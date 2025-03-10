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來到名古屋必定要吃「山本屋本店 エスカ店」！在ESCA地下街吃美食，品嚐了「山本屋本店Esuka店」味噌烏龍麵，也是名古屋的名物之一。山本屋本店（明治40年，1907年）創業，也算是超過百年的老店了，湯頭使用愛知縣的八丁味噌秘製，香醇濃郁帶有獨特的香味，麵條口感也非常紮實，有嚼勁!! 有別於一般軟Q的烏龍麵，牙口不好的朋友可能要多咬幾下（小孩們就不愛吃）!

山本屋本店烏龍麵 (山本屋本店 エスカ店) 資訊

地址：愛知縣名古屋市中村區椿町6-9 エスカ（esuka）地下街

營業時間：10:00-22:00(L.O.21:30)

交通：名古屋站地下街步行5分鐘

山本屋本店烏龍麵 空間環境

味噌烏龍麵是名古屋的名物之一，因為這裏盛產味噌!!

這次我們到了已有近百年歷史的「山本屋本店 エスカ店」，這裏就是Esuka地下街的Esuka店

Esuka地下街在名古屋車站旁，這裏吃東西很方便，很多名店聚集，營業時間大都到10點

山本屋本店在名古屋也有不少店家，不過，我們那時就住車站附近，所以就近來這裏吃

雖然是地下美食街的店面，但店裏還是有幾分復古風



連玻璃都用上這麼復古的彩色鑲嵌玻璃

本日推薦!!

店門口櫥窗內的參考食物模型

山本屋本店烏龍麵 菜單價位

這家使用多種語言的自助點餐機，有中文的非常方便

也可以加米飯哦，日本人喜歡把飯加入湯汁再吃

巴克夏豬里脊味噌烏龍麵

味噌烏龍麵

名古屋交趾雞烏龍麵

炸蝦天婦羅烏龍麵

最後我們點了這四碗不同內容物的烏龍麵！

山本屋本店烏龍麵 心得評價



免費的醃漬物可以無限續加，漬物分別有黃瓜、白菜和洋蔥。

來囉，熱騰騰的味噌烏龍麵

我們後來才知道，原本有部份的日本人是用砂鍋蓋代替碗，將麵條撈上來放在鍋蓋上等稍微變涼再吃

味噌烏龍麵

可能我們都習慣吃熱呼呼的湯麵了，所以直接就這樣吃了

倒是砂鍋很燙，所以吃的時候要小心

店裡幾乎所有味噌烏龍麵裡都會加生雞蛋，日本的雞蛋品質很棒，不管是直接拌飯、拌麵都可以增加風味

巴克夏豬里脊味噌烏龍麵

吸足了湯汁的麵條好好吃，只是這個麵條的口感真不是蓋的，真的可以用硬的來形容!!XD

非常有咬勁!! 牙口不好的朋友，說不定會嚼到嘴酸呢

湯頭使用以愛知縣岡崎市的「框久八丁味噌」加入白味噌調和的特製味噌，以萃取自昆布、鰹魚、香菇的高湯為基底

湯頭香醇濃郁，當然有點過鹹( 對我們而言啦)，雞蛋融入湯汁中，吃起來風味更升級！喜歡重口味的朋友一定要嚐嚐看

名古屋交趾雞烏龍麵

雖然麵條超級Q彈，不過，真的愈嚼愈香！ 而且很有飽足感

如果喜歡吃辣的朋友，吃到一半可以再加入辣椒粉，可以變換一下口味哦

炸蝦天婦羅烏龍麵

炸蝦天婦羅也很好吃

名古屋交趾雞和白蔥烤雞串

名古屋地雞跟比內地雞、薩摩軍雞並稱日本三大地雞

這個名古屋交趾雞和白蔥烤雞串也很厲害! 雞肉Q彈，難怪也是全日本有名的雞肉

如果只吃最單純的味噌烏龍麵是最便宜的啦，有機會到名古屋的朋友一定要嚐嚐

另外，名古屋也有一家山本屋總本家，和這家山本屋本店名稱非常類似，但也是百年名店了!!

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