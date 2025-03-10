桃園中壢美食，隱身在中原埤塘生態公園內

玩逗樹咖啡中原店主打放鬆有很多選擇，提供舒適環境，

適合辦公、聚餐、玩桌遊，明亮挑高的空間，寬敞舒適

更享有寵物友善空間，滿足多元需求，

提供各式桌遊讓大小朋友同樂

店內提供早午餐、咖啡、主食、輕食、果汁及茶類飲料，

好環境、好桌遊都有了

一踏進店裡，店內相當的寬敞，

燈光非常明亮並且色調偏暖，給人一種家的氛圍，

使人待在這個空間內感到非常舒服

整間店面超寬敞超大的，無障礙空間且寵物友善

尤其靠近大面落地窗邊，採光極佳

不僅適合辦公、聚會、玩桌遊

平日不限時且有插座，

坐在這裡唸書或工作很舒服

提供包場服務，親子友善、寵物友善餐廳

菜單 玩逗樹咖啡消費方式

純用餐：低消一份餐點或飲料(平日不限時、假日限3小時)

純玩桌遊：每人250元(平日不限時、假日限3小時)

又吃又玩：低消＋每人200元桌遊費(平日不限時、假日限6小時)

餐具部分自取，用餐完畢後要記得將餐盤回收

一整面採光良好的玻璃窗配上埤塘風景，

不僅戶外區好拍照，內部用餐區也打理的很舒適

店內環境寬敞，不同桌型的座位都有，

人數較多的客人用餐，店員協助併桌，機動性很高

假日放假的休閒娛樂

就是和同事朋友們聚在一起打桌遊，

在桌上動腦歡笑的時間總是過的特別快

餐廳角落的層架上，擁有近多款桌遊，

讓你可盡情挑選、體驗各種不同風格和主題的遊戲

早午餐怎麼可以這麼犯規？

培根起司牛肉堡，就像起司瀑布一樣，畫面太狂了啦

附上薯條與生菜沙拉，玩逗樹的早午餐超級豐盛！

一口咬下厚實多汁的牛肉排

能吃到扎實滿滿的牛肉香，

還有肉醬的甜味、香濃起司醬的奶香，

配上還有番茄片及生菜清口感脆，

讓漢堡吃起來均衡不會太膩口

更呈現如起司瀑布的浮誇視覺感，

可說是邪惡度破表又讓人忍不住點的招牌

擠莓弄眼（季節性飲品）漸層粉紅的擠莓弄眼少女心

採用大湖草莓搭配莓果的綜合果汁，喝一口豐富滋味，

隨時享用大自然的美味饗宴，享受酸甜果香風味

芒然的人生， 芒果香搭配微酸的優格，滿口芒果香氣，

果感十足，喝起來濃濃的芒果味和淡淡的泡盛味

女巫的解藥，活潑的氣泡，香氣有成熟的鳳梨、桃子

感受迷人的香氣彌留在口中

咖哩雞肉捲飯，濃郁的咖哩醬汁，

搭配雞肉捲搭配糖心蛋與地瓜蔬菜，還有附上沙拉與小菜

雞肉捲搭配香濃溫潤的日式咖哩 ，

醬香融入米飯，滿滿的日式風味

酥脆外皮包覆著嫩滑雞肉，美味多汁

每一口都讓人感受到濃郁層次感，

份量也很實在，吃完後完全是滿滿的幸福

生物多樣拼盤，有黃金脆薯、甜不辣、雞米花、無骨排骨酥

滿載各種口感炸物，讓你一次享受多種美味！

黃金脆薯口感扎實，保留馬鈴薯原始的甜味與綿密口感

甜不辣表面炸得很酥，咬起來頗有嚼勁、越嚼越有甜不辣特有香氣

雞米花，鮮嫩多汁、一口接一口

無骨排骨酥肉質軟嫩，且外皮酥脆，是無骨的完美

玩逗樹有個很特別的特色，就是他們的吸管，乍看之下很普通

但其實是植物吸管！用原生蒲草進行製作，是最天然的一次性環保吸管

一邊玩桌遊、一邊解嘴饞的最佳選擇

讓你邊吃邊玩，在遊戲中度過愉快的時光

不論是和朋友聚會還是跟家人共度時光，

桌遊餐廳都可以滿足你的身心靈

玩逗樹中原店，無論是揪團聚會、情侶約會，

還是帶小孩來放風，這裡都超適合

享受著豐盛的餐點，還搭配好玩益智的桌遊，

大人孩童歡樂嬉笑聲此起彼落，玩一整天都沒有問題

玩逗樹咖啡-中原店ＦＢ

地址：桃園市中壢區新中北路526號

電話：0965 443 992

營業時間：週一至週日 11:00-23:30