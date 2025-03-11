台南小吃推薦「夏林臭豆腐」！

台南哪間臭豆腐最排隊？！想必就是這間「夏林臭豆腐」了，不管平日、假日，排隊人潮完全沒停過，雖然躲在鐵皮屋裡面，但超人氣可是不得了，想吃一份臭豆腐，不排隊你還吃不到。

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看看這人潮落落長，幾乎排了２～３店面有，生意真得有夠好的。

排隊的人潮完全沒有停止過，就算藏在鐵皮屋，完全遮不住「夏林臭豆腐」的峰芒。

人潮多到真的很不可思議耶！大家都是為了吃他們家的臭豆腐而來，只賣一種，整個人氣強強滾。

他們家的臭豆腐是屬於會臭的那種，還沒炸的臭豆腐還有發酵之後的顏色。

入鍋油熱、香氣加倍濃郁，而且黃金色澤很能引人食慾。

剛炸出來的臭豆腐正在瀝油，一看就很脆。

不管是鐵皮屋內外，整個都擠滿了人啦！實在有夠誇張的。

我們一口氣直點了三份大份的，好吃到我都覺得有點吃不夠。

剛炸好的臭豆腐外層有著極為鮮明的酥脆感，而且還看得到油炸之後的密麻氣孔。

還有淋上店家的特製醬汁，沾點辣椒還是大蒜更是加倍好吃。

醬汁有點酸酸辣辣，吃起來相當開胃，也跟一般臭豆腐店的醬汁很不一樣。

醬汁裡面包含著蒜泥，又香又帶有一點點嗆，真的是很好吃耶！

每一塊都很大塊，然後這裡沒有切塊的服務呦！

豆腐看起來白嫩嫩的，好像一咬就會化開似的，相當軟嫩而且還會小噴汁。

泡菜本身我也很喜歡，帶有甜甜的果香滋味，相當脆口又解膩。

這就是傳統正宗的吃法，夾著泡菜一起吃，完全是人間美味阿～

吃完了，結果現場人潮依舊多，我總覺得不管什麼時候來都要好像都要等，會不會提早賣完我不清楚，但我覺得這間真的是我在台南吃過最好吃的臭豆腐了！推薦給你們。

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夏林臭豆腐 | 店家資訊

夏林臭豆腐

電話：06-291-2542

店址：台南市南區夏林路280號

營業時間：13：30 ～ 19：30（週一公休）

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