【韓國食記】Isaac Toast (明洞店)

9年前第一次造訪韓國，當時在大邱半月堂第一次吃ISAAC後就一鳴驚人，怎麼會有吐司三明治這麼好吃！這次住在明洞地鐵站附近，這間Isaac Toast 明洞店就成了我們兩天的早餐，在明洞商圈有兩間ISAAC的分店，靠近地鐵的明洞店只能外帶沒有內用區，於是我肩負著獨自頂著寒冷去買早餐回飯店的任務。

▲早上一抵達門口就排了長長的隊伍，好在店家動作很快沒有等太久就排到了。

▲Isaac Toast 菜單：菜單有韓文、英文、日文和中文四種語言，吐司有五種口味，飲品有九種可選。

▲店員是把整條奶油霸氣的塗在烤台上，再鋪上厚厚的料和滿滿的醬汁。

▲奇異果汁 3200韓元：雖然一杯要70多塊台幣，但都是用100%的新鮮果汁現打，並加入一些冰沙喝起來有沙沙的口感，甜度適中真的超好喝，陳小兔喝了我的一口後整杯都被她端走XD。

▲草莓果汁 3200韓元：草莓汁也是100%果汁現打，可以喝到草莓果肉纖維和果香，和台灣早餐店的果汁完全是不同級別的。

▲排骨吐司 4800韓元：內有起司、生菜、排骨、煎蛋等滿滿的料，吐司使用奶油烤過非常的香，最厲害的是他們的鹹甜醬汁，完全融入在生菜和吐司內，使其完美融合沒有突兀感，韓國連鎖店的早餐怎麼可以這麼強？

雞蛋糕短評：位在明洞地鐵站附近，沒有內用區只能外帶，可刷海外信用卡，吐司有濃濃奶油和起司香氣，有滿滿的生菜和肉，醬汁味道超棒，奇異果汁和草莓汁是新鮮水果現打，真的超推！



用餐環境

餐點★★★★★

服務★★★★

CP值★★★



【Isaac Toast 明洞店美食資訊】

地址：105 Toegye-ro, Jung District, Seoul, 南韓

電話：+8227523002

官網：https://www.isaac-toast.co.kr/

營業時間：07:00–18:30 (周日公休)

外送：無

線上預定：

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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