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2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見蘭花的萬紫千紅

亞太蘭花會議 臺灣國際蘭展 台南 後壁 more
2025-03-10 19:00:00 文字：夫子
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夫子

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「2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展」3月8日至3月23日，以「NEXT 20」為主題，在臺南市後壁區的臺灣蘭花生物科技園區精彩開幕。國內五大公會與國際景觀設計團隊強強聯手，運用光影科技打造沉浸式展覽空間，成就世界級蘭花美學。內行看門道，外行看熱鬧，一座「鏡像世界 」透過鏡面反射，創造出一個完全對應真實世界座標的平行世界，在七彩繽紛的色彩反射中，看見蘭花的萬紫千紅，讓人印象深刻。
2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

「2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展」3月8日至3月23日，以「NEXT 20」為主題，在臺南市後壁區的臺灣蘭花生物科技園區精彩開幕。四大場域、五大展館，用 20大精彩主題，結合蘭花、地景美學、光影科技，打造沉浸式展覽空間，並設有千株蘭花競賽、海內外景觀設計專區及數位沉浸體驗，打造「智慧、永續、創新、傳承」蘭展新境界，讓大家深度探索蘭花的無限魅力！
2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

主題館，各式蘭花盛開綻放花團錦簇，主題「NEXT20」展望未來20年，結合蘭花、地景美學、光影科技，打造沉浸式展覽空間。
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台灣之光，融合中華民國國旗以及「台灣隊」隊徽，十分吸睛的限定國旗蘭花。
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沉浸式賞花體驗，走入超美蘭花花廊，一秒置身浪漫世界。
2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

巨型花柱結合流水造景，呈現阿凡達懸浮岩石意境。
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由來自日本、泰國、印尼、越南、新加坡、馬來西亞、德國、多明尼加、香港、澳門等10國家的景觀設計團隊與國內五大公會，透過國際景觀競賽與跨國設計，共同打造世界級蘭花美學。
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越南大叻花卉協會。以越南梯田為背景。運用代表越南文化的斗笠、奧黛與國旗，凸顯蘭花景觀設計的越南文化特色。2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

景觀作品「樹屋蘭韻」充滿童趣
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競賽館，今年有超過 1500個品種的蘭花參與競賽，競賽花組別有嘉德麗雅蘭、仙履蘭、蝴蝶蘭與其他蘭屬 (萬代蘭、石斛蘭、文心蘭) 等，充分展現台灣優異的蘭花育種能力。2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

拖鞋蘭 (陳政穎培育)，第一獎與全場總冠軍。
2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

「鏡像世界」透過鏡面反射，創造出一個完全對應真實世界座標的平行世界。
2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

在七彩繽紛的色彩折射中，看見蘭花的萬紫千紅，讓人印象深刻。
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生活館，匯集來自亞洲及世界各地的知名蘭藝創作大師，展現獨特的文化視角與創新的蘭花景觀設計，共譜一場國際級的蘭花藝術盛宴。(照片：印尼峇里島蘭花愛好者協會作品)
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中華花藝設計協會台南市分會作品
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互動打卡點
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蘭展超萌吉祥物「蘭花獸」(Orchidsaur) 
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農特產品展售區，特別推薦「毛豆冰淇淋」(照片小圖)，毛豆做的冰淇淋會好吃嗎？吃一口，保證顛覆您的刻板印象！
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花藝 DIY 課程，只要有興趣，無需任何基礎或技藝門檻，你也能讓花走進生活，感受自然的美好！
2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

活動地點：2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展 - 生活館
課程特色：小班制，每場僅限20位，展期16天每日 2堂 (每堂約60分鐘)，上午場 10:30 - 11:30，下午場 14:00 - 15:00。
線上報名費：$650 (包含蘭展門票一張及全套材料一組)
活動報名連結：https://www.accupass.com/event/2408090102492089257922

