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味屋居食 西湖店，和風料理｜餐酒館，嚴選頂級食材結合法式鐵板燒手法，呈現創新精緻的和風料理

2025-03-10 18:03:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

味屋居食 西湖店，和風料理｜餐酒館，嚴選頂級食材結合法式鐵板

無菜單料理？鐵板燒？餐酒館？三個願望一次滿足！193酷哦

大膽顛覆傳統鐵板燒的老式印象，選用新鮮食材、高級肉品，結合歐

、日的創意風格手法，製作鐵板燒料理170做飯

 

台北內湖不用兩張小朋友就可以吃到的無菜單鐵板燒料理

查閱眾多網路心得，看起來座位舒適、服務很好、食材不賴

，身為鐵板燒的愛好著，不囉嗦直接訂起來365發憤

【味屋居食 西湖店】隱藏在內湖科技園區商辦大樓停車場裡，鄰近捷運港墘站2號出口

，是和風料理餐廳，也是平價美味的餐酒館，更有私廚鐵板燒，高級到平價一次滿足味蕾！

味屋居食 西湖店，和風料理｜餐酒館，嚴選頂級食材結合法式鐵板

 

店內設計也很值得稱讚，舒適寬敞的雅致空間規劃，常見的板前座位區可以親眼見識師傅的

手藝烹調料理過程，以及多個一般桌子區，是由服務生把餐點送到座位上，特別適合來這裡聚餐

味屋居食 西湖店，和風料理｜餐酒館，嚴選頂級食材結合法式鐵板

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還有多樣化的酒品，能滿足嘴饞的你

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障飲酒過量，害人害己未滿十八歲禁止飲酒※

味屋居食 西湖店，和風料理｜餐酒館，嚴選頂級食材結合法式鐵板

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今天就要來品嘗春季限定無菜單料理『花語春光』($1680/客)

嚴選頂級食材結合法式鐵板燒手法，開胃菜到甜點共10道鐵板燒料理

【水果泡泡黑葡萄氣泡酒】

一坐下來會先送上餐前酒，真的很有儀式感，姐妹聚會或是情侶約會都很適合啊！

由北海道的可食用黑葡萄“Campbell Early”釀製而成的低酒精度數的氣泡酒

能同時享受黑葡萄酒的香醇與氣泡感的活潑度，是情人節必不可缺少的一款輕鬆飲品

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障飲酒過量，害人害己未滿十八歲禁止飲酒※

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【煙燻起司慕司塔殼餅】

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滿滿一口越嚼越香〜021渴望

主廚自製的煙燻起司慕斯，佐梅子洋蔥醬料，起司的奶香被淡淡的煙燻氣息襯托出來，清爽鹹鮮！

口味完美與餅皮結合，濃郁的乳香，加上微微的鹽味，多層次口感，滿足我們的味蕾

味屋居食 西湖店，和風料理｜餐酒館，嚴選頂級食材結合法式鐵板

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【橄欖油泡蝦搭軟法麵包】

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鐵板燒就是要看師傅表演啊！把食材變成一道道可口的餐點

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溫熱的鯷魚橄欖油醬汁滿滿包覆在柔軟的蝦仁，海味的鹹香搭配山蔬的清甜，令人停不下的美味！

一口軟法沾著橄欖油、一口泡蝦搭配著餐前酒，讓你一口接著一口欲罷不能！005感動

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【普羅旺斯溫野菜沙拉】

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以風味獨特的熱食概念設計，含豐盛的多彩蔬菜與松阪豬

這道沙拉以新鮮野菜、番茄為基底，搭配奶油及特製醬料拌炒，香氣與美味兼具

同時擁有主食的飽足感及蔬菜的爽口滋味，以及醬汁帶來的酸香口感

醬料搭配得宜，味道也是好得沒話說！051點頭

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【斑節海大蝦+日本干貝】

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好大的蝦喔！！！015啊

只見一雙鐵鏟左右舞動，就這樣叮叮咚咚，把澎湖海大蝦煎得鮮香酥脆

主廚讓海大蝦料理的華麗程度再提升！

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海大蝦佐帕馬森起司慕斯醬，這道醬汁的配法倒是挺讓小編驚訝的，濃郁奶香中帶出一抹溫和花香

