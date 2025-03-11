從小喝到大的經典手搖飲料，源自自家茶園與茶廠，堅持品質每一杯都經典好茶。超夯的紅豆粉粿鮮奶，料多實在，紅豆粉粿幾乎占滿三分之二，滿滿的咀嚼感讓人超飽足；還有經典不敗的招牌高山青茶，茶韻甘醇，回甘不澀，讓你天天都想來一杯。此外，無咖啡因的蕎麥茶也超受歡迎，天然蕎麥焙香，口感清淡甘甜，喝了讓人停不下來。最棒的是，現在在曉陽路和民族路附近就能喝到啦。即日起至 3 月底，彰化民族店獨家推出週週指定商品第二杯半價，這波好康只有這裡有，快揪好友來衝一波！

彰化民族店的招牌雖然稍微被周圍店家遮擋，但實際位置就在彰化市民族路300號，位於彤衣館與明宏香舖之間，鄰近彰化民族路派出所、康是美與曉陽藥局，找起來其實不難。

店面裝潢明亮大方，保留經典招牌橘色元素，並巧妙融入藤編設計、深藍色調與白色格子磁磚，營造出溫馨又質感氛圍。貼心設置等候區，讓來訪客人可以稍作休息。而最吸睛的，還有那座與人同高的珍珠奶茶模型，讓人一進門就忍不住想拍照打卡。

店裡的糖是特別挑選台糖甘蔗液糖。

TEA TOP第一味已經喝了好幾年，若還沒嘗試過的朋友，我強烈建議從他們的TOP10人氣商品裡選擇，這些都是店內最受歡迎的經典飲品。

我們這次點了經典不敗的招牌高山青和蕎麥茶，還有咀嚼感十足的百香鮮QQ和當代雙Q，以及不能錯過超熱賣的紅豆粉粿鮮奶。由於今年全面禁止使用塑膠杯，Nana特別自備了玻璃杯來拍攝，這樣能讓大家更清楚看到飲品的內容物。

招牌高山青

招牌高山青是我平常愛喝的茶飲，嚴選上等台灣南投茶葉，結合百年茶廠的獨家製茶技術，茶香溫潤悠長，入口甘甜順滑，尾韻細緻回甘，毫無澀感，一喝就是好幾年！

百香鮮QQ

百香鮮QQ是店內的超人氣王，也是賣得超夯的招牌飲品！光是杯中的料，就足足占了三分之二，滿滿的珍珠、椰果，再加上酸甜的百香果，最後搭配清新綠茶作為基底。喝之前先攪拌一下，這時候每一口都是驚喜，珍珠和椰果在嘴裡彈跳，雙Q的彈牙滋味超過癮，百香果的清香微酸，與綠茶的清新香氣相互交織，喝完後那股飽足感立刻UP。

紅豆粉粿鮮奶

點了一杯最近超夯的紅豆粉粿鮮奶，滿滿的配料讓咀嚼控大滿足！吸管一插，大口一吸，紅豆煮得綿密鬆軟，透著淡淡豆香，Q彈滑嫩的粉粿在嘴裡彈跳，每一口都是滿滿層次口感，再配上香醇鮮奶，甜度拿捏得剛剛好，濃郁與清爽交織，讓整杯變得超順口，咀嚼樂趣停不下來，一吸就直接見底，也太涮嘴了啦！

蕎麥茶

無法喝咖啡因的朋友可以選擇TeaTop第一味的蕎麥茶！這款蕎麥茶的茶湯清透閃耀著淡淡的琥珀金光，一入口蕎麥的清香緩緩綻放，淡雅甘甜在舌尖輕舞，層層烘焙香氣縈繞口中，味道溫潤順喉，尾韻還帶點回甘滋味，味道很不錯，我喜歡。

當代雙Q

這杯當代雙Q可是店內TOP 10的明星飲品！珍珠與芋圓的黃金組合，在香醇奶茶的襯托下交織出濃郁滋味。一入口，珍珠的彈牙嚼勁與芋圓的Q軟紮實相互結合，咀嚼的每一瞬間都是雙倍享受，而且微糖甜度拿捏得剛剛好，喝起來不膩口，層次相當豐富，喜愛咀嚼控肯定要點。

整體心得：台灣第一味對我來說一點也不陌生，這可是從小喝到大的手搖飲品牌！每次經過總會忍不住買上一杯，不只是口渴時的選擇，更是一種滿載回憶的熟悉味道。我最常點的就是招牌高山青茶、日月潭紅茶以及甘蔗青茶，每一款細膩又耐喝。除了茶品選擇豐富，台灣第一味還有許多創意飲品，像是紅豆粉粿鮮奶和當代雙Q，這兩款根本是咀嚼控的天堂，料多實在，甜度可自由調整，喝起來順口不膩，每一杯都能喝得滿足又過癮。

TEATOP第一味 彰化民族店

地址:彰化縣彰化市民族路300號

營業時間:9:00~21:30

電話:04-7282022

粉絲團:TEATOP第一味 彰化民族店

線上訂餐:https://order.nidin.shop/menu/20805