隱藏在巷弄裡的在地美食，也是好多上班族最愛的的美味小吃，我們自己最推薦的是煎臭豆腐，口感跟醬料都跟一般的很不同，菜單販售的品項很豐富，有炸臭豆腐、炒麵、炒飯、燴飯、抓餅、現炒小菜、滷味、滷肉飯、古早味湯品、飲料跟啤酒，從中午開始開到晚上，中間沒有休息，想吃隨時都可以來。

牛肉炒麵

有沙茶香但絕得不會有辣的感覺，但實際還是要以個人的喜好為主，麵條是微寬帶點厚度的細麵，上桌時已經完全吸附了醬汁，口感Q彈中間稍微吃得到麥香的甜味，加上外層吸附的醬汁，鮮美中帶有滑順的口感，配料的顏色好看又好吃，有紅蘿蔔絲、高麗菜、洋蔥和蔥段，醬汁裡則有蔬菜跟牛肉的鮮甜，牛肉是稍微帶點厚度的，給得量不多不少，有先醃製過但味道不會很重，咀嚼時可以吃到牛肉的鮮嫩跟一點點Q彈嚼勁。

炸臭豆腐

一份有五塊

有附上微酸的泡菜和脆甜清爽的小黃瓜絲

口感外酥內嫩，吃得到豆腐的湯汁，已經有加上一點點蒜泥，如果不夠的話可以再自己添加......( 繼續閱讀文章 )

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