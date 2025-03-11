地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號

營業時間：上午11:00 – 下午11:00 ( 周四公休)

電話： 03- 922 9575

FB

每人低消200元(可抵餐費，拍照免費)

兔子迷宮枕夜粉美 交通停車

兔子迷宮枕夜粉美 浪漫夜景

先讓你們看看幾張他們超美的夜景照片，是不是光看照片就覺得很浪漫了！而且因為場地夠大，晚上來這邊玩也比較安全，很適合安排晚上的行程。就算天氣不好也沒關係，他們戶外還有頂棚的用餐區，一樣可以很享受。

晚上在這吹著涼風，吃著串燒，再來一杯冰涼的啤酒（提醒大家喝酒不開車喔！），跟好朋友聊聊天，真的是把一天的疲勞都拋到腦後了。

聽說他們未來還會有樹屋出租的服務耶，感覺超酷的！

往下看就是美麗的蘭陽平原喔！而且這邊離宜蘭市區超近，開車不用十分鐘就到。

「Amaze兔子迷宮.枕夜粉美」不只是風景美，他們的串燒也很讚喔！晚上來這邊吃點串燒，喝點小酒，坐在戶外區享受美食，真的太享受了（再次提醒大家喝酒不開車，未成年不要喝酒喔！）我們家妹妹來這邊還超愛那個轉來轉去的吊椅。

我們那天大概下午四五點到的，剛好白天跟晚上的景色都看到了，一次滿足兩個願望。

他們戶外的空間真的超寬廣，感覺很適合辦活動，玩大地遊戲都沒問題啊。來這邊玩，當然就是要拍美照啦！雖然晚上也很美，但是如果要拍人像照，還是白天光線比較好拍喔。

下午來這邊拍拍照，然後就可以坐下來吃個飯，這樣的行程真的太完美了。這排座位也很適合坐著聊天。

偷看一下別人拍照也蠻有趣的。他們的天空階梯跟天使翅膀還是一樣超熱門的拍照點。

這邊還可以租帳篷烤肉，烤肉用具他們都準備好了，烤完也不用自己收，只要負責開心玩就好，是不是超棒。

室內的用餐空間也很有特色喔！來到「Amaze兔子迷宮.枕夜粉美」，完全不用怕天氣不好，天氣好就往戶外跑，天氣不好室內一樣很有氣氛。

這邊根本就是打造了一個網美級的拍照聖地！每一個角落都超好拍的。他們竟然準備了六百多個拍照小道具，而且全部都免費使用耶。

我們家兩個小朋友玩到都瘋掉了。原來那隻魚是最近很紅的吉伊卡哇裡面的魚啊。

大人來這邊可以在戶外聊天，小朋友就在室內開心的玩。他們還有好幾個扭蛋機跟夾娃娃機呢。

兔子迷宮枕夜粉美 菜色分享

鹽酥雞燉飯鹽酥雞本身就很香，燉飯裡面還有好多菇類，吃起來口感跟味道都很棒。鹽酥雞真的是台灣的代表美食，超級涮嘴，保證你一吃就愛上。

青醬蛤蜊義大利麵看起來超澎湃的，滿滿的蛤蜊排排站，光看就流口水。濃郁的青醬配上彈牙的義大利麵，真的會讓人一口接一口停不下來。

那個沙拉也很厲害，有兩種醬料可以搭配清爽的生菜，還有嫩嫩的雞胸肉，說是美味又健康的減脂餐也不為過。

身為一個網美級的餐廳，甜點跟飲料當然也要很厲害啊！他們的彩虹蛋糕不只好看也好吃，而且不會太甜，配飲料剛剛好。

焦糖肉桂捲真的是一絕！肉桂味剛剛好，熱熱吃下去，幸福感爆棚啊！



「Amaze兔子迷宮.枕夜粉美」真的是一個全方位的餐廳，不管白天晚上、晴天雨天、室內戶外，都超適合來玩。他們的餐點也沒讓人失望，不只好拍也好吃，真的很適合跟好朋友或家人一起來。

兔子迷宮枕夜粉美 附近景點美食

延伸閱讀

宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點

基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點

台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點

嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點

澎湖景點 金門景點 馬祖景點



▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