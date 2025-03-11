▲逸小鍋 鍋の物-楊梅店，超值百元風味小火鍋，小火鍋滿溢豐富食材，二十幾種特色美味湯底，單點肉品買一送一，內用麵飯飲品霜淇淋無限自助享用，新鮮海陸食材，用餐場地舒適，內用外帶皆宜，推薦給有來桃園楊梅區的饕客們。

▲這天到楊梅訪友，從楊梅火車站走來約莫二十幾分鐘腳程。

▲接近楊梅夜市的里昂社區大樓，是鬧中取靜、有質感的高級社區。

▲中午與友人聚餐在里昂社區大樓的『逸小鍋 鍋の物-楊梅店』。

『逸小鍋 鍋の物-楊梅店』

地 址：桃園市楊梅區中央北路一段494巷76號

電 話：03 288 8137

營業時間：11:00～22:00(週二休)

▲店家在大樓的三角窗的位置，寬敞明亮。

▲牆上的滷味、鍋品相片，讓人垂涎。

▲新穎的店面，紅色的招牌，象徵溫馨火鍋，吉祥圍爐。

▲室內方正格局，走道寬敞，動線寬敞舒適，我們是第一組客人，所以照得全貌。

▲剛開幕三個多月的楊梅店，新穎佈置，室內二面臨窗、加上高挑天窗設計投入自然光線，用餐場地明亮寬敞。

▲滿質感專業餐桌椅迎賓，室空氣清新，裝潢時尚中帶雅緻的風潮，整體是個舒適的用餐環境。

▲牆上溫馨的標語，讓人莞爾：高興就是大口吃肉、大口喝湯、每天逸小鍋。

▲飲料甜點自助區：可樂、汽水、檸檬風味紅茶、優格乳酸菌飲、油切綠茶、各式各樣研磨咖啡、奶茶、牛奶、小美四種口味的冰淇淋等，讓客人擇其所愛，自助無限享用。

▲醬料、麵食、霜淇淋自助區

▲提供主食：白飯、王子麵、意麵、雞絲麵、黃麵、寬冬粉、烏龍麵、魚板細、冬粉、豆芽菜等，應有盡有，內用自助無限。

▲潔淨的醬料、主食自助區， 蒜蓉牆、特製沙茶醬、辣椒醬油、辣豆瓣、洋蔥碎、以及蔥末等，皆主廚手工製作，醬料皆加蓋子，兼顧衛生及食安。

▲壽喜燒醬、椰香咖哩醬、麻辣拌飯醬，也是內用自助無限拌飯享用，嘉惠莘莘學子，以及辛苦上班的小資一族，真是佛心來著。

▲「Menu」內用菜單 ，圖文設計簡單明瞭，廿幾種鍋底，採每人一鍋制，海陸火鍋料理選項豐富多樣化，鍋品從$170元起，分為無辣到大辣四種辣度可勾選，基本款是加豬肉片，改加牛肉+10元、羊肉+10元、魚片+20元、雞腿+30元。

▲最棒的是，單點豬肉片、生干貝買一送一，份量加倍超值；內用主食吃到飽，價格超親民價的。

▲外帶「Menu」：自取、外帶、外送小火鍋，每種鍋品省10元，享豬肉及生干貝買一送一，自取及外帶每鍋還附贈飲料，消費滿5鍋有外送服務。

▲ 「檸檬香茅鍋+牛肉」、 「泰式酸辣鍋+雞腿」二人的套餐鍋品，以及單點豬肉火鍋片、干貝、鮮蝦、龍蝦沙拉丸、茼蒿、金針菇、玉米筍、雙併及鮮魷魚小菜等，加上主食、飲料、咖啡，冰品，內用無限免費吃到飽；在舒適環境中，滿滿的新鮮食材；在舒適環境中，滿滿的新鮮食材，烹煮出滿溢的幸福小火鍋。

