy當然也不落人後，趕快開啟觀光客模式，跟高美燈塔合拍一張紀念照

我拿著自拍棒喬了半天，也沒辦法拍到燈塔全貌，只能模仿去年在比薩斜塔的拍照方式，畢竟要抓到剛剛好的角度，確實有難度啊！

高美燈塔園區其實是以前的員工宿舍，目前規劃了一間雙人套房，一間四人親子房和五間青旅雅房，每棟房間外都有大大的數字號碼做識別，宿舍中間的大片綠草地，還有戶外野餐桌椅讓大家休息

我們被邀請到園區內部參觀，這是交誼廳，搭配了雙人沙發和不少椅子，感覺布置得挺溫馨的

雙人房的房型其實挺寬敞，住起來不會有侷促之感，青旅雅房和親子四人房的格局也差不多，只是差別在房內是否有衛浴設備

如果是住青旅雅房，那就要和大家共用洗手間和浴室，感覺有像在住以前的學校宿舍，不過這裡的房間和廁所都翻修過，看起來頗為新穎

高美燈塔園區還有附設一些文青商店和販賣區，沒想到高美燈塔的紀念品還真不少，除了常見的明信片和鑰匙圈，還有別針、書籤和吸鐵，如果你是紀念品控，那絕對可以買得很過癮

店內還備有高美燈塔紀念章，只要買一張明信片，就能來蓋印章，順便寄張明信片給自己或朋友，也不失為紀念旅行足跡的好方式呢！

這二隻虎斑貓是高美燈塔園區豢養的寵物，那天相當乖巧地端坐在桌子上，大家紛紛舉起手機拍照，它倆也沒驚惶逃開，倒是頗有明星風範地坐著讓大家拍照

由於我們行程比較緊湊，逛完高美燈塔就要趕著去木木稻町吃飯了，所以來不及拍到夕陽西下的美景，這張照片還是去官網借來的，讓大家看看落日時分的高美燈塔，一輪夕陽緩緩沉入海中，旁邊還有燈塔當陪襯，這場景真是美不勝收啊！

高美燈塔園區 地址：台中市清水區高美路748號 電話：(04)2611-1861