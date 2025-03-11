位於新竹市光復路二段的「幸福客家麵食館」，鄰近清華大學、交通大學、新竹馬偕醫院，以傳統客家湯圓和米粉起家，提供經典客家美食，更結合川菜料理與熱炒，深受上班族與大學生的喜愛，是新竹聚餐推薦的特色餐廳，也是在地人與遊客必訪的新竹美食。

店內空間寬敞，分為一、二樓，環境乾淨整潔，帶有台灣元素的復古裝潢，讓人感到舒適自在。餐具自取區旁設有冰箱，原為開放式的小菜選購區，提供多種精緻開胃小菜。

免費供應甜湯與仙草茶

內用可享有貼心服務，提供幸福甜湯與回甘仙草茶無限享用。幸福甜湯內含愛玉，口感滑嫩、清涼又解膩；仙草茶則甘甜爽口，搭配客家美食十分對味。

百香果蓮藕

蓮藕切薄片後，浸泡於新鮮百香果汁中醃製，口感爽脆，帶有自然的酸甜風味，是必點的開胃小菜。

涼拌海蜇皮

涼拌海蜇皮爽脆可口，酸甜開胃，口感好彈牙，搭配蒜末與醋汁，更添層次風味。

「幸福客家麵食館」，附近就有停車場，赤土崎停車場離幸福客家麵館的距離200公尺，停車很方便。

店內餐點選擇多元，包含：

客家湯飯類：經典客家風味，湯頭濃郁。

熱炒類：適合多人共享，口味豐富。

拌麵類：各式拌麵，醬香十足。

素食類：提供蔬食選擇，健康美味。

湯類：暖胃湯品，風味濃厚。

麻辣類：帶勁的麻辣風味，刺激味蕾。

單點類：適合搭配主餐或單點享用。

個人套餐：飯類或麵類搭配配菜與湯品，份量充足。

正宗客家湯圓（必點）

店內招牌之一，湯頭鮮香，口感軟嫩，搭配油蔥酥與茼蒿，帶出濃厚古早味。視覺上或許帶點油亮感，但實際口味清爽不膩。紅白小湯圓Q彈有嚼勁，鹹香又有層次，讓人回味無窮。

芋頭米粉湯（超高CP值）

湯中配料豐富，包含豬肉絲、香菇、油蔥酥等客家經典元素，特別選用較粗的米粉，能充分吸附湯汁而不易軟爛，口感更加Q彈。芋頭切成大塊，外酥內綿，帶有自然香甜，每一口都充滿幸福感。

麻油松阪豬（濃酒/淡酒，必點好喝湯品）

湯頭充滿濃郁麻油香氣，濃郁卻不油膩，溫暖滋補。店家提供「淡酒」與「濃酒」兩種選擇，搭配Q彈的松阪豬，油脂恰到好處，口感脆嫩，帶來極佳的層次感。

蠔油三寶（超高CP值）

包含滷牛腱、牛肚、牛筋，滷製入味，口感豐富。牛腱油花均勻，軟嫩有層次；牛肚Q彈帶勁；牛筋軟化易咬，滿滿膠質，入口即化，香氣四溢。

蠔油蝦仁套餐（吃飽必點）

套餐包含主菜蠔油蝦仁，搭配三道配菜：杏鮑菇、青花椰、家常滷豆腐，湯品則是清爽的白蘿蔔鵝肉丸湯，另附白飯一碗。餐點分量充足，讓人吃得飽足又滿足。

大蝦仁的口感鮮甜，蠔油醬香濃郁又不死鹹，蝦子尺寸肥美又多汁~~~配上爽脆的玉米筍和洋蔥，營養均衡又好吃，非常下飯。

幸福客家麵食館以傳統客家美食為基礎，搭配多元料理選擇，讓每位客人都能品嚐到滿滿的幸福感。無論是家庭聚餐、朋友聚會，或是學生與上班族的日常用餐，都是新竹不可錯過的美食好選擇！這裡不僅是清大美食推薦、交大美食推薦的熱門餐廳，更是新竹特色餐廳中不可錯過的一站。想品嚐道地的新竹正宗客家風味？來幸福客家麵食館就對了！

店家資訊：幸福客家麵食館

📍 地址：新竹市東區光復路二段171號173號

📞 電話：03-516-0118

⏰ 營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00（沒有公休日）

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