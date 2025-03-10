桃園中壢美食「熾焰美式炭烤牛排 The Flame STEAK HOUSE」，位於中央大學附近，鄰近新屋交流道，下午五點營業的超人氣半露天炭烤牛排，不提供訂位，需現場排隊。不吃牛也有豬排、雞排、炸物等選擇，內用還有玉米濃湯無限供應，想大口吃肉別錯過！

熾焰美式炭烤牛排怎麼去？

熾焰美式炭烤牛排就在中央大學附近，從新屋交流道下來大約5分鐘車程，三民路這邊停車還蠻方便的，路邊有停車格，旁邊的土地公廟也能停。早就聽說這家很熱門，不提供訂位只能現場排隊，所以特地提早來，結果還是有人比我更早到！

熾焰美式炭烤牛排用餐環境

店面是鐵皮屋搭建的，半露天設計，帶點美式路邊炭烤的氛圍。有人可能會擔心夏天來會很熱、冬天會很冷，其實不會！我們當天剛好遇上寒流，外面冷到不行，沒想到走進店內卻超暖，因為店裡放了三台冷暖器，夏天還有冷氣可以吹。內用空間不算擁擠，每桌大約可坐4人，也有一桌6人的，若是多人來用餐還能併桌。

一定要跟你們說，熾焰美式炭烤牛排真的超誇張！我才剛坐下沒多久，客人就陸續進來，沒一會兒整間店就坐滿了，重點是越晚排隊的人越來越多，人氣真的超狂！你們可能會擔心等很久，不過店家的翻桌率很快，不會等太久啦～

熾焰美式炭烤牛排菜單

菜單選擇也很豐富，除了牛排，還有豬排、雞排、炸物、餐包、麵、飲料和啤酒。牛排有七種，其中一種是隱藏版，點餐時老闆都會親自介紹，服務態度超親切！豬排有三種，雞排則是一種，點排餐還會附一瓶飲料。

熾焰美式炭烤牛排自助吧

自助吧有提供檸檬水、玉米濃湯、餐具和調味料，需自行取用！

其中，玉米濃湯內用是無限供應的，說真的，他們家的玉米濃湯很不錯，自己挖起來時，湯裡的料超多，不會讓人覺得太稀薄，奶香味也很濃，撒點黑胡椒，真的很好喝！我直接來了兩碗！

熾焰美式炭烤牛排製作過程

熾焰美式炭烤牛排採開放式廚房，當天我直接問老闆能不能拍照，他們用炭火烤肉，油滴下去的瞬間火焰竄起來，畫面真的很震撼！店家以美式炭烤手法鎖住肉汁，保留原汁原味的美味。

餐點

我們在熾焰美式炭烤牛排點了招牌老饕板腱軟嫩牛排和特選松阪豬排，還加點了派對拼盤、蘑菇紅醬麵、爆酥麵包，以及可樂、蘋果汁和紅茶，一整桌超豐盛！

老饕板腱軟嫩牛排

老饕板腱軟嫩牛排是店內招牌，依1克1.3元計價，點餐時老闆會提供300-350克之間的克數選擇，可根據食量決定重量。建議熟度5分或7分，我們點了7分熟，端上桌時已經切割好。

這款牛排瘦肉比例高，口感紮實柔嫩，Ｑ彈有嚼勁，切開後滿滿的肉汁湧出，濃郁的牛肉風味在嘴中散開。

這道牛排本身沒有調味，搭配蒜片和墨西哥辣椒，或撒上研磨玫瑰鹽與黑胡椒粒更添風味。

特選松阪豬排

特選松阪豬排與老饕板腱軟嫩牛排一樣以克計價，特選松阪豬排1克1.4元，點餐時老闆會提供200-400克之間的克數選擇，根據食量決定重量。我們當天端上桌時有兩塊松阪豬排，豬排部分需要自行切割。

松阪豬排肥瘦相間，肉質細緻，我很喜歡這種吃起來帶點脆感的口感。炙烤後，豬油香味清爽，口感Q彈爽脆，每一口都有滿足的咬勁。

爆酥麵包(2個)

爆酥麵包一份有兩個，一個是爆漿麵包，另一個是奶酥麵包。一般牛排館只有爆漿麵包，這裡還有奶酥麵包，還挺特別的。兩種我都很喜歡，奶酥麵包外脆內軟，奶香濃郁又不甜；但我最愛還是爆漿麵包，內餡香濃滑順又不膩，超好吃！

蘑菇紅醬麵

蘑菇紅醬麵麵量十足，蘑菇也給得很有誠意，醬汁濃郁，麵條Q軟，一口接一口很快就吃光了。

派對拼盤(薯條、雞塊、雞柳條)

如果像我一樣想試試每種炸物，可以選派對拼盤，薯條、雞塊和雞柳條通通有。炸物外酥不油膩，搭配黃芥末醬更添風味！

可樂&蘋果汁

每份排餐都附上一瓶飲料，牛排搭配汽水最過癮！

熱紅茶

紅茶的甜度固定，夏季是冰的，冬季則是熱的，喝起來有種古早味紅茶的風味，好喝！

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