數位沉浸館區，結合光影科技與數位互動，輪播以蘭花為主題的浪漫影片，讓你一秒進入超現實蘭花世界，感受蘭花藝術的極致魅力，帶來前所未有的沉浸式體驗！
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戶外花園區「蘭光森林」找找看大型「蘭花獸」在哪裡？2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展
展覽日期：2025年3月8日(六) - 3月23日(日)
開放時間：09:00～18:00
展覽地：台灣蘭花生物科技園區
地址：台南市後壁區烏樹林325號
電話：06 683 0304
展期票價：全票250元、優待票150元。
官網：https://tios.tw/
公共交通：高鐵 (嘉義站)、臺鐵 (後壁站、新營站、客運 (新營轉運站、麻豆轉運站)
蘭展公共交通.jpg

[臺南三月蘭花月 旅遊串接亮點 台糖烏樹林休閒園區 五分車 蘭展展期專線]
「臺南三月蘭花月」旅遊串接亮點，臺灣國際蘭展與台糖烏樹林休閒園區「2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展」展期期間 16天限定 (3月8日至 3月23日) 推出五分車「蘭展展期專線」，每日早上 9點至下午 4點，每小時一班，往返蘭展展區與烏樹林園區之間，全程約 1.3公里，雙邊設有可以購買五分車票和蘭展門票的窗口，提供民眾不一樣的遊程體驗。
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何謂「五分車」？國際正常軌距 1435mm寛 (高鐵軌距)，五分車的軌距只有 762mm寬，約是國際正常軌距寬的一半，所以稱做 「五分車 」。而台鐵火車軌距為 1067mm，是國際正常軌距寬的十分之七左右，因此台鐵火車也可稱為七分車。
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台糖烏樹林五分車路線，由烏樹林車站出發，新頂埤站為終點，一路以緩慢車速前進，並有導覽老師做路程導覽。行車沿途可見大片農作田與鐵道花圃，行經 172縣道時五分車會通過馬路，到達終點新頂埤站， 月台設有攤位販賣在地農特產品，車頭掉頭時間，民眾可下車自由參觀選購。
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台糖烏樹林休閒園區
地址：台南市後壁區烏樹里184號
電話：06 685 2681
五分車票價 (來回)：全票100元 / 優待票50元。
台糖烏樹林休閒園區，五分車「蘭展展期專線」時刻表。
烏樹林五分車時刻表 .jpg

[菁寮老街   以蘭花妝點百年歷史義昌碾米廠 串聯農村「米糧記憶」化身創意蘭花展場]
台南後壁菁寮老街，清朝時的菁寮村，因居民大量種植染料植物菁仔，因而取名「菁仔寮」，後改名「菁寮」，這裡沒有過多的商業氣息，時光彷彿在此凍結。
2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見

隨著 2019年與 2021年台灣電視劇集「俗女養成記一、二」的播出，菁寮老街的知名度迅速拉高，老街上的劇集拍攝場地「金德興中藥店」也成為追劇打卡熱點，大家都想看看女主角陳嘉玲的家，追尋劇中的場景。
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走進金德興中藥行後院「小嘉玲的家」，場景與記憶中的劇情相互連結，「俗女養成記」幾個精彩橋段，栩栩如生迴盪腦海，映入眼前。
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義昌碾米廠，創立於日治時期，為當時菁寮地區規模最大的碾米廠，迄今已有近百年歷史，一台二層樓高的檜木碾米機，使老碾米廠再現風華，串聯農村的「米糧記憶」，成為菁寮老街一處米糧文化景點。
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檜木碾米機以蘭花妝點，化身為創意蘭展展示場地。
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菁寮老街義昌碾米廠
地址：台南市後壁區墨林里菁寮243號

「俗女村電力站」有座可愛的土窯，可以進行超好玩的披薩 (Pizza) DIY 體驗，自己動做可以做水果披薩 (照片) 或火腿披薩。麵團壓平後鋪上配料，再灑上厚厚的起司 (Cheese)， 好吃又超好玩。
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做好的披薩還可以自己送進土窯，成就感百分百。
2025臺灣國際蘭展 鏡像世界 在七彩繽紛的色彩反射中 看見
披薩 (Pizza) DIY 體驗，請洽詢：
俗女村電力站
地址：台南市後壁區菁寮里173號
電話：06 6621 210
FB 專頁，搜尋：後壁俗女村

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