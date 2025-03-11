#孤獨的潤餅獵人 2025年3月第一週：北部五日

第四日，因為前幾天進度超前，使得後兩天有多餘時間彈性安排。

於是改一早搭區間車到基隆逛逛、做個臉部保濕，並吃了基隆廟口的鹹粥( 沒錯，夜市街也有幾家早上就有開！)

後來返程到七堵，就是要去找我一直想吃的滅火器和噴瓶造型雞蛋糕，也就是位於七堵市場的一家現打果汁和雞蛋糕專賣店「皇冠果汁 雞蛋糕」

商家名稱：皇冠果汁·雞蛋糕(基隆市七堵區南興路84-6號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram UberEats線上訂餐

營業資訊：02-24552221 週二至六10:00-20:30；週日10:00-18:00；週一休

餐點介紹：原味雞蛋糕/包餡雞蛋糕/茶飲/冰沙/現打果汁

用餐日期：2025.03



檢視較大的地圖

▲皇冠果汁·雞蛋糕 店面

地址雖然是在南興路，但店門面是在自治街，全家FamilyMart-自治店的對面

(客串演出: J哥、Na哥)

皇冠果汁·雞蛋糕 菜單(拍攝日期：2025.03)

▲飲料品項太豐盛，若不挑食又有選擇困難症頭，不妨可以用櫃檯前的籤筒，來決定今天喝什麼吧

▲皇冠果汁·雞蛋糕 雞蛋糕製作過程

使用的是電熱式的雞蛋糕烤爐； 烤模有 鐵氟龍不沾處理，不需要抹油蛋糕也不太會沾黏。

除了最常見的蛋型、貓掌、愛心，還有相對少見的玫瑰、元寶、小鴨、貓熊頭、串串，最吸引我的則是「瓶罐」

第一次在店家FB粉絲專頁看到那個噴霧瓶和滅火器和其他瓶瓶罐罐，整個被萌到，也是我這次來店的目標

但因為老闆非常勤勞於每天更換模具，所以若想特定造型的話可以先透過官方LINE去詢問「雞蛋糕造型班表」

每天都會有兩款雞蛋糕模具，今天就有「瓶罐」造型和「元寶」造型

▲皇冠果汁 雞蛋糕 雞蛋糕製作過程

麵糊配方和多數餡料(除了現成的葡萄乾、巧克力豆不是)是老闆自行調配

卡士達、奶酥都是減甜、少油配方

▲皇冠果汁·雞蛋糕 製作過程

現烤約七分鐘，烤蛋糕過程會飄散出香氣，儘管我就站在烤模前方也只聞到淡淡麵香，是應該無法引起路人注意和食慾的那種程度，但同時也讓我感覺他們的雞蛋糕粉漿應該是真的是用料單純且減糖又減油，沒加香草精或過多奶油以增加香味

▲ 除了我第一眼就被吸引的噴霧瓶、滅火器

其實有乳牛圖案的肥皂(應該吧)、有手把的大牛奶瓶和瓦斯桶也都好古錐、萌死我啦

其他還有牙膏、奶瓶、養樂多、有壓頭的沐浴乳瓶，我覺得就比較普通了

因為瓶罐造型的單份有五顆，想要全部蒐集的話就要買兩份囉

原味無包餡

剛烤好的雞蛋糕有吹冷風降溫再包裝，的確馬上吃的話還能吃得到輕脆的蛋糕皮和蛋糕邊，但一旦裝袋甚至只是平放，接觸面就還是容易被燜到就變稍軟，是比較不耐放的雞蛋糕。(通常脆皮雞蛋糕的配方會含有比較高比例的油脂或糖，可幫助蛋糕在高溫加熱下表面變更脆且不易軟掉)﹑

原味無內餡的雞蛋糕內部密實，吃起來也就是淡淡的麵香，奶和蛋香氣都淡淡的，也不會很甜

卡士達

自製卡士達濕潤綿密，奶蛋香氣均衡，也不會很香與太甜

草莓卡士達

*季節限定

是以自製原味卡士達搭配完整一顆新鮮草莓(若用比較細長或小的烤模，就會將草莓切片)。老闆說因為這批草莓太大顆所以卡士達沒辦法再加太多。的確是比較吃不到卡士達的濕潤感和香氣；草莓經加熱後近乎無酸味，口感也會變軟、無新鮮水果的脆度，但同時果粒內的水份也更豐裕，就像「一顆」的草莓醬。當咬下雞蛋糕時，同時享受咬破開這顆飽滿的草莓，感受溫熱的草莓汁滲出，並逐漸和雞蛋糕混合的口感變化，也是一番樂趣(但切片的草莓可能就沒那麼明顯囉)

鹹蛋黃奶酥

就是將自製原味奶酥和鹹蛋黃攪拌混勻，很直覺性的食譜配方。老闆說創業初期做的奶酥雖香但油，老闆自己也吃不慣，後來便減少奶油比例，吃起來不僅沒有很濃厚奶香，口感也沒有奶酥的綿密細沙感。或許對奶酥愛好者來說這已經偏門到稱不上奶酥了，但對我來說這種減糖油版的很適合我，既不油膩又還是能品嚐到鹹蛋黃香氣，也能吃到鹹蛋黃碎粒，可以連吃好幾顆又無罪惡感

木瓜牛奶

果汁都是現點現做，剛打好的木瓜牛奶有一層厚厚的木瓜牛奶泡，口感很蓬鬆；老闆說有加糖，但喝起來並不怎麼有明顯糖甜感， 就還是鮮奶和木瓜本身的風味為主

很順口，不小心很快就吸光了

喜歡 雞蛋糕 嗎？歡迎參考

『我家食驗室』獅子心LION HEART章魚燒機

[台北萬華]一條貓貓燒

[新北中和]小狐狸的日嚐甜點

[新竹北區]鄭家祖傳特製雞蛋糕

[新竹東區]車站前梅花雞蛋糕

[雲林斗六]飪性．手作

[嘉義西區]18%雞蛋糕-嘉義文化夜市店

[嘉義東區]純情專売所

[台南中西區]丟糕 · 雞蛋糕

以上。