艾可廚坊全新營業型態回歸，很多朋友敲碗的晚餐來了

中午就營業的艾可廚坊，3月10日起開啟了晚餐時段

很多朋友都想要來 艾可廚坊 約會、聚餐

主廚團隊推出了雙人分享餐，餐點亦可單點

鄰近巨蛋捷運站的約會好去處，大片落地窗很幽靜舒服

可以好好的跟家人朋友、同事聚餐約會唷！

巨蛋商圈、捷運美食都很推薦 艾可廚坊 CERCLE de Cercle

隱藏於帕可麗酒店Park Lees Hotel 2樓

3/10-4/10 平日晚間來店用餐 點購雙人分享餐並完成指定步驟 即享品牌經典起司蛋糕&果醬 #加購優惠價

**雙人分享餐券，夜間時段同享適用**

艾可廚坊 Cercle de Cercle Fusion Restaurant & Bar

位置：高雄市鼓山區文信路192號2F

電話： 07 962 9990

營業時間：

午餐 11：00～15:00

下午茶 14：00~16:00

晚餐 17:30~21:30

預訂制無菜單料理:17:30~21:30(包場形式)

粉絲團：Facebook

熱鬧巨蛋商圈，難得可以找到這麼舒服的森林系餐廳

大片落地窗可以看到旁邊的公園綠境，視野很療癒

義法料理打造全新體驗，可點雙人分享餐一起享用

之前都是跟朋友中午來用餐、約會聚餐吃飯

現在多了晚餐，氣氛超好

主打義法料理手法為主，運用當令新鮮食材注入餐點內

還可以吃到台灣在地肉品的風味

北高雄聚餐推薦艾可廚坊，很多商務客也會來包場聚餐

餐點主打義法佳餚，每一季都會更換菜單、推出當令餐點，都可以做單點

2樓約有42個座位，有提供包場服務

也可以抓週、家庭聚餐包場、慶生、商務包場等等包場服務

睽違了5年的時間，艾可廚坊 升級回歸，恢復晚間營業囉！

不僅恢復晚間營業時間，也推出了雙人分享餐

多人聚餐、少人約會，都可以點來分享吃

都是主廚團隊使用當令食材、台灣在地食材，製作出的義法料理

台灣阿嬌奶油南瓜湯（2人份）

主廚特別選用台灣品種的阿嬌南瓜製作南瓜湯

使用最天然純樸的南瓜甜味，加一點洋蔥、鹽巴提味而已

南瓜很自然香甜，帶有麵包丁酥脆口感

帶有稠度，引出香甜南瓜香

開胃菜 墨西哥薄餅/烤羊肋肉/酸奶醬（兩捲）

很爽口的開胃菜，異國風味的墨西哥薄餅

費工特製的烤羊肋肉，搭配特製莎莎醬、生菜、酸奶醬

這款吃起來格外的爽口

薄餅還有酥脆口感，莎莎醬酸甜，酸奶可以掩蓋羊肉的腥味

豐富口感，爽口不膩

下班可以約同事、朋友來約會，環境優雅時尚，太愛了

貝夏美醬海鮮焗烤飯

焗烤控必吃 貝夏美醬海鮮焗烤飯，主廚使用白醬、搭配起司焗烤

整個讓米飯帶有奶油香氣

選用澎湖海釣中卷、肥美蝦子，讓白醬焗烤不膩保有海鮮的鮮度

中卷好鮮的海味，帶有軟脆度

加上使用鐵柱鍋，旁邊還帶出焦香氣味，吃起來格外對味

蝦子好肥美，整個與起司、白醬融合，每一口都很夠味

肥厚的蝦子還帶點酒香提味，細膩鮮美

白醬屬於比較柔和，整個香醇吃多不會膩的調配，雙人一起分享吃剛剛好

核桃木煙燻碳烤豬肋排

大氣的主餐上桌了，一端上來就好霸氣肥厚

使用台灣豬小排紐約客部位，不僅肉很厚實、帶有油脂

僅使用鹽水低溫烘烤，可以搭配甜菜根泥一起享用更美味

煙燻方式帶一點醬燒香氣，不擔心過於甜膩，而且很入味

很厚實的一大塊主餐肉肉，切的時候還可以感受到嫩度

尤其肋骨的周圍帶有焦香氣味讓我好愛

油脂看似很豐富，入口即化不會有油膩度

整個肋排更加可口，香甜風味帶出豬肉本身鮮味

這肋排太銷魂了，好吃不柴帶出層次香氣

沾一點甜菜根提味，完美與肉肉融合

約朋友、家人來吃飯，母親節也很適合來用餐

人多建議都可以先訂位，鄰近巨蛋商圈、捷運站美食

不用人擠人，環境相當優雅

雙人分享餐還可以點兩杯喜歡的飲品

Colorful （蜜桃、氣泡果凍）氣泡飲

顏色很繽紛，看似很像夢幻系調酒的無酒精氣泡飲

推薦給喜歡蜜桃果香滋味的饕客

喝的時候攪拌一下，每一口都是蜜桃香甜帶出滑溜果凍口感

微光（草莓、綠茶）氣泡飲

基底是綠茶，搭配草莓果露提味

引出戀愛滋味的酸甜草莓香氣，裡面也是有滑溜果凍

搭配餐點可以解膩，酸甜酸甜

隱藏於帕可麗酒店Park Lees Hotel 2樓

鄰近巨蛋捷運站2號出口，明誠公園旁的優質餐廳推薦 艾可廚坊

艾可廚坊 Cercle de Cercle Fusion Restaurant & Bar

位置：高雄市鼓山區文信路192號2F

電話： 07 962 9990

營業時間：

午餐 11：00～15:00

下午茶 14：00~16:00

晚餐 17:30~21:30

預訂制無菜單料理:17:30~21:30(包場形式)

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