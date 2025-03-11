這間「川阜和牛燒肉」就藏在新竹縣竹北市裡面，主打專人代烤服務，讓你不用自己動手，就能輕鬆享用到頂級的日本和牛燒肉，像是佐賀牛、山形牛、宮崎牛等等，是不是超讚！連菜單都很有特色，雙人套餐的名字竟然叫做「部長」、「社長」跟「會長」，吃起來就像當了一天大官一樣，每一份套餐的肉品部位都不一樣，保證讓你吃到最棒的口感喔。

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川阜和牛燒肉 營業時間地址

📍川阜和牛燒肉

新竹縣竹北市光明一路80號

時間 : 12:00–14:30, 17:30–22:30

電話 : 03 558 8057

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61553224207838

訂位 : https://inline.app/booking/-N8Zs3qMAvfmP1jPValz:inline-live-1

川阜和牛燒肉 位置/停車

開車來的朋友不用擔心停車問題，直接停在一樓就可以囉！「川阜和牛燒肉」就在竹北光明一路上，是一棟看起來很像別墅的建築，不過因為太低調，開車經過可能不小心就會錯過喔。如果一樓沒位置了，旁邊的路邊停車格也蠻好找的。

從外面看到石燈籠，走上樓梯，沿路都有綠色植物，感覺很有日式情調。推開大門，你會看到櫃檯的設計很像日本建築大師隈研吾的風格，用簡單的線條呈現出木頭的質感。

走進餐廳裡面，可以看到用寄木細工這種傳統工藝打造出來的木質空間，搭配上比較暗的燈光，整個氛圍是很安靜又溫暖。用餐區有開放式的空間，讓大家可以感受到彼此的熱鬧，也有隱密的包廂，如果你想要安靜一點，就可以選擇包廂。包廂的門是用日式簍空雕花窗門做的，看起來更增添了一點優雅跟神秘感。

在開放式的空間，你還可以看得到師傅正在準備料理喔。

他們家的肉品都是高品質的，像是熊本和王、佐賀牛、山形牛、宮崎牛跟鳳凰和牛。最棒的是，他們有專人桌邊代烤的服務，所以我們就可以專心吃美食、享受氣氛，真的很適合約會或是慶祝特別的日子。這次我們去吃的是中價位的社長套餐，想要體驗一下當社長都吃什麼樣的和牛燒肉。

一開始會先上三種小菜跟主廚特製的前菜，有酸酸甜甜很清爽的黃金泡菜、自然的甜味的毛豆，還有口感很脆的白玉蘿蔔，搭配起來很有層次。前菜的甜蝦天婦羅也很特別，外面包的是海苔，而且是用散壽司的方式呈現，吃起來口感很豐富又很有巧思。接著還有精選沙拉，擺盤很漂亮，吃起來很清爽。

「嚴選和牛社長盛和」上桌！裡面有和牛橫膈膜、牛小排、肩小排跟翼板牛，你看那個油花分布，真的是太美了！肉質看起來就很飽滿又很嫩。接著服務人員就會幫我們一片一片仔細燒烤，烤的順序跟搭配都有講究，服務很專業又不會讓人覺得很趕。

牛小排的油花真的很均勻，烤好剪成小塊，放進嘴裡真的是入口即化，我個人覺得這是今天最厲害的！肩小排的肉質也很細膩，吃起來肉汁很豐富。

橫膈膜吃起來很有嚼勁，肉的味道很濃郁，本身就有醃製過，建議可以先吃吃看原味，再搭配他們提供的調味料。翼板牛肉的肉感更重一點，口感軟嫩適中，搭配現磨的芥末最對味。

這道「台灣豚松坂」也很吸睛，四條松坂肉很巧妙地捲成花朵的樣子，上面還點綴了金箔，看起來超浪漫。松坂肉吃起來很彈牙又多汁，跟它精緻的外觀真的很搭。

最近很流行的月見吃法，在「川阜和牛燒肉」也有喔，不過他們做成「月見。日本和牛一品」，把烤好的肋眼牛肉均勻沾上蛋液，然後鋪在飯上面，就變成肋眼和牛月見握壽司。一口咬下去，蛋液的滑順跟肋眼的香氣完美融合，真的是很用心的吃法。

他們的「川阜自慢」是燒物，「堅果素燒蝦」的蝦肉吃起來很像小龍蝦，個頭不小而且肉質很飽滿，搭配堅果的香氣，真的是絕配，會讓人想再吃一個。

「嚴選社長一品」的主角是可樂餅，裡面的內餡是蟹肉跟地瓜，外皮酥脆，裡面軟綿，讓人一吃就愛上，上面還點綴了鮭魚卵跟青龍椒，增加了味覺的層次感。

海鮮的部分是「社長水產盛合」，裡面有干貝、軟絲、杏鮑菇跟櫛瓜。干貝跟軟絲的火候控制得剛剛好，邊邊有點焦香，裡面卻很鮮嫩，尤其是軟絲的口感真的讓我太驚豔了，吃完還特別確認真的是軟絲！

這麼豐富的一餐，當然要有好的甜點來做結尾，他們的海鹽焦糖布丁口感很綿密，帶有一點點鹹味，還有太妃糖的香醇，吃完水果，今天的美味饗宴就差不多要結束了。總之，「川阜和牛燒肉」真的很注重味覺跟視覺的雙重享受，加上專人桌邊代烤的服務，讓你完全可以放鬆心情享受美食，從前菜到主菜，每一道料理都充滿了創意跟心思，絕對會讓你留下美好的回憶。