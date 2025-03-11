為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

2025-03-11 09:00:00 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

位在員山鄉的「Amaze兔子迷宮.枕夜粉美」之前就聽說這裡整個大變身，變成超好拍的網美級餐廳，身為一個專業的部落客，這種宜蘭景點、員山美食怎麼能錯過呢，而且「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」現在入園免門票喔！你沒聽錯，不用門票！不過每個人有個低消200元，可以抵餐費，重點是拍照完全免費，是不是超佛心，這邊居高臨下，view超棒，本來就是看夜景的好地方，現在還多了串燒這種好吃的，更適合跟姐妹們來這邊聊天談心，而且啊，完全不用擔心天氣不好，白天可以來這邊拍美照，晚上就算下雨，室內也有六百多種打卡道具讓你拍個過癮，想怎麼拍就怎麼拍，拍出你自己的風格，不只這樣，他們的餐點跟點心也都很厲害喔！

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

 
兔子迷宮枕夜粉美 店家資訊
  • 地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號
  • 營業時間：上午11:00 – 下午11:00 ( 周四公休)
  • 電話： 03- 922 9575
  • FB
  • 每人低消200元(可抵餐費，拍照免費)

兔子迷宮枕夜粉美 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入兔子迷宮即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

兔子迷宮枕夜粉美 浪漫夜景

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

先讓你們看看幾張他們超美的夜景照片，是不是光看照片就覺得很浪漫了！而且因為場地夠大，晚上來這邊玩也比較安全，很適合安排晚上的行程。就算天氣不好也沒關係，他們戶外還有頂棚的用餐區，一樣可以很享受。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

晚上在這吹著涼風，吃著串燒，再來一杯冰涼的啤酒（提醒大家喝酒不開車喔！），跟好朋友聊聊天，真的是把一天的疲勞都拋到腦後了。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

聽說他們未來還會有樹屋出租的服務耶，感覺超酷的！

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

往下看就是美麗的蘭陽平原喔！而且這邊離宜蘭市區超近，開車不用十分鐘就到。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

「Amaze兔子迷宮.枕夜粉美」不只是風景美，他們的串燒也很讚喔！晚上來這邊吃點串燒，喝點小酒，坐在戶外區享受美食，真的太享受了（再次提醒大家喝酒不開車，未成年不要喝酒喔！）我們家妹妹來這邊還超愛那個轉來轉去的吊椅。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

我們那天大概下午四五點到的，剛好白天跟晚上的景色都看到了，一次滿足兩個願望。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

他們戶外的空間真的超寬廣，感覺很適合辦活動，玩大地遊戲都沒問題啊。來這邊玩，當然就是要拍美照啦！雖然晚上也很美，但是如果要拍人像照，還是白天光線比較好拍喔。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。下午來這邊拍拍照，然後就可以坐下來吃個飯，這樣的行程真的太完美了。這排座位也很適合坐著聊天。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

偷看一下別人拍照也蠻有趣的。他們的天空階梯跟天使翅膀還是一樣超熱門的拍照點。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。 宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。 宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

這邊還可以租帳篷烤肉，烤肉用具他們都準備好了，烤完也不用自己收，只要負責開心玩就好，是不是超棒。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

室內的用餐空間也很有特色喔！來到「Amaze兔子迷宮.枕夜粉美」，完全不用怕天氣不好，天氣好就往戶外跑，天氣不好室內一樣很有氣氛。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

這邊根本就是打造了一個網美級的拍照聖地！每一個角落都超好拍的。他們竟然準備了六百多個拍照小道具，而且全部都免費使用耶。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

我們家兩個小朋友玩到都瘋掉了。原來那隻魚是最近很紅的吉伊卡哇裡面的魚啊。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

大人來這邊可以在戶外聊天，小朋友就在室內開心的玩。他們還有好幾個扭蛋機跟夾娃娃機呢。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。 宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。 宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。 宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

 

兔子迷宮枕夜粉美 菜色分享

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

鹽酥雞燉飯鹽酥雞本身就很香，燉飯裡面還有好多菇類，吃起來口感跟味道都很棒。鹽酥雞真的是台灣的代表美食，超級涮嘴，保證你一吃就愛上。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

青醬蛤蜊義大利麵看起來超澎湃的，滿滿的蛤蜊排排站，光看就流口水。濃郁的青醬配上彈牙的義大利麵，真的會讓人一口接一口停不下來。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

那個沙拉也很厲害，有兩種醬料可以搭配清爽的生菜，還有嫩嫩的雞胸肉，說是美味又健康的減脂餐也不為過。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

身為一個網美級的餐廳，甜點跟飲料當然也要很厲害啊！他們的彩虹蛋糕不只好看也好吃，而且不會太甜，配飲料剛剛好。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

焦糖肉桂捲真的是一絕！肉桂味剛剛好，熱熱吃下去，幸福感爆棚啊！
宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

「Amaze兔子迷宮.枕夜粉美」真的是一個全方位的餐廳，不管白天晚上、晴天雨天、室內戶外，都超適合來玩。他們的餐點也沒讓人失望，不只好拍也好吃，真的很適合跟好朋友或家人一起來。

兔子迷宮枕夜粉美 附近景點美食

員山美食推薦

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

宜蘭玩水景點TOP30推薦～免費景點、戲水秘境

宜蘭景點推薦「Amaze兔子迷宮枕夜粉美」免門票！白天拍美照 晚上看夜景。

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼

 
[平均評分: 0]
 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

A‧maze兔子迷宮咖啡餐廳

phone03-9229575
place宜蘭縣員山鄉枕山一村15號
3.92 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.76
服務品質
3.96
裝潢氣氛
4.33
CP值
4.20
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up