波士頓鮮奶油派，吃起來濕潤綿密口感的海綿蛋糕抹上厚厚一層法式香緹鮮奶油，在家做出蛋糕店裡精緻但不便宜的美味，咖啡準備好了嗎?

波士頓鮮奶油派的材料

蛋黃糊：蛋黃2顆，沙拉油30g，牛奶30g，麵低筋麵粉37g，玉米粉3g，奶粉3g

蛋白霜：蛋白2顆，糖30g，少量檸檬汁或白醋打發到濕性發泡

奶油霜：鮮奶油150g，糖15g

裝飾：糖粉10g

1.鋼盆裡加入牛奶和玉米油用打蛋器攪拌到融合後加入蛋黃繼續拌勻

2.篩入低筋麵粉/玉米粉/奶粉，拌到看不見粉粒的狀態

完成的蛋黃糊用打蛋器拉起會有堆疊感的稠度

3.蛋白裡加入糖和幾滴白醋(或檸檬汁)，電動攪拌機先高速打出大氣泡再轉中速把蛋白打發到乾性發泡的狀態

乾性發泡

蛋白霜有明顯紋路，拉起攪拌棒會有堅挺的尖峰，轉低速再打幾秒調整蛋白氣泡加強蛋白霜的穩定性

4.蛋白霜分次加入蛋黃糊裡攪拌拌均勻，混拌的動作要快而輕盈避免蛋白消泡

先用蛋抽大面積的混合後再用刮刀由盆邊及底部翻起檢查，麵糊要完全混勻到看不到白塊的蛋白霜

5.烘焙紙裁出烤模底部的尺寸，派盤裡擦抹一點點蛋糊固定底紙(方便脫模)

6.調好的麵糊倒入派盤，用竹籤或筷子在麵糊裡來回畫圈以消除氣泡

7.送入已預熱180℃的烤箱裡烘烤25~30分鐘，時間到後用竹籤插入沒有沾粘生料就是熟了

8.烤好的蛋糕連同派盤倒扣放到完全冷卻後再脫模

9.鋼盆外放冰水，鮮奶油加糖打發到出現紋路

10.用脫模刀在派盤外圍畫一圈，倒扣，撕掉底紙，把蛋糕橫剖切為兩片

11.底層的蛋糕片先均勻抹一層鮮奶油，在蛋糕片的中心堆高鮮奶油然後往週圍均勻的推展出一個山丘的弧度，蓋上另一片蛋糕片，用手輕輕地壓緊讓鮮奶油和蛋糕體貼合，放冰箱冷藏讓鮮奶油收凍

12.用最細網篩裝一大匙糖粉，用湯匙輕敲網篩，讓糖粉均勻灑落在蛋糕的表面

波士頓鮮奶油派有鬆軟的蛋糕體以及細緻綿密不膩口的鮮奶油

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