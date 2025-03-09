近年來超級流行的「體感互動格子遊戲」你們玩過了嗎？將童年回憶的「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，並設計出多重關卡，很適合三五好友與親子團體來挑戰！目前台中有不少間「體感互動格子遊戲」，各家的場地、收費與特色皆有不同，魚編這篇整理了多家資訊，有興趣體驗的朋友可以參考看看哦！

台中體感互動格子遊戲資訊整理

這邊依據地點、場地數量、價格方案、場地性質、停車資訊，以及是否擁有其他體驗遊戲活動等方面去評估，台中的「體感互動格子遊戲」基本上都有2個以上的場地，但畢竟這類型的闖關活動都會需要較長一段時間來體驗，所以「停車方便度、消費是否能折抵停車場」也會是魚編蠻偏重一個考量。

品牌 地點 場地數量 價格方案 場地性質 其他體驗遊戲活動 停車資訊 好鬪格子 金典綠園道 2 歡樂跑跳420 & U酷極限630兩種場地

30分鐘併場$290/人

30分鐘包場$2250/9人

60分鐘併場$480/人

60分鐘包場$3600/9人 半開放 HADO AR 電子躲避球 有停車場，可折抵 阿法行動 大魯閣新時代 2 30分鐘併場$290/人

30分鐘包場$2500/10人 半開放/包廂 逃離天眼、致命激光、絕地攀岩、失序光譜、紅色警戒、終極任務 有停車場，不可折抵 閃動格子 台中市西區英才路 427 號 4 385 Tower 60分鐘：$1158~$5990/2-10人（依人數、時段調整）

396格60分鐘：$1058~$3990/2-10人（依人數、時段調整）

64 Plus 60分鐘：$299~$399/人（依時段調整） 半開放/包廂 無 無 六度空間 台中市南屯區豐偉路87號B1 2 60分鐘併場: $1600/5人

120分鐘包場 : $3200/6-10人 半開放 迷你高爾夫、鐳射槍戰 公園停車場 動房 益民商圈 2 大格房35分鐘：平日$290/人；五六日$350/人

大格房70分鐘：平日$520/人；五六日$630/人

小格房35分鐘：平日$240/人；五六日$300/人

小格房70分鐘：平日$430/人；五六日$540/人 包廂 雷射房 附近有停車場，無法折抵 跳動格子 台中市中區平等街34號 2 極限挑戰520格45分鐘：平日$399/人；假日$499/人

極限挑戰242格30分鐘：平日$299/人；假日$399/人 密室逃脫神不在場 無 冒險格子 台中市南區建成路1796號 2 180格25分鐘：$700~$1000/2-4人

180格50分鐘：$1180~$1560/2-4人

276格25分鐘：$1400~$2040/4-8人

276格50分鐘：$2360~$3200/4-8人 包廂 無 無 光影派對 青海家樂福 2 60分鐘併場:$590/人

30分鐘併場:$299/人 半開放 隊長幫幫我、實境VR槍 消費滿$500

免費停車2小時

除了停車方便度之外，「所在地點」與「是否有其他體驗遊戲活動」也是魚編蠻在意的面向，好友們在台中的居住地較為分散，位於市中心、金典綠園道的「好鬪格子」便成為我們的首選，體驗完還能順便用餐逛街。

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加上之前有來過同集團旗下的另一個科技運動品牌「HADO AR 電子躲避球」，不僅是全台獨家的電子躲避球，場所新穎又寬敞，好友們的回饋也很不錯 (可以參考我們先前的文章介紹)；兩個品牌又在同一樓層，來一趟就能體驗兩種遊戲很方便！

好鬪格子｜U酷極限630

「好鬪格子」目前除了在台中金典綠園道有據點，另外分別在新北汐止的「遠雄廣場」、高雄的「駁二B6蓬萊倉庫」、南投的「半山夢工場」也能體驗得到！

我們這次是來到台中金典綠園道6樓的「好鬪格子」，報到的地點與「HADO AR 電子躲避球」相同。

對了！他們家也適用青春動滋券哦～確認完人數與繳費資訊，就會由工作人員帶往體驗場地。

不少人是為了這個「U酷極限630」場地而來，採半開放的空間設計，U型場地也增加了整體的難度與趣味性，代表連左右兩面的LED發光格子都要顧及XDD

價格方案有分為併場與包場活動，揪不到人也沒關係，安排併場還能認識新朋友；但如果團體人數有超過8人，建議直接包場最划算哦！

場地旁也有貼心地提供休息區，帶小朋友來放電的家長也可以在這邊幫小孩拍照，而且不需要另外買陪同票喲！

旁邊還有置物籃、自拍架可以使用，可以錄下大家體驗活動的過程，若有需要礦泉水與運動水也能購買。

在遊戲開始前，會由工作人員進行規則解說，紫色是安全區、藍色是得分區，紅色則為禁踩區，小朋友也能快速理解！

遊戲開始前還會有大大的GO字樣，輕觸一下遊戲就會開始啦～

好鬪格子的關卡設計還蠻多元的，不斷變幻的格子搭配上帶有節奏的音樂，真的好刺激～

每個關卡都有設定的目標得分，達成目標分數就能過關，需要大家齊心努力，每一格得分都很重要啊～

必須要說反應力真的要蠻快的！有時候半場都是得分區，下一秒就全都變成禁踩區，一不小心就踩了一大堆紅格子XD

別忘了這是U型場地，所以左右兩面牆面也是可以得分的！看好藍色格子就給他拍下去就對啦！

另外也有這種「孤島」類型的關卡設計，暫時把大家都鎖在同一區塊內，人數再多些就怕要站不下了，真是好險！

玩了這麼多關，肯定也有挑戰失敗的時候啦～據說曾經有客人連續成功挑戰60幾關，不僅是反應力快，這體力也太好了吧！

好鬪格子｜歡樂跑跳420

「歡樂跑跳420」是第二個場地，格數比前面介紹的「U酷極限630」略少一些，同樣採半開放式。

全平面的LED發光格子設計，破關也相對容易，魚編覺得如果你們是新手、團體人數也不會太多的話，可以選擇這個場地。

這裡一樣也有休息陪同區，手機支架當然也不能少啦～

雖說是半開放式場地，但為了安全起見，所以三面都有設計護欄，家長陪同小朋友也更放心。

玩到一半才發現這護欄竟然變成朋友站立的支撐牆，就不難想像我們玩得有多嗨！

跑跳躲閃的過程超級爆汗，新手如我們大概才玩30分鐘就喘到不行，體力好的朋友可以直上60分鐘來挑戰一下！

這次與好友們來好鬪格子還蠻有趣的！場地不僅新穎安全，伴隨著絢麗的變幻燈光與節奏音樂更刺激，體驗的過程好玩有趣，又能順便活動筋骨，也很適合親子團體、公司活動來玩哦～分享給有興趣的朋友們！

好鬪格子 (台中金典綠園道)

營業時間：週一到週五11:00~21:30 ; 六日10:30~22:00

電話：0978-976949

地址：台中市西區健行路1049號6樓（金典綠園道商場6F）

臉書：好鬪格子

IG：@fightingcube