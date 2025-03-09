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台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰

2025-03-09 10:00:00 文字：柚香魚子醬
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柚香魚子醬

柚香魚子醬

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰

近年來超級流行的「體感互動格子遊戲」你們玩過了嗎？將童年回憶的「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，並設計出多重關卡，很適合三五好友與親子團體來挑戰！目前台中有不少間「體感互動格子遊戲」，各家的場地、收費與特色皆有不同，魚編這篇整理了多家資訊，有興趣體驗的朋友可以參考看看哦！

台中體感互動格子遊戲資訊整理

這邊依據地點、場地數量、價格方案、場地性質、停車資訊，以及是否擁有其他體驗遊戲活動等方面去評估，台中的「體感互動格子遊戲」基本上都有2個以上的場地，但畢竟這類型的闖關活動都會需要較長一段時間來體驗，所以「停車方便度、消費是否能折抵停車場」也會是魚編蠻偏重一個考量。

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰

品牌 地點 場地數量 價格方案 場地性質 其他體驗遊戲活動 停車資訊
好鬪格子 金典綠園道 2
  • 歡樂跑跳420 & U酷極限630兩種場地
  • 30分鐘併場$290/人
  • 30分鐘包場$2250/9人
  • 60分鐘併場$480/人
  • 60分鐘包場$3600/9人
 半開放 HADO AR 電子躲避球 有停車場，可折抵
阿法行動 大魯閣新時代 2
  • 30分鐘併場$290/人
  • 30分鐘包場$2500/10人
 半開放/包廂 逃離天眼、致命激光、絕地攀岩、失序光譜、紅色警戒、終極任務 有停車場，不可折抵
閃動格子 台中市西區英才路 427 號 4
  • 385 Tower 60分鐘：$1158~$5990/2-10人（依人數、時段調整）
  • 396格60分鐘：$1058~$3990/2-10人（依人數、時段調整）
  • 64 Plus 60分鐘：$299~$399/人（依時段調整）
 半開放/包廂
六度空間 台中市南屯區豐偉路87號B1 2
  • 60分鐘併場: $1600/5人 
  • 120分鐘包場 : $3200/6-10人
 半開放 迷你高爾夫、鐳射槍戰 公園停車場
動房 益民商圈 2
  • 大格房35分鐘：平日$290/人；五六日$350/人
  • 大格房70分鐘：平日$520/人；五六日$630/人
  • 小格房35分鐘：平日$240/人；五六日$300/人
  • 小格房70分鐘：平日$430/人；五六日$540/人
 包廂 雷射房 附近有停車場，無法折抵
跳動格子 台中市中區平等街34號 2
  • 極限挑戰520格45分鐘：平日$399/人；假日$499/人
  • 極限挑戰242格30分鐘：平日$299/人；假日$399/人
   密室逃脫神不在場
冒險格子 台中市南區建成路1796號 2
  • 180格25分鐘：$700~$1000/2-4人
  • 180格50分鐘：$1180~$1560/2-4人
  • 276格25分鐘：$1400~$2040/4-8人
  • 276格50分鐘：$2360~$3200/4-8人
 包廂
光影派對 青海家樂福 2
  • 60分鐘併場:$590/人
  • 30分鐘併場:$299/人
 半開放 隊長幫幫我、實境VR槍 消費滿$500
免費停車2小時

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰除了停車方便度之外，「所在地點」與「是否有其他體驗遊戲活動」也是魚編蠻在意的面向，好友們在台中的居住地較為分散，位於市中心、金典綠園道的「好鬪格子」便成為我們的首選，體驗完還能順便用餐逛街。

[embed]https://chevigal.com/hado/[/embed]

加上之前有來過同集團旗下的另一個科技運動品牌「HADO AR 電子躲避球」，不僅是全台獨家的電子躲避球，場所新穎又寬敞，好友們的回饋也很不錯 (可以參考我們先前的文章介紹)；兩個品牌又在同一樓層，來一趟就能體驗兩種遊戲很方便！

好鬪格子｜U酷極限630

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰「好鬪格子」目前除了在台中金典綠園道有據點，另外分別在新北汐止的「遠雄廣場」、高雄的「駁二B6蓬萊倉庫」、南投的「半山夢工場」也能體驗得到！

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰我們這次是來到台中金典綠園道6樓的「好鬪格子」，報到的地點與「HADO AR 電子躲避球」相同。

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰對了！他們家也適用青春動滋券哦～確認完人數與繳費資訊，就會由工作人員帶往體驗場地。

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台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰場地旁也有貼心地提供休息區，帶小朋友來放電的家長也可以在這邊幫小孩拍照，而且不需要另外買陪同票喲！

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰旁邊還有置物籃、自拍架可以使用，可以錄下大家體驗活動的過程，若有需要礦泉水與運動水也能購買。

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰在遊戲開始前，會由工作人員進行規則解說，紫色是安全區、藍色是得分區，紅色則為禁踩區，小朋友也能快速理解！

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰遊戲開始前還會有大大的GO字樣，輕觸一下遊戲就會開始啦～

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台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰每個關卡都有設定的目標得分，達成目標分數就能過關，需要大家齊心努力，每一格得分都很重要啊～

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台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰另外也有這種「孤島」類型的關卡設計，暫時把大家都鎖在同一區塊內，人數再多些就怕要站不下了，真是好險！

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰玩了這麼多關，肯定也有挑戰失敗的時候啦～據說曾經有客人連續成功挑戰60幾關，不僅是反應力快，這體力也太好了吧！

好鬪格子｜歡樂跑跳420

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰「歡樂跑跳420」是第二個場地，格數比前面介紹的「U酷極限630」略少一些，同樣採半開放式。

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰全平面的LED發光格子設計，破關也相對容易，魚編覺得如果你們是新手、團體人數也不會太多的話，可以選擇這個場地。

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台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰 台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰雖說是半開放式場地，但為了安全起見，所以三面都有設計護欄，家長陪同小朋友也更放心。

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰玩到一半才發現這護欄竟然變成朋友站立的支撐牆，就不難想像我們玩得有多嗨！

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰跑跳躲閃的過程超級爆汗，新手如我們大概才玩30分鐘就喘到不行，體力好的朋友可以直上60分鐘來挑戰一下！

台中市西區8間台中體感互動格子遊戲評比，童年回憶「跳格子」大升級，結合節奏音效與LED發光格子，親子好友都能來挑戰這次與好友們來好鬪格子還蠻有趣的！場地不僅新穎安全，伴隨著絢麗的變幻燈光與節奏音樂更刺激，體驗的過程好玩有趣，又能順便活動筋骨，也很適合親子團體、公司活動來玩哦～分享給有興趣的朋友們！

 

好鬪格子 (台中金典綠園道)
營業時間：週一到週五11:00~21:30 ; 六日10:30~22:00
電話：0978-976949
地址：台中市西區健行路1049號6樓（金典綠園道商場6F）
臉書：好鬪格子
IG：@fightingcube

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