▲沒想到平價小火鍋，也可以這麼滿溢幸福氛圍。

▲「檸檬香茅鍋+牛肉」

▲「檸檬香茅鍋+牛肉」滿滿的肉片、以及被覆蓋的火鍋食材，幾乎要滿溢出來了，讓人滿足。

▲超大片的牛肉，肉質鮮紅，油花均勻美麗。

▲檸檬香茅鍋品，濃郁帶清香非常好喝。

▲鮮蝦超大隻的，牛肉鮮美，加上新鮮滿滿的火鍋食材，這熱騰騰的「檸檬香茅鍋+牛肉」小火鍋未免太豐盛了，幸福指數滿分。

▲「泰式酸辣鍋+雞腿」

▲雞腿肉厚實，份量很多，讓人滿足。

▲「泰式酸辣鍋+雞腿」小辣酸香濃郁鍋底，清爽開胃。

▲「泰式酸辣鍋+雞腿」無辣不歡的人，可選中、大辣，這鍋包準盡興。

▲「豬肉片」超值豬肉片買1送1共12片。

▲「豬肉片」油花美麗，大片新鮮的肉質看得見，買一送一超值價，一點也不馬虎。

▲「豬肉片」肉片在火鍋中涮二下，肉片吸附了酸辣香濃鍋底，滿口柔嫩油滋美味。

▲第一次吃雞腿主食的火鍋，厚長條的雞腿肉，口感結實柔嫩多汁，份量又多，很不錯。

▲就是喜歡火鍋，可以清燙出原汁原味海陸食材，不管是海鮮、肉類，再多加個喜歡的單點品項，就營養豐富滿分。

▲「生干貝」買一送一(共12顆)，晶瑩剔透，冷凍生鮮的好品質看得見。

▲「生干貝」

▲「蝦 子」

▲鮮蝦個頭大又飽滿， 蝦子新鮮，蝦殼容易剝開，肉質彈牙鮮美。

▲「龍蝦沙拉丸」

▲最喜歡吃火鍋的「龍蝦沙拉丸」，超愛那外Q內鮮甜，爆漿的口感，美味絕倫。

▲自助加湯底，自在的用餐，怎麼吃怎麼舒服。

▲新鮮海陸食材，清燙一下，入口就迸發鍋底濃厚的鮮甜味，讓人吃得很舒暢。

▲小火鍋除了肉品，裡面包含著豆腐、丸子、桂花腸、甜不辣、豆皮、海帶、鑫鑫腸、海帶、白菜...等，它的基本配料就很豐富。

▲我們都喜歡原汁原味的吃鍋品，但牛肉片在火鍋中涮二下，肉片吸附了鍋底的香濃味道，沾了自調的沙茶麻辣醬，柔嫩香辣可口，增添層次口感，也是很棒的。

▲小菜「雙拼」：滷味臭豆腐+鴨血。

▲臭豆腐滷得麻辣入味，鴨血Q嫩，酸菜增添風味。

▲小菜「燙魷魚」： 清脆爽口，沾食麻辣汁，香辣海風美味。

▲加了油煮的白飯粒粒分明又滑溜又Q彈，淋上壽喜燒醬汁，這「壽喜燒醬拌飯」微鹹甜口感很討喜，要不是已經吃太飽了，會讓人想再吃一碗。

▲這一餐我們喝了可樂及油切綠茶，以及小美冰淇淋，而我吃完火鍋後，最愛吃的冰品：巧克力霜淇淋，濃郁帶清涼解膩口感，讓人幸福感滿分。



▲逸小鍋 鍋の物-楊梅店，位在楊梅夜市附近，鬧中取靜的里昂社區裡。

▲好友聚在一起，來個熱騰騰的小火鍋，暖心暖胃是最好不過了，『逸小鍋 鍋の物-楊梅店』環境新穎舒適，服務人員動作迅速，專業親切，店家超值百元風味小火鍋，二十幾種特色美味湯底任君選擇，食材嚴選高檔又新鮮，單點肉品買一送一，內用麵飯飲品霜淇淋無限自助享用，CP值是超高的，就是一個人來也可以吃滿喝飽的幸福小火鍋，推薦給有來桃園楊梅夜市附近的饕客們。







▲嶄新的2025年，逸小鍋楊梅店推出**商業午餐外送/外帶肉片加量的專案**

希望新的一年，小鍋讓您吃飽飽,賺飽飽

-此專案為平日限定(10:00-16:00)-

-來電/來訊息至官方line@訂購-

-限自取外帶/外送(滿五鍋即可外送)-

-外送請提前一天訂餐or最慢當日10:00am前於官方line訂餐-

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『逸小鍋 鍋の物-楊梅店』

地 址：桃園市楊梅區中央北路一段494巷76號

電 話：03 288 8137

營業時間：11:00～22:00(週二休)

粉絲團： 逸小鍋 鍋の物 - 楊梅店

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