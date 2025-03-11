常來頭城，卻第一次造訪大里車站，發現原來從車站走路約三分鐘即可來到世外桃源大里海景公園，五分鐘到大里遊客中心、大里天宮廟擁有獨厚的地理優勢，背山面海，龜山島無敵海景第一排，意外發現二樓廣場有間玻璃屋景觀餐廳，景觀超美，裡面賣的居然是雞蛋糕和咖啡飲品，銅板價就能享用，重點是美景無價，這次宜蘭漫活之旅還發現宜蘭大溪蜜月灣旁的大溪國小超美的，裡面也有籃球場、盪鞦韆、溜滑梯且假日還可以露營，完成宜蘭看海秘境之旅。

宜蘭看海秘境：宜蘭大里海景公園，顯少人知的看海景點。

宜蘭看海秘境：宜蘭大溪國小，心目中宜蘭最美的國小。影片分享

這裡也有可以看海的籃球場，在這上課小朋友超幸福的，每天都有無敵海景。

大里天宮廟初九限定的御守雞蛋糕，保佑您守護愛情、招財進寶。

龜山島無敵海景第一排初九咖啡，除雞蛋糕還有美式咖啡70、紅茶50、鮮奶茶60，銅板價就能享用。

重點是這裡的景觀真的超美的～戶外有超大觀景平台，海景第一排玻璃屋咖啡廳。

雞蛋糕有兩種造型可以選擇，一份60元，好吃又便宜。

旁邊就大里天宮廟。

大里天公廟依山面海，建築宏偉，入口的兩座華麗山門，再經前殿、正殿、凌霄寶殿至後花園。

中間有許願池。

登上凌霄寶殿二樓，可以眺望龜山島，大里觀潮曾為蘭陽八景之一。

周邊景點：大里遊客中心。

提供東北角及宜蘭地區旅遊路線資訊，也有書籍、座位區可以休憩。

大里遊客中心旁餐廳：禾香居，除咖啡飲品也有披薩、柴燒窯烤麵包。

周邊景點：大里海景公園

一不小心就包場的看海秘境。

從大里車站過地下涵洞，右轉穿過鐵軌可到達大里海景公園、大里老街和大里漁港；左轉則為大里遊客中心及大里天公廟。

大里車站，宜蘭第一站，小而美可以看海的車站，

站在月台上就可以看到最美的太平洋、龜山島、雪山山脈。

在這裡可以看海和火車呼嘯而過，超舒壓的～影片分享

也可以輕鬆與龜山島合影。

周邊景點：宜蘭頭城大溪國小。

在這裡可以不用曬太陽，吹海風盪鞦韆看海，超療癒的～

還有可以看海的藍球場。

大溪國小緊臨蜜月灣，有最美的國小露營地之稱，擁有無敵海景的超美小學。

宜蘭大溪國小假日提供露營搭帳，人頭收費1人200。

這是一間沒有圍牆的大溪國小，就在海堤旁，夜晚可以一邊聆聽海浪聲一邊觀星的好所在。

走路約二分鐘就到大溪蜜月灣。

依山面海為宜蘭頭城看海最佳秘境。

是夜晚一邊聆聽浪濤聲一邊觀星的好所在。沒有圍牆的大溪國小，旁邊還有觀海步道可以放空、看海、走走。

宜蘭縣頭城鎮大溪國民小學：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段250號

初九咖啡：宜蘭縣頭城鎮石城里濱海路七段33號

大里天公廟：宜蘭縣頭城鎮石城里濱海路七段33號

禾香居柴燒窯烤麵包（大里遊客服務中心）：宜蘭縣頭城鎮濱海路七段11號；營業時間：09:00-17:00（周一二公休）

大里車站：宜蘭縣頭城鎮大里里濱海路六段326號

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