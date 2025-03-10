韓國超人氣粉紅貓台中登場!!ZIZONE夏日假期快閃店粉嫩可愛周邊、拍貼機，只到10/27!!

韓國人氣插畫「ZIZONE」快閃店來台中囉！

超萌粉紅貓 PINGO就在新光三越與大家見面，

巨大充氣粉紅貓、絨毛玩偶盲盒和滿滿周邊，

很適合大家逛百貨順道帶回家喔!!

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台中 ZIZONE夏日假期快閃店 活動資訊

活動日期:2024/10/1-2024/10/27

時間：𝟏𝟏:𝟎𝟎-22:𝟎𝟎

地點：新光三越中港店 9樓(法雅客前)

台中 ZIZONE夏日假期快閃店 拍照場景

第一站當然是先和位於新光三越中港店後門的超萌粉紅貓 PINGO合影囉!

粉嫩嫩又圓滾滾的充氣PINGO，

軟呼呼的讓人很想抱一下，

不過旁邊圍起來了，

請大家小手勿動喔~

ZIZONE夏日假期快閃店位於九樓法雅客前，

快閃店前就是可愛的拍照立牌，

三位主角都在這邊等大家合影喔!!

兩側還有漫畫風格的拍照牆，

就像走進了ZIZONE的漫畫中一樣。



隨手一拍都超可愛的。

我個人很愛的是這一面，

漫畫搭配商品展示，

真的是顯目又好看。

牆面上還有ZIZONE的動畫，

話說愛吃東西又胖嘟嘟的宅貓PINGO，

真的看得我很有共鳴感阿(?)

無框畫、海報、地墊等都是以漫畫形成呈現，

掛在牆上就像是走進漫畫書裡一樣。

PINGO幫大家拿著穿衣全身鏡，

有喜歡的服飾也可以現場比比看喔~

台中 ZIZONE夏日假期快閃店 拍貼機/姓名貼

超萌的拍貼機，

讓大家一起和Z.z、PINGO和Bread18一起拍下美美合照~

上班族、小朋友都合用的姓名貼，

一份$50，

價格算蠻OK的。

喜歡轉扭蛋的朋友也有扭蛋機喔~

台中 ZIZONE夏日假期快閃店 周邊商品

周邊商品的種類頗多的，

我個人是對地墊、小地毯的質感頗為驚艷，

不少朋友買這類小墊子都是回去擺公仔或是擺在櫃子上的，

可以幫家中增添不少可愛的氛圍。

生活小物類型的周邊也頗多的，

像是手機殼、文具類、化妝包等。

這一組絨毛玩偶盲盒真的超可愛的，

我最想要廚師那一隻，

感覺帶去餐廳拍照都很適合，

要不要猜猜看，

最後我們抽中了哪一隻?



PINGO和Z.z這一組是隱藏版的，

也應該是最划算的，

因為有兩隻。



Bread18應該是最輕的那一盒。

購物袋的質感也蠻不錯的。

襪子也都很可愛。

還有不少小物，

像是行李箱袋、文具、玩偶鑰匙圈等。



還有小徽章喔~

別在衣服、帽子、背包上也都好好看。

除了盲盒也有磁鐵抽抽樂，

造型也都很好看。

圓滾滾的PINGO也很萌。

實用可愛的票卡包。

很有質感的海報。

這地墊我真的有心動到。

尤其是PINGO的表情包這一組，

粉嫩嫩的真的很喜歡。

每天都用得到的保溫杯質感也很好。

這種漫畫風的透明水杯也太喜歡了啦~~

購物袋、小托特的圖案也都很不錯。

喜歡這種療癒卡通漫畫人物的朋友，

真的可以來看看喔~~

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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