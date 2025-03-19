[ 台電大樓站美食_平安京茶事 ]

說到抹茶，可以追溯於中國唐朝，是傳入日本以來為最負盛名的高級飲品，後來在京都宇治發展為日本極上抹茶的象徵。

在台北捷運台電大樓站附近的「平安京茶事」，是茶屋的名稱。「平安京」本身是日本京都的古名，而「茶事」指的是所有與茶相關的活動。其材料引進京都宇治的技術，打造道地京都風抹茶甜點和冰品，讓人有一種置身於日本的高級享受。

本篇為安妮王記錄平安京茶事的食記，包含交通方式、用餐環境、菜單以及安妮王推薦的餐點

[ 初訪_平安京茶事 ]

平安京茶事的裝潢十分低調，潺潺流水、颯颯微風構築而成的精緻日本庭院。

初訪時，讓人難以置信這是在台北市的街道上出現的場景，彷彿來到了日本的京都宇治。

平安京茶事的裝潢以木造為基調，除了有一般2人座、4人座外，也有屏風打造的包廂區-榻榻米區，讓人身在其中用餐，多了些許文人的氣息。

附註 : 建議先預約較好，可以選擇適當的位置。

平安京茶事的餐點非常多樣化，根據季節的變化，推出獨特的口味，春天的櫻花、夏日的芒果、秋日的栗子、冬季的草莓，讓人四季都想拜訪。

要說美中不足的地方，就是餐點基本上價格偏高，店內平日低消每人：NT$300 + 10%、假日低消每人：NT$450 + 10%；用餐時間限制：平日1.5小時、假日2小時；不接受未滿七歲的兒童。

建議可以先到臉書看看菜單，在家裡解決一下選擇困難症在用餐，比較有效率

而安妮王一夥人，則開箱蛋糕捲雙片套餐、紅豆湯蛋糕捲套餐、招牌-櫻之彩經典雙人套餐、草莓季限定下午茶雙人套餐，四種套餐組合

延伸閱讀 平安京茶事臉書菜單

[ 安妮王推薦餐點 - 平安京茶事 ]

品名 : 蛋糕捲雙片套餐

價格 : 450台幣

安妮王推薦 : 如果第一次到訪的抹茶控，安妮王建議可以先從抹茶捲開始，抹茶捲不單單只有抹茶口味，有焙茶、普通抹茶跟濃抹茶，甚至還有季節限定的草莓等，光是一條抹茶捲的口味以及茶類的搭配，就能創造多種不同風味的體驗，可以說是小試身手、不採雷的一組套餐

濃茶味抹茶蛋糕捲的風味與質感，將抹茶苦韻回甘的風味發揮地淋漓盡致，除此之外，蛋糕體鬆軟綿密，鮮奶油與抹茶混合的滋味，整體也很能呈現出道地日本京都風格

品名 : 紅豆湯蛋糕捲套餐

價格 : 350台幣

安妮王推薦 : 抹茶蛋糕捲的另一種套餐，則是紅豆湯蛋糕捲套餐，抹茶捲與熱騰騰的滋養紅豆與軟綿綿的白玉湯圓，營造另一種抹茶甜點的風味。

濃茶味抹茶蛋糕捲猶如交響樂的話，那焙茶蛋糕捲則彷彿優柔的長笛，細細品嘗，越嚼越香，讓人回味無窮，整體呈現截然不同的日式風情

品名 : 櫻之彩經典雙人套餐

價格 : 980台幣

安妮王推薦 : 如果想吃到多種抹茶甜點的話，櫻之彩經典雙人套餐可以說是首選，日式與西式的文化結合，締造截然不同的視覺與味覺饗宴。有和菓子、抹茶千層、抹茶可麗露、抹茶瑪德蓮、濃茶味抹茶蛋糕卷；日式飲品-熱焙茶 兩杯、和洋式飲品-任選兩杯日本茶全系列飲品，可以說是滿足各方人馬的需求。

最讓安妮王經驗的是這個抹茶千層，一切下去，抹茶餡瞬間爆漿，柔軟纖薄的抹茶餅皮+豐厚濃郁的抹茶內餡，以及稍微酸甜的莓果，將抹茶的風味提升到自然的境界

抹茶可麗露也算不錯的甜點，外皮焦脆、裡頭卻柔軟濕潤帶著抹茶香氣，締造外脆內軟的滋味，賦予抹茶全新的生命力。

櫻之彩經典雙人套餐的獨特點，就是和菓子都會變化不同的樣貌，每一次點的時候都會讓人十分驚豔，口感來說，豆沙磨得非常細緻，一邊細細品嘗，一邊配上熱茶，達到甜而不膩、味蕾平衡的滿足感。

品名 : 草莓季限定下午茶雙人套餐

價格 : 980台幣

安妮王推薦 : 季節系定的套餐組合，絕對是抹茶少女難以抗拒的甜點，內容物有抹茶草莓巧克力、抹茶草莓千層蛋糕、抹茶草莓布丁、抹茶草莓冰淇淋、以及最吸驚的抹茶草莓泡芙。就像在綠油油的抹茶山上，撒滿了鮮嫩欲滴的草莓，就像文人雅士，遇上甜美活潑的少女，激發出意想不到的味蕾饗宴

手掌大的泡芙，酥脆的餅皮以及冰涼的抹茶內餡，配上些許的新鮮草莓，為安妮王一夥人的下午茶，畫上美好的句點

[ 總結 - 平安京茶事 ]

景點 : 平安京茶事

地址 : 100台北市中正區師大路165號

臉書 : https://www.facebook.com/heiankyo.fans/

外帶菜單 : https://drive.google.com/file/d/0B3NzqusDCvmscW8zTE9RbjZfLTg/view?resourcekey=0-hvNN50HfUWsGYDdWVbo00Q

營業時間 : 禮拜一到禮拜五_12:30-20:00、假日_12:30-21:00、禮拜二公休

交通方式 : 台北捷運台電大樓站5號出口_走路1-3分鐘

安妮王推薦 : 以上是安妮王在平安京茶事的食記，就環境氣氛而言， 以日本的茶具、文物做擺飾，更引進外來的技術與材料製作甜點，加上挑高的天花板與燈光，給人高極的用餐品質。在餐點選擇與味道上，有抹茶千層、抹茶捲、抹茶泡芙等甜食，多樣化的餐點以極真材實料的好味道，讓人一訪在訪。非常適合聚餐、沉浸在綠油油茶鄉的旅人參考，畢竟一個人享用的話，價格花費吃不消

而以現在防疫而言，平安京茶事推出各種經典的抹茶甜點以及飲品，以及不定時的促銷方案，讓人在防疫期間，也能享受到日本道地的抹茶滋味。

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