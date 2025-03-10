韓國超人氣粉紅貓台中登場!!ZIZONE夏日假期快閃店粉嫩可愛周邊、拍貼機，只到10/27!!
韓國人氣插畫「ZIZONE」快閃店來台中囉！
超萌粉紅貓 PINGO就在新光三越與大家見面，
巨大充氣粉紅貓、絨毛玩偶盲盒和滿滿周邊，
很適合大家逛百貨順道帶回家喔!!
|台中 ZIZONE夏日假期快閃店 活動資訊
|台中 ZIZONE夏日假期快閃店 拍照場景
|台中 ZIZONE夏日假期快閃店 拍貼機/姓名貼機
|台中 ZIZONE夏日假期快閃店 周邊商品
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台中 ZIZONE夏日假期快閃店 活動資訊
活動日期:2024/10/1-2024/10/27
時間：𝟏𝟏:𝟎𝟎-22:𝟎𝟎
地點：新光三越中港店 9樓(法雅客前)
台中 ZIZONE夏日假期快閃店 拍照場景
第一站當然是先和位於新光三越中港店後門的超萌粉紅貓 PINGO合影囉!
粉嫩嫩又圓滾滾的充氣PINGO，
軟呼呼的讓人很想抱一下，
不過旁邊圍起來了，
請大家小手勿動喔~
ZIZONE夏日假期快閃店位於九樓法雅客前，
快閃店前就是可愛的拍照立牌，
三位主角都在這邊等大家合影喔!!
兩側還有漫畫風格的拍照牆，
就像走進了ZIZONE的漫畫中一樣。
隨手一拍都超可愛的。
我個人很愛的是這一面，
漫畫搭配商品展示，
真的是顯目又好看。
牆面上還有ZIZONE的動畫，
話說愛吃東西又胖嘟嘟的宅貓PINGO，
真的看得我很有共鳴感阿(?)
無框畫、海報、地墊等都是以漫畫形成呈現，
掛在牆上就像是走進漫畫書裡一樣。
PINGO幫大家拿著穿衣全身鏡，
有喜歡的服飾也可以現場比比看喔~
台中 ZIZONE夏日假期快閃店 拍貼機/姓名貼
超萌的拍貼機，
讓大家一起和Z.z、PINGO和Bread18一起拍下美美合照~
上班族、小朋友都合用的姓名貼，
一份$50，
價格算蠻OK的。
台中 ZIZONE夏日假期快閃店 周邊商品
周邊商品的種類頗多的，
我個人是對地墊、小地毯的質感頗為驚艷，
不少朋友買這類小墊子都是回去擺公仔或是擺在櫃子上的，
可以幫家中增添不少可愛的氛圍。
生活小物類型的周邊也頗多的，
像是手機殼、文具類、化妝包等。
這一組絨毛玩偶盲盒真的超可愛的，
我最想要廚師那一隻，
感覺帶去餐廳拍照都很適合，
要不要猜猜看，
最後我們抽中了哪一隻?
PINGO和Z.z這一組是隱藏版的，
也應該是最划算的，
因為有兩隻。
Bread18應該是最輕的那一盒。
購物袋的質感也蠻不錯的。
襪子也都很可愛。
還有不少小物，
像是行李箱袋、文具、玩偶鑰匙圈等。
還有小徽章喔~
別在衣服、帽子、背包上也都好好看。
除了盲盒也有磁鐵抽抽樂，
造型也都很好看。
圓滾滾的PINGO也很萌。
實用可愛的票卡包。
很有質感的海報。
這地墊我真的有心動到。
尤其是PINGO的表情包這一組，
粉嫩嫩的真的很喜歡。
每天都用得到的保溫杯質感也很好。
這種漫畫風的透明水杯也太喜歡了啦~~
購物袋、小托特的圖案也都很不錯。
喜歡這種療癒卡通漫畫人物的朋友，
真的可以來看看喔~~
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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