[ 台中美食_清水牛肉麵 ]

安妮王在台中清水時，可以說是大開眼界，自然風景特色眾多外，美食也是平價好吃

說到清水，在清水第一公有市場附近有一家"清水牛肉麵"，份量大、價格優惠外，更牛肉饕客的首選名單之一，除了擁有20多年的歷史，食尚玩家也曾推薦過。百元出頭的一碗牛肉麵，就有四大塊厚而軟嫩的牛肉，吃起來很過癮！

因此，本篇為安妮王記錄 "清水牛肉麵" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - 清水牛肉麵 ]

"清水牛肉麵" 在清水第一公有市場附近，算是目標很明顯的小吃攤，各式各樣的牛肉料理，現點現做，另外，老闆很健談，算是一家默默的真材實料店家

當初安妮王乘坐公車時，在窗外看到一群人圍在店家前等候，加上午餐也不知道要吃甚麼，就索性下車來品嘗看看排隊美食。

"清水牛肉麵" 的餐點價格，以牛肉、麵類為主，價格200以內，看到牛三寶麵居然不到170元，真心覺得非常平價。

在餐點上，第一次到訪 "清水牛肉麵" 的旅人，安妮王推薦 "牛肉麵"，或者牛肉為主的湯麵類，可以說是招牌之一。

[ 安妮王推薦 - 清水牛肉麵 ]

品名 : 牛肉麵

價格 : 120元

安妮王推薦 : "清水牛肉麵" 的"牛肉麵" 算是入門款，具有牛骨熬成的清澈湯頭，甘甜解膩；一片片新鮮的牛肉片，厚重扎實的軟嫩口感，讓安妮王越吃越開心，真心覺得排隊等候非常值得，配上自然的調味料，創造獨特的記憶點，營造豐富的味覺饗宴，甜、鹹、辣三種口味比例均勻分布，昇華牛肉的香氣以及價值

[ 總結 - 清水牛肉麵 ]

景點 : 清水牛肉麵

地址 : 436台中市清水區鰲峰路18號

營業時間 : 10:00-20:30，禮拜三公休

交通方式 : 台中公車123、128、303、306到分局前站

臉書 : https://www.facebook.com/a.26238930?ref=hl

附近景點 : 清水火車站、清水公有第一市場等

安妮王推薦 : "清水牛肉麵" 的地理位置在清水公有第一市場附近，在口味上宗於古早的台灣味，是老一輩的喜愛；就安妮王而言，清燉的牛肉湯頭顛覆我對牛肉麵的油膩印象，給人一種溫暖回甘的感受，最重要的是厚切的牛肉片，一咬下去真是大快人心，給人一種豪邁的氛圍，堪稱一絕

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