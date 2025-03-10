每年春天，彰化的芬園寶藏寺周邊總會迎來一場金黃盛宴

黃金風鈴木沿著道路兩側燦爛綻放，形成一條夢幻的「黃金大道」

這片金黃色的花海不僅吸引無數遊客和攝影愛好者，還成為彰化春天最熱門的賞花景點之一

如果你還沒來過這裡，那就趁著黃金風鈴木花季，帶上相機，一起來探索這座美不勝收的賞花秘境吧

黃金風鈴木，又稱黃花風鈴木，原產於南美洲，但近年來已成為台灣各地春季的重要景觀樹種

每當2月至3月花季來臨，黃金風鈴木便會爆發式開花，整棵樹幾乎看不到葉子

滿滿的金黃色花朵在陽光下閃閃發光，如同一條流動的黃金瀑布

而在彰化，芬園寶藏寺周邊的黃金風鈴木大道更是當地居民與旅人們心目中最經典的賞花路線

無論是清晨的微光，還是黃昏時分的金黃色夕陽，都讓這裡的景色顯得格外夢幻

怎麼去芬園寶藏寺？交通方式大公開

無論你是開車、騎車還是搭乘大眾交通工具，都能輕鬆抵達這個黃金風鈴木秘境

🚗 自行開車國道3號：於「中興系統交流道」轉台76線快速道路，接台14線往芬園方向，即可抵達寶藏寺

停車資訊：寶藏寺附近有停車場，亦可沿路尋找合法停車位

🚌 大眾運輸搭乘台鐵：至「彰化車站」下車後，轉乘彰化客運（往芬園方向），於寶藏寺站下車

公車資訊：可搭乘彰化客運6900、6901路線

請勿攀折花枝，也不要留下垃圾，讓每位遊客都能欣賞最美的風景

賞完黃金風鈴木的夢幻美景，別急著離開

就在附近的芬園寶藏寺，這座擁有300年歷史的古蹟廟宇，不僅香火鼎盛

還充滿濃厚的文化底蘊，讓你一秒穿越時空，感受傳統與歷史的魅力

芬園寶藏寺創建於清康熙年間，原本只是一座小小的祠堂，供奉觀世音菩薩

隨著當地信眾的虔誠祈禱與香火旺盛，寺廟規模逐漸擴大，成為如今富麗堂皇的佛教聖地

這裡見證了彰化芬園地區的發展歷史，是當地居民心靈寄託的重要場所

據說，寶藏寺的「寶藏」之名，來自於過去人們在此祈求財富與智慧

被視為一處能夠庇佑信眾財運昌盛、心靈充盈的靈驗廟宇，因此每逢農曆初一、十五，這裡總是人潮滿滿，香火不斷

如果你想在春天感受最美的金黃色花海，那麼芬園寶藏寺黃金風鈴木大道絕對是你不能錯過的景點

這條夢幻的黃金隧道，每年都吸引無數旅人前來朝聖

不論是拍美照、踏青賞花，還是來場浪漫的春日約會，都能讓人留下難忘的回憶

趕快安排時間，來彰化芬園寶藏寺賞花吧

別忘了帶上你的好朋友，拍下最美的黃金花海美照，為這個春天留下最燦爛的回憶

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