這家位於園區附近的「御品園鮮肉湯包」是一位工程師粉絲推薦的早餐店

除了招牌現桿現包的鮮肉湯包，古早味炒麵也深受不少人喜愛，被喻為『被鮮肉湯包耽誤的炒麵店』

加上漢堡、吐司、捲餅等多種選擇，吸引許多園區工程師光顧~

還沒吃過的朋友快跟著小米一起去看看吧。

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👉御品園鮮肉湯包位置

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御品園鮮肉湯包位於光復路一段89巷，靠近園區，是不少園區工程師上班必經之處。

👉御品園鮮肉湯包環境介紹

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店內有少量內用座位，以外帶為主。

鮮肉湯包現包現蒸，光看就知道食材很新鮮

👉御品園鮮肉湯包菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

中式和西式早餐都有，主打鮮肉湯包和黃金炒麵，還有漢堡、吐司、捲餅等多種選擇

看到黃金炒麵就讓小米想起小時候看過的黃金聖鬥士… (謎之聲:小米別鬧了 XD)

👉御品園鮮肉湯包用餐心得分享

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我們去年颱風天來吃的，因為一直很忙，所以沒時間分享，現在我們會陸續分享周邊美食給大家

湯包(65元/一籠)有7顆，1顆不到10元。

每顆Size不小，夾起沉甸甸的，感覺裡頭有不少湯汁~

外皮厚薄適中，比較不容易破，湯汁也更容易保留在內餡。

清爽的蔥肉內餡搭配QQ的外皮，喜歡吃小籠湯包的朋友不妨嚐看看

愛吃辣的朋友一定要加上辣油，吃起來比較過癮

我們更喜歡黃金炒麵(小45元)，麵條加上高麗菜、紅蘿蔔和醬汁拌炒。

小份的份量還挺多的，一份炒麵加上飲料就挺有飽足感

麵條挺Q的，加上鹹甜的醬汁很有古早味，加點荷包蛋或肉片也很不錯~

重口味的朋友可以加上豆瓣醬，豆瓣醬屬於偏鹹香的風味

蟹黃燒賣(40元)+荷包蛋(15元)，燒賣口感吃起來一般般。

以上是我們的心得分享，愛吃湯包或炒麵的園區工程師們，推薦這家御品園鮮肉湯包，好吃、價格不貴又可以填飽肚子

👉御品園鮮肉湯包營業時間地址

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🌟店家資訊：御品園鮮肉湯包

🏠地址：新竹市東區光復路一段89巷156號

☎電話：0939 388 497

⏰營業時間：05:30–10:00(週日公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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