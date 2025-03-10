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來到名古屋必定要吃「山本屋本店 エスカ店」！在ESCA地下街吃美食，品嚐了「山本屋本店Esuka店」味噌烏龍麵，也是名古屋的名物之一。山本屋本店（明治40年，1907年）創業，也算是超過百年的老店了，湯頭使用愛知縣的八丁味噌秘製，香醇濃郁帶有獨特的香味，麵條口感也非常紮實，有嚼勁!! 有別於一般軟Q的烏龍麵，牙口不好的朋友可能要多咬幾下（小孩們就不愛吃）!
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山本屋本店烏龍麵 (山本屋本店 エスカ店) 資訊
- 地址：愛知縣名古屋市中村區椿町6-9 エスカ（esuka）地下街
- 營業時間：10:00-22:00(L.O.21:30)
- 交通：名古屋站地下街步行5分鐘
山本屋本店烏龍麵 空間環境
味噌烏龍麵是名古屋的名物之一，因為這裏盛產味噌!!
這次我們到了已有近百年歷史的「山本屋本店 エスカ店」，這裏就是Esuka地下街的Esuka店
Esuka地下街在名古屋車站旁，這裏吃東西很方便，很多名店聚集，營業時間大都到10點
山本屋本店在名古屋也有不少店家，不過，我們那時就住車站附近，所以就近來這裏吃
雖然是地下美食街的店面，但店裏還是有幾分復古風
連玻璃都用上這麼復古的彩色鑲嵌玻璃
本日推薦!!
店門口櫥窗內的參考食物模型
山本屋本店烏龍麵 菜單價位
這家使用多種語言的自助點餐機，有中文的非常方便
也可以加米飯哦，日本人喜歡把飯加入湯汁再吃
- 巴克夏豬里脊味噌烏龍麵
- 味噌烏龍麵
- 名古屋交趾雞烏龍麵
- 炸蝦天婦羅烏龍麵
最後我們點了這四碗不同內容物的烏龍麵！
山本屋本店烏龍麵 心得評價
免費的醃漬物可以無限續加，漬物分別有黃瓜、白菜和洋蔥。
來囉，熱騰騰的味噌烏龍麵
我們後來才知道，原本有部份的日本人是用砂鍋蓋代替碗，將麵條撈上來放在鍋蓋上等稍微變涼再吃
味噌烏龍麵
可能我們都習慣吃熱呼呼的湯麵了，所以直接就這樣吃了
倒是砂鍋很燙，所以吃的時候要小心
店裡幾乎所有味噌烏龍麵裡都會加生雞蛋，日本的雞蛋品質很棒，不管是直接拌飯、拌麵都可以增加風味
巴克夏豬里脊味噌烏龍麵
吸足了湯汁的麵條好好吃，只是這個麵條的口感真不是蓋的，真的可以用硬的來形容!!XD
非常有咬勁!! 牙口不好的朋友，說不定會嚼到嘴酸呢
湯頭使用以愛知縣岡崎市的「框久八丁味噌」加入白味噌調和的特製味噌，以萃取自昆布、鰹魚、香菇的高湯為基底
湯頭香醇濃郁，當然有點過鹹( 對我們而言啦)，雞蛋融入湯汁中，吃起來風味更升級！喜歡重口味的朋友一定要嚐嚐看
名古屋交趾雞烏龍麵
雖然麵條超級Q彈，不過，真的愈嚼愈香！ 而且很有飽足感
如果喜歡吃辣的朋友，吃到一半可以再加入辣椒粉，可以變換一下口味哦
炸蝦天婦羅烏龍麵
炸蝦天婦羅也很好吃
名古屋交趾雞和白蔥烤雞串
名古屋地雞跟比內地雞、薩摩軍雞並稱日本三大地雞
這個名古屋交趾雞和白蔥烤雞串也很厲害! 雞肉Q彈，難怪也是全日本有名的雞肉
如果只吃最單純的味噌烏龍麵是最便宜的啦，有機會到名古屋的朋友一定要嚐嚐
另外，名古屋也有一家山本屋總本家，和這家山本屋本店名稱非常類似，但也是百年名店了!!
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