位於台南後壁的新景點

【雅聞湖濱療癒森林】

佔地近1500坪，有遼闊的各式主題花園，

可穿梭漫步於其中拍照打卡，

室內展館可參與多媒體互動，

感受科技與人文的結合，

還有許多相關產品可購買，

是旅行團、台南家庭旅遊、約會拍照的必訪景點！

【雅聞湖濱療癒森林】

【交通方式】

▼開車

1.行經國道1前往水上交流道道(272K嘉義系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達

2.行經國道3前往水上交流道(300K水上系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達

▼搭乘大眾交通工具

搭乘高鐵於嘉義站下車→於高鐵2號出口搭乘公車(黃9高鐵嘉義站至新營班車)可直接抵達→雅聞湖濱療癒森林站下車即到達。

▼「雅聞湖濱療癒森林」佔地近約15,000坪，

在親切樸實的台南後壁，

打造一處藝術、人文與美學的體驗。

▼因今日來訪時下大雨，只能往室內主題館參觀。

館外有展示「雅聞」的相關介紹，展開五感療癒之旅，

並運用五感的眼、耳、鼻、舌、身，一起品味生活及療癒。

▼裝置藝術櫃裡，擺放著「雅聞」經典熱銷產品。

▼走進室內主題館，像是來到一處歐風小鎮，場景很好拍！

▼觀光工廠區

可看到製皂、包裝的生產過程，

但因為我們是假日來參觀，所以沒有運作。

▼餐廳區

有販售咖啡、飲品、簡餐…等料理，可供休憩享用。

▼莎士比亞夫人故居

以英國莎士比亞夫人故居打造而成的歐式房屋，

是許多人來訪時的必拍打卡景點之一，

目前這裡有販售冰淇淋，可購買品嚐！

▼商品區

這裡有販售雅聞倍優的各式商品，

香皂、化妝品、塑身衣…等通通都有，超好買。

▼戶外玫瑰園區

這裡占地超過千坪，依主題有分為

脈輪玫瑰花園、法式玫瑰花園、古典玫瑰花園，三個區域。

可惜我們來的不是玫瑰花盛開的季節，

而且雨下超大，完全無法進去逛，

天氣好時花園超好拍，也是許多網美的必拍景點。

▼聽說花季時玫瑰盛開，美不勝收，

每個人的相機都拍不停呢！

《蛋寶543》

這一次來到台南後壁的新景點

【雅聞湖濱療癒森林】

是旅遊團的必訪免費景點，

花季時且天氣好的狀況，應該是很好拍，

只是我們來時，剛好下大雨，無法到戶外區走逛，

室內主題區又都是人，很難好好拍照，實在很可惜，

希望有機會能再來一次好好體驗。

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