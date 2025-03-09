近年來超級流行的「體感互動格子遊戲」你們玩過了嗎？將童年回憶的「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，並設計出多重關卡，很適合三五好友與親子團體來挑戰！目前台中有不少間「體感互動格子遊戲」，各家的場地、收費與特色皆有不同，魚編這篇整理了多家資訊，有興趣體驗的朋友可以參考看看哦！
台中體感互動格子遊戲資訊整理
這邊依據地點、場地數量、價格方案、場地性質、停車資訊，以及是否擁有其他體驗遊戲活動等方面去評估，台中的「體感互動格子遊戲」基本上都有2個以上的場地，但畢竟這類型的闖關活動都會需要較長一段時間來體驗，所以「停車方便度、消費是否能折抵停車場」也會是魚編蠻偏重一個考量。
|品牌
|地點
|場地數量
|價格方案
|場地性質
|其他體驗遊戲活動
|停車資訊
|好鬪格子
|金典綠園道
|2
|
|半開放
|HADO AR 電子躲避球
|有停車場，可折抵
|阿法行動
|大魯閣新時代
|2
|
|半開放/包廂
|逃離天眼、致命激光、絕地攀岩、失序光譜、紅色警戒、終極任務
|有停車場，不可折抵
|閃動格子
|台中市西區英才路 427 號
|4
|
|半開放/包廂
|無
|無
|六度空間
|台中市南屯區豐偉路87號B1
|2
|
|半開放
|迷你高爾夫、鐳射槍戰
|公園停車場
|動房
|益民商圈
|2
|
|包廂
|雷射房
|附近有停車場，無法折抵
|跳動格子
|台中市中區平等街34號
|2
|
|密室逃脫神不在場
|無
|冒險格子
|台中市南區建成路1796號
|2
|
|包廂
|無
|無
|光影派對
|青海家樂福
|2
|
|半開放
|隊長幫幫我、實境VR槍
|消費滿$500
免費停車2小時
除了停車方便度之外，「所在地點」與「是否有其他體驗遊戲活動」也是魚編蠻在意的面向，好友們在台中的居住地較為分散，位於市中心、金典綠園道的「好鬪格子」便成為我們的首選，體驗完還能順便用餐逛街。
[embed]https://chevigal.com/hado/[/embed]
加上之前有來過同集團旗下的另一個科技運動品牌「HADO AR 電子躲避球」，不僅是全台獨家的電子躲避球，場所新穎又寬敞，好友們的回饋也很不錯 (可以參考我們先前的文章介紹)；兩個品牌又在同一樓層，來一趟就能體驗兩種遊戲很方便！
好鬪格子｜U酷極限630
「好鬪格子」目前除了在台中金典綠園道有據點，另外分別在新北汐止的「遠雄廣場」、高雄的「駁二B6蓬萊倉庫」、南投的「半山夢工場」也能體驗得到！
我們這次是來到台中金典綠園道6樓的「好鬪格子」，報到的地點與「HADO AR 電子躲避球」相同。
對了！他們家也適用青春動滋券哦～確認完人數與繳費資訊，就會由工作人員帶往體驗場地。
不少人是為了這個「U酷極限630」場地而來，採半開放的空間設計，U型場地也增加了整體的難度與趣味性，代表連左右兩面的LED發光格子都要顧及XDD
價格方案有分為併場與包場活動，揪不到人也沒關係，安排併場還能認識新朋友；但如果團體人數有超過8人，建議直接包場最划算哦！
場地旁也有貼心地提供休息區，帶小朋友來放電的家長也可以在這邊幫小孩拍照，而且不需要另外買陪同票喲！
旁邊還有置物籃、自拍架可以使用，可以錄下大家體驗活動的過程，若有需要礦泉水與運動水也能購買。
在遊戲開始前，會由工作人員進行規則解說，紫色是安全區、藍色是得分區，紅色則為禁踩區，小朋友也能快速理解！
遊戲開始前還會有大大的GO字樣，輕觸一下遊戲就會開始啦～
好鬪格子的關卡設計還蠻多元的，不斷變幻的格子搭配上帶有節奏的音樂，真的好刺激～
每個關卡都有設定的目標得分，達成目標分數就能過關，需要大家齊心努力，每一格得分都很重要啊～
必須要說反應力真的要蠻快的！有時候半場都是得分區，下一秒就全都變成禁踩區，一不小心就踩了一大堆紅格子XD
別忘了這是U型場地，所以左右兩面牆面也是可以得分的！看好藍色格子就給他拍下去就對啦！
另外也有這種「孤島」類型的關卡設計，暫時把大家都鎖在同一區塊內，人數再多些就怕要站不下了，真是好險！
玩了這麼多關，肯定也有挑戰失敗的時候啦～據說曾經有客人連續成功挑戰60幾關，不僅是反應力快，這體力也太好了吧！
好鬪格子｜歡樂跑跳420
「歡樂跑跳420」是第二個場地，格數比前面介紹的「U酷極限630」略少一些，同樣採半開放式。
全平面的LED發光格子設計，破關也相對容易，魚編覺得如果你們是新手、團體人數也不會太多的話，可以選擇這個場地。
這裡一樣也有休息陪同區，手機支架當然也不能少啦～
雖說是半開放式場地，但為了安全起見，所以三面都有設計護欄，家長陪同小朋友也更放心。
玩到一半才發現這護欄竟然變成朋友站立的支撐牆，就不難想像我們玩得有多嗨！
跑跳躲閃的過程超級爆汗，新手如我們大概才玩30分鐘就喘到不行，體力好的朋友可以直上60分鐘來挑戰一下！
這次與好友們來好鬪格子還蠻有趣的！場地不僅新穎安全，伴隨著絢麗的變幻燈光與節奏音樂更刺激，體驗的過程好玩有趣，又能順便活動筋骨，也很適合親子團體、公司活動來玩哦～分享給有興趣的朋友們！
好鬪格子 (台中金典綠園道)
營業時間：週一到週五11:00~21:30 ; 六日10:30~22:00
電話：0978-976949
地址：台中市西區健行路1049號6樓（金典綠園道商場6F）
臉書：好鬪格子
IG：@fightingcube