、果香，細細地在嘴中品嚐，在舌齒、喉韻間散發出獨具魅力的香味

巨大肥美的「海大蝦」肉質富有彈性，被媲美為擁有龍蝦口感

肉質紮實、蝦肉鮮甜、口感甘甜又Q彈！

啊〜〜〜〜〜〜067不要啊真的要大尖叫，超好吃〜

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日本干貝表皮煎至金黃焦香，中間是完美的五分熟，內裡鮮嫩多汁〜075瘋

搭配一口帕馬森起司慕斯醬，鹹香鮮味滿分，完全就是把整片大海塞進嘴裡！

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【美國CH牛小排】

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滋滋作響的煎肉聲，總是讓人食量大開……

欣賞師傅的煎鏟行雲流水，一次滿足視、聽、嗅、味感官享受

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牛肉保有最自然的原汁原味，焦糖般的色澤，恰到好處的口感

牛肉還保有粉嫩，牛小排在咀嚼時，會散發出牛肉特有的油脂香氣，每一口都是極致享受〜

除了吃原味，還可以根據個人喜好，搭配不同的醬汁，如羊肚菌醬、玫瑰鹽

、夏威夷黑礦鹽、日本雪片鹽，更能提升牛小排的風味

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【鐵板鯡魚櫻花蝦炒飯】

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鐵板炒飯是鐵板燒最經典的一道菜色，師傅鐵鏟揮舞之下，米飯與配料們彷彿在鐵板上跳舞！

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快看那黑金的鯡魚卵+滿滿的櫻花蝦又濃又香，整個爆滿到完全看不到炒飯了！338太好啦

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經過爆香後的櫻花蝦香氣四溢，鯡魚卵吃起來逼逼波波的口感，與顆顆分明的米飯交融

，每一口都帶著來自海洋的甘甜與鹹香十足的鮮味

小編其實已經快撐死了，還是扒光了，一粒飯都不剩，喔伊西〜128開心

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【鮮魚味噌湯】

一碗充滿味噌鹹鮮、軟嫩魚肉的鮮魚味噌湯

香氣濃郁鮮美甘甜不會太鹹超好喝的〜

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【水果(日本蘋果+韓國水梨)】

餐後水果也都是幫助消化很好的水果喔

韓國水梨更有「梨子界中的LV」之稱，果實碩大飽滿， 口感細緻，皮薄汁多

日本蘋果果肉綿密較硬、香甜多汁，幾乎不帶酸味

吃完清爽又解膩

【甜點(法式馬卡龍)】

馬卡龍有一層極薄酥的外層、裡面蛋白霜餅綿密、有些黏牙的糖心口感

獨特的口感設計讓人回味無窮

味屋居食 西湖店，和風料理｜餐酒館，嚴選頂級食材結合法式鐵板

 

小珊珊碎碎念：

高cp值鐵板燒無菜單料理，10道精緻料理只要＄1680004拍手

慶生、過節選這裡，絕對儀式感滿滿的呀〜

師傅會利用不同食材搭配不同的吃法，將食材、料理手法、醬汁與佐餐美酒，做最合宜呈現

老饕也垂涎不已！106嘮叨

 

【味屋居食 西湖店】

地址：台北市內湖區洲子街74號一樓

電話：02 8751 3306

營業時間：週一 ~ 週五：(午)11:30-14:00 (晚)17:30-21:00

週六日：採預約制餐酒會

亞企味屋 味屋居食 西湖店 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

官方臉書：味屋居食 西湖店

官方IG：味屋居食 西湖店（@ajiya.foods）• Instagram 相片與影片

官方網站：SUNSONIC

V提供WIFI  X一成服務費  X寵物入內

 

 

 
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翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

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