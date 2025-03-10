位於台南後壁的新景點
【雅聞湖濱療癒森林】
佔地近1500坪，有遼闊的各式主題花園，
可穿梭漫步於其中拍照打卡，
室內展館可參與多媒體互動，
感受科技與人文的結合，
還有許多相關產品可購買，
是旅行團、台南家庭旅遊、約會拍照的必訪景點！
【雅聞湖濱療癒森林】
- 地址：台南市後壁區上茄苳里12之66号
- 電話：06-6882888
- 營業時間：08:30~17:00
- 官網：https://app.arwin.com.tw/
- FB：雅聞湖濱療癒森林
【交通方式】
▼開車
1.行經國道1前往水上交流道道(272K嘉義系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達
2.行經國道3前往水上交流道(300K水上系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達
▼搭乘大眾交通工具
搭乘高鐵於嘉義站下車→於高鐵2號出口搭乘公車(黃9高鐵嘉義站至新營班車)可直接抵達→雅聞湖濱療癒森林站下車即到達。
▼「雅聞湖濱療癒森林」佔地近約15,000坪，
在親切樸實的台南後壁，
打造一處藝術、人文與美學的體驗。
▼因今日來訪時下大雨，只能往室內主題館參觀。
館外有展示「雅聞」的相關介紹，展開五感療癒之旅，
並運用五感的眼、耳、鼻、舌、身，一起品味生活及療癒。
▼裝置藝術櫃裡，擺放著「雅聞」經典熱銷產品。
▼走進室內主題館，像是來到一處歐風小鎮，場景很好拍！
▼觀光工廠區
可看到製皂、包裝的生產過程，
但因為我們是假日來參觀，所以沒有運作。
▼餐廳區
有販售咖啡、飲品、簡餐…等料理，可供休憩享用。
▼莎士比亞夫人故居
以英國莎士比亞夫人故居打造而成的歐式房屋，
是許多人來訪時的必拍打卡景點之一，
目前這裡有販售冰淇淋，可購買品嚐！
▼商品區
這裡有販售雅聞倍優的各式商品，
香皂、化妝品、塑身衣…等通通都有，超好買。
▼戶外玫瑰園區
這裡占地超過千坪，依主題有分為
脈輪玫瑰花園、法式玫瑰花園、古典玫瑰花園，三個區域。
可惜我們來的不是玫瑰花盛開的季節，
而且雨下超大，完全無法進去逛，
天氣好時花園超好拍，也是許多網美的必拍景點。
▼聽說花季時玫瑰盛開，美不勝收，
每個人的相機都拍不停呢！
《蛋寶543》
這一次來到台南後壁的新景點
【雅聞湖濱療癒森林】
是旅遊團的必訪免費景點，
花季時且天氣好的狀況，應該是很好拍，
只是我們來時，剛好下大雨，無法到戶外區走逛，
室內主題區又都是人，很難好好拍照，實在很可惜，
希望有機會能再來一次好好體驗。
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