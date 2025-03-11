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強勢回歸艾可廚坊 晚餐時段，北高雄瀰漫浪漫約會、聚餐、包場 X 鄰近巨蛋商圈捷運旁美食 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-11 08:27:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

強勢回歸艾可廚坊 晚餐時段，北高雄瀰漫浪漫約會、聚餐、包場 X 鄰近巨蛋商圈捷運旁美食 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

艾可廚坊全新營業型態回歸，很多朋友敲碗的晚餐來了
中午就營業的艾可廚坊，3月10日起開啟了晚餐時段
很多朋友都想要來 艾可廚坊 約會、聚餐
主廚團隊推出了雙人分享餐，餐點亦可單點

鄰近巨蛋捷運站的約會好去處，大片落地窗很幽靜舒服
可以好好的跟家人朋友、同事聚餐約會唷！

巨蛋商圈、捷運美食都很推薦 艾可廚坊 CERCLE de Cercle
隱藏於帕可麗酒店Park Lees Hotel 2樓

3/10-4/10
平日晚間來店用餐
點購雙人分享餐並完成指定步驟
即享品牌經典起司蛋糕&果醬 #加購優惠價
**雙人分享餐券，夜間時段同享適用**

艾可廚坊 Cercle de Cercle Fusion Restaurant & Bar
位置：高雄市鼓山區文信路192號2F
電話： 07 962 9990
營業時間：
午餐 11：00～15:00
下午茶 14：00~16:00
晚餐 17:30~21:30
預訂制無菜單料理:17:30~21:30(包場形式)
粉絲團：Facebook

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熱鬧巨蛋商圈，難得可以找到這麼舒服的森林系餐廳
大片落地窗可以看到旁邊的公園綠境，視野很療癒

義法料理打造全新體驗，可點雙人分享餐一起享用

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之前都是跟朋友中午來用餐、約會聚餐吃飯
現在多了晚餐，氣氛超好

主打義法料理手法為主，運用當令新鮮食材注入餐點內
還可以吃到台灣在地肉品的風味

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北高雄聚餐推薦艾可廚坊，很多商務客也會來包場聚餐
餐點主打義法佳餚，每一季都會更換菜單、推出當令餐點，都可以做單點

2樓約有42個座位，有提供包場服務
也可以抓週、家庭聚餐包場、慶生、商務包場等等包場服務

睽違了5年的時間，艾可廚坊 升級回歸，恢復晚間營業囉！

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不僅恢復晚間營業時間，也推出了雙人分享餐
多人聚餐、少人約會，都可以點來分享吃

都是主廚團隊使用當令食材、台灣在地食材，製作出的義法料理

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台灣阿嬌奶油南瓜湯（2人份）
主廚特別選用台灣品種的阿嬌南瓜製作南瓜湯
使用最天然純樸的南瓜甜味，加一點洋蔥、鹽巴提味而已

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南瓜很自然香甜，帶有麵包丁酥脆口感
帶有稠度，引出香甜南瓜香

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開胃菜 墨西哥薄餅/烤羊肋肉/酸奶醬（兩捲）
很爽口的開胃菜，異國風味的墨西哥薄餅

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費工特製的烤羊肋肉，搭配特製莎莎醬、生菜、酸奶醬
這款吃起來格外的爽口

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薄餅還有酥脆口感，莎莎醬酸甜，酸奶可以掩蓋羊肉的腥味
豐富口感，爽口不膩

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下班可以約同事、朋友來約會，環境優雅時尚，太愛了

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貝夏美醬海鮮焗烤飯
焗烤控必吃 貝夏美醬海鮮焗烤飯，主廚使用白醬、搭配起司焗烤
整個讓米飯帶有奶油香氣

選用澎湖海釣中卷、肥美蝦子，讓白醬焗烤不膩保有海鮮的鮮度

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中卷好鮮的海味，帶有軟脆度
加上使用鐵柱鍋，旁邊還帶出焦香氣味，吃起來格外對味

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蝦子好肥美，整個與起司、白醬融合，每一口都很夠味
肥厚的蝦子還帶點酒香提味，細膩鮮美

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白醬屬於比較柔和，整個香醇吃多不會膩的調配，雙人一起分享吃剛剛好

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核桃木煙燻碳烤豬肋排
大氣的主餐上桌了，一端上來就好霸氣肥厚
使用台灣豬小排紐約客部位，不僅肉很厚實、帶有油脂

僅使用鹽水低溫烘烤，可以搭配甜菜根泥一起享用更美味

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煙燻方式帶一點醬燒香氣，不擔心過於甜膩，而且很入味

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很厚實的一大塊主餐肉肉，切的時候還可以感受到嫩度
尤其肋骨的周圍帶有焦香氣味讓我好愛

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油脂看似很豐富，入口即化不會有油膩度
整個肋排更加可口，香甜風味帶出豬肉本身鮮味

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這肋排太銷魂了，好吃不柴帶出層次香氣
沾一點甜菜根提味，完美與肉肉融合

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約朋友、家人來吃飯，母親節也很適合來用餐
人多建議都可以先訂位，鄰近巨蛋商圈、捷運站美食
不用人擠人，環境相當優雅

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雙人分享餐還可以點兩杯喜歡的飲品

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Colorful （蜜桃、氣泡果凍）氣泡飲
顏色很繽紛，看似很像夢幻系調酒的無酒精氣泡飲
推薦給喜歡蜜桃果香滋味的饕客
喝的時候攪拌一下，每一口都是蜜桃香甜帶出滑溜果凍口感

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微光（草莓、綠茶）氣泡飲
基底是綠茶，搭配草莓果露提味
引出戀愛滋味的酸甜草莓香氣，裡面也是有滑溜果凍

搭配餐點可以解膩，酸甜酸甜

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隱藏於帕可麗酒店Park Lees Hotel 2樓

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鄰近巨蛋捷運站2號出口，明誠公園旁的優質餐廳推薦 艾可廚坊

艾可廚坊 Cercle de Cercle Fusion Restaurant & Bar
位置：高雄市鼓山區文信路192號2F
電話： 07 962 9990
營業時間：
午餐 11：00～15:00
下午茶 14：00~16:00
晚餐 17:30~21:30
預訂制無菜單料理:17:30~21:30(包場形式)
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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