此遊記為花見團子造訪「渦流象限－國際動態媒體藝術展」 (造訪日期 : 2025/03)



府中15「渦流象限－國際動態媒體藝術展」

2/28-4/6 ，《新北市藝遊》景點推薦



渦流象限－國際動態媒體藝術展



地址 : 新北市板橋區府中路15號 (府中15 三樓-五樓展覽室)

時間 : 2/28 - 4/6

本次團子來到了板橋府中15參觀了 《渦流象限－國際動態媒體藝術展》。這場展覽不只是單純的影像放映，而是將「動態媒體」作為一種當代文化觀察，深入探討影像如何與科技、社會、思想及政治互動。現場參展的23組國內外藝術家，來自西班牙、法國、智利、南非、烏克蘭等國家，他們透過錄像、裝置、數位藝術等多種媒介，將動態影像的可能性發揮到極致，讓人彷彿置身於一場視覺與思維交錯的漩渦之中！

三月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「渦流象限－國際動態媒體藝術展」展覽活動，《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊，內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

展覽的主題「渦流」，其實來自電磁感應現象，但這裡更像是一場文化與媒體的交匯，讓動態影像不再只是單一的故事敘述，而是一種對當代社會的深刻回應。不同國家的藝術家透過影像詮釋科技變遷、資訊流通以及全球化帶來的影響，讓每一部作品都像是一則來自世界各地的文化訊息，與我們的現實產生共鳴。

走進3樓展場，眼前這組由三面傾斜擺放的螢幕裝置，藍紫色的光暈籠罩著整個空間，像是夜晚無法停歇的思緒投射而出的視覺化身。這是「李映蓉」的錄像裝置作品 《閣樓》，探索「失眠」與「思緒儲藏」的藝術創作，讓觀眾透過螢幕上萬花筒的鏡面效果的幾何圖案，不斷對稱變形，讓失眠的焦躁轉化為一種規律而迷幻的運行方式，如同一場與內心對話的旅程。

阿根廷藝術家「Marcela Cabutti 」的《石頭的聲音》，以擁有22億年的歷史的巴爾卡塞移動石為主題，人群在巨石頂部節奏性地移動時，擺動產生了一種低沉而震撼的回聲，如同地殼深處的鼓動聲，宛如一顆巨大心臟在跳動，探索時間、自然與人類互動的詩意聯繫。

「黃翰柏」的《流動邊界》以細膩的影像語言，描繪了個體在移動與變遷中的認同探索 ，不僅僅是物理的界線，更是心理、文化與身份的交錯與模糊，並深刻地呈現出全球化時代下「地方」與「自我」之間的複雜關係，讓我深刻感受到移動並非只是地理上的轉換，而是一種心理與文化上的遷徙。

接著走進4樓展場，「陳家翊」的作品 《關係》，透過樹木死亡後遺留的孔洞結構，象徵著生命的終結，也成為了另一種生命的棲息之所，以細膩的視角捕捉人造環境與自然生態之間的交織與互動，並以影像呈現這種微妙的對話，在觀看作品的那一刻，我彷彿也成為了這場「窺視」與「被窺視」的遊戲中的一部分，開始重新思考自己與環境、與自然、與生命之間的關係。

林雅暄的《無聲的殺人告白》帶領觀眾穿越時空，作品透過AI靈媒與冤魂對話，奇幻呈現李師科與王迎先兩人的故事，見證正義與罪惡的模糊界線，展示了社會對罪行的選擇性詮釋，這部作品如同一場對人性、社會價值觀與歷史詮釋的深度反思。

林沛瑤這件作品《心動》透過風、電扇與影像，構築了一個關於意識流動與自我對話的感知場域，我們習以為常的電扇，在這裡被轉化為一個「時間感知裝置」，經由電扇的葉片不斷旋轉，展示了投影的影像與電扇實體交錯，讓觀者的視線不斷在實體與虛擬之間游移交會。

最後來到5樓，Esther Weber 的作品《巨獸》以旋轉木馬為背景，透過延時攝影與聲音拼貼，構築了一個既夢幻又詭異的異世界，因使用長時間曝光所有移動的物體變得模糊不清，影像彼此交錯，使得旋轉木馬的運動不再只是單純的轉動，而是一種帶有幻覺般的流動感。

郭佩奇的《AI Girl》是由AI生成的音樂MV，以藝術家自身作為模型，歌聲來自AI聲音，影像人物則是數位版本的她，而舞蹈則融合當代網路文化的流行動作，藉此探討人類身份、記憶與科技的關係，和對AI生成內容的深思。

這次展覽讓團子重新思考 「影像不只是影像」深深感受到藝術如何超越語言，讓不同文化背景的人們在這個影像世界中對話，它不只是我們日常生活中的電影、動畫或短片，而是一種有力量的藝術語言。對當代影像藝術、數位媒體或者科技藝術有興趣，千萬不要錯過這場展覽！來「府中15」，一起沉浸在這場跨文化的動態影像之旅吧！



【相關連結】

新北市藝遊 官網 : https://www.culture.ntpc.gov.tw/xmdoc?xsmsid=0G290617351802660588

新北市藝遊 粉絲團 : https://www.facebook.com/NTPC.CultureEvents/



府中15 : http://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw



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