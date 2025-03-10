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日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

2025-03-10 17:40:06 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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來到名古屋必定要吃「山本屋本店 エスカ店」！在ESCA地下街吃美食，品嚐了山本屋本店Esuka店」味噌烏龍麵，也是名古屋的名物之一。山本屋本店（明治40年，1907年）創業，也算是超過百年的老店了，湯頭使用愛知縣的八丁味噌秘製，香醇濃郁帶有獨特的香味，麵條口感也非常紮實，有嚼勁!! 有別於一般軟Q的烏龍麵，牙口不好的朋友可能要多咬幾下（小孩們就不愛吃）!

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

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山本屋本店烏龍麵 (山本屋本店 エスカ店) 資訊

  • 地址：愛知縣名古屋市中村區椿町6-9 エスカ（esuka）地下街
  • 營業時間：10:00-22:00(L.O.21:30)
  • 交通：名古屋站地下街步行5分鐘

山本屋本店烏龍麵 空間環境

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

味噌烏龍麵是名古屋的名物之一，因為這裏盛產味噌!!
這次我們到了已有近百年歷史的山本屋本店 エスカ店，這裏就是Esuka地下街Esuka店
Esuka地下街在名古屋車站旁，這裏吃東西很方便，很多名店聚集，營業時間大都到10點

山本屋本店在名古屋也有不少店家，不過，我們那時就住車站附近，所以就近來這裏吃

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

雖然是地下美食街的店面，但店裏還是有幾分復古風

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別
連玻璃都用上這麼復古的彩色鑲嵌玻璃

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

本日推薦!!

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

店門口櫥窗內的參考食物模型

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山本屋本店烏龍麵 菜單價位

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

這家使用多種語言的自助點餐機，有中文的非常方便

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

也可以加米飯哦，日本人喜歡把飯加入湯汁再吃

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

  • 巴克夏豬里脊味噌烏龍麵
  • 味噌烏龍麵
  • 名古屋交趾雞烏龍麵
  • 炸蝦天婦羅烏龍麵

最後我們點了這四碗不同內容物的烏龍麵！

山本屋本店烏龍麵 心得評價

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別
免費的醃漬物可以無限續加，漬物分別有黃瓜、白菜和洋蔥。

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

來囉，熱騰騰的味噌烏龍麵

我們後來才知道，原本有部份的日本人是用砂鍋蓋代替碗，將麵條撈上來放在鍋蓋上等稍微變涼再吃

味噌烏龍麵

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

可能我們都習慣吃熱呼呼的湯麵了，所以直接就這樣吃了
倒是砂鍋很燙，所以吃的時候要小心

店裡幾乎所有味噌烏龍麵裡都會加生雞蛋，日本的雞蛋品質很棒，不管是直接拌飯、拌麵都可以增加風味

巴克夏豬里脊味噌烏龍麵

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

吸足了湯汁的麵條好好吃，只是這個麵條的口感真不是蓋的，真的可以用硬的來形容!!XD
非常有咬勁!! 牙口不好的朋友，說不定會嚼到嘴酸呢

湯頭使用以愛知縣岡崎市的「框久八丁味噌」加入白味噌調和的特製味噌，以萃取自昆布、鰹魚、香菇的高湯為基底
湯頭香醇濃郁，當然有點過鹹( 對我們而言啦)，雞蛋融入湯汁中，吃起來風味更升級！喜歡重口味的朋友一定要嚐嚐看

名古屋交趾雞烏龍麵

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

雖然麵條超級Q彈，不過，真的愈嚼愈香！ 而且很有飽足感
如果喜歡吃辣的朋友，吃到一半可以再加入辣椒粉，可以變換一下口味哦

炸蝦天婦羅烏龍麵

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

炸蝦天婦羅也很好吃

名古屋交趾雞和白蔥烤雞串

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

名古屋地雞跟比內地雞、薩摩軍雞並稱日本三大地雞

這個名古屋交趾雞和白蔥烤雞串也很厲害! 雞肉Q彈，難怪也是全日本有名的雞肉

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

如果只吃最單純的味噌烏龍麵是最便宜的啦，有機會到名古屋的朋友一定要嚐嚐

另外，名古屋也有一家山本屋總本家，和這家山本屋本店名稱非常類似，但也是百年名店了!!

名古屋景點美食推薦

名古屋吉卜力公園

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像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其吉卜力大倉庫讓大家可以置身在吉卜力的世界中。地圖交通介紹，纜車接駁車龍貓公車怎麼搭，大倉庫必買必吃推薦!

名古屋自由行

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！

名古屋飯店推薦

日本山本屋總本家味噌烏龍麵》近百年歷史的名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別

紫色微笑依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！


 

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