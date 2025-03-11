謀魚蝦也蠔

這真的是我吃過最浮誇的海鮮鍋物料理了，三重聚餐就推這家謀魚蝦也蠔～各種海鮮浮誇系鍋物份量都是巨無霸！超適合多人數聚餐！每種海鮮料理都很夠味又好吃，除了海鮮鍋物外也有生魚片、麻辣鴨血豆腐、糯米椒皮蛋等小菜，這家口味偏重～也很適合當下酒菜呢！當日壽星還有送摩天輪海鮮SHOT(提前預訂)，當天看到別桌有真的太厲害啦～大家肯定要來吃吃看超級爽快！

謀魚蝦也蠔

謀魚蝦也蠔 環境

謀魚蝦也蠔在三和國中站附近的巷弄中，完全是一家寶藏店!很適合朋友家庭聚餐來吃，特別推薦給愛吃鍋物、海鮮的朋友們

也吃的到烤魚喔！

謀魚蝦也蠔 店內

謀魚蝦也蠔 環境座位寬敞

謀魚蝦也蠔 很有趣的板子 飢餓招待所

還有許多藝人都有造訪過

謀魚蝦也蠔 菜單

餐點選擇超級豐富，招牌水煮魚、超夯麻辣臭酸魚、火山龍骨、麻辣毛血旺、人氣花雕雞等，都是點餐率很高的主餐，其他像是巨無霸生蠔、生魚片、熱炒等，品項多到只能擔心自己吃不下！多人聚會選這種餐廳最方便

謀魚蝦也蠔 餐點

麻奶鍋+蟹鉗鮑魚

本日mvp我就頒發給麻奶鍋啦～超級大一鍋裡面還有兩隻螃蟹跟超多蔬菜、蝦子！五個人吃都超夠的巨無霸份量！麻奶味道香辣越煮越香～配上燉煮很久的蔬菜相當入味，螃蟹蝦子也都很新鮮好吃，但這比較適合重口味的朋友來吃，煮久變鹹可以再加湯喔！店內也附有白飯可以免費吃一起配～

麻奶鍋

還有蟹鉗鮑魚可以一起煮～真的超爽得這樣吃海鮮

蟹鉗鮑魚

看看這螃蟹，肉很多還有蟹膏可以吃！吃太多真的會不小心痛風呢哈哈哈

麻奶鍋 螃蟹

鍋內還有蝦子、蘿蔔、娃娃蔡、高麗菜、金針菇、玉米筍、蛋餃等等

麻奶鍋 蝦子 麻奶鍋 蘿蔔片

花雕雞鍋

另外一大鍋是花雕雞鍋！吃起來有種特殊的香氣，這道也屬於重口味的愛～還有香菜控的愛XD 裡面是滿滿大塊的烏骨雞，與香菜、洋蔥、甜椒一起熬煮而成，喝起來會有鮮甜的蔬菜清香，伴隨一些鹹香的辣味，這鍋比較屬於肉肉控的愛！另外還有超多的杏包菇與豆腐皮，蛋白質含量挺高的！

花雕雞鍋

滿滿烏骨雞 湯越煮越入味

炎上生蠔

接著就是海鮮控的天下啦！這道炎上生蠔肯定要點！店家的招牌生蠔一端出直接驚豔全場，整盤8大顆生蠔相當飽滿，上方撒了孜然粉調味，每顆多汁又鮮甜，像我不怕吃生蠔的會有腥味但這家的完全不會超讚！

炎上生蠔

炎上生蠔 快跟手掌一樣大了呢！

瀑布鮭魚卵蠔盛

如果你喜歡生食級的生蠔，那你可以試試瀑布鮭魚卵蠔盛，一口就吃的到三種幸福～滿滿的鮭魚卵與甜蝦～一口吃下簡直太滿足

瀑布鮭魚卵蠔盛

這鮭魚卵太可以了！

生魚片蛋糕

給你滿滿的生魚片！不用多想，這道生魚片蛋糕吃的到多種類的生魚片，有天使蝦、生食級干貝、海鱺、紅甘、鮭魚、蟳棒、甜蝦，這個份量夠四到五人享用了！

生魚片蛋糕

每片色澤都很漂亮～

糯米椒擂皮蛋

這道涼拌菜，雖然一上來不怎麼吸引人，但你絕對要試試看！我個人還滿喜歡的！有香辣的外省口味感～糯米椒不會辣可以跟皮蛋一起吃！配飯超好吃！要不是太飽我真的會吃完這份

糯米椒擂皮蛋

麻辣鴨血豆腐煲

還有麻辣鴨血豆腐煲也是必點品項，很大碗很入味，豆腐跟鴨血的口感都不錯～其他配料也很豐盛

麻辣鴨血豆腐煲

腸子 豆腐 冬粉

以上就是本次享用的餐點啦～是不是看起來超好吃！這家寶藏店還營業到凌晨喔！很可以跟朋友聚餐小酌～店內還有其他項是水煮魚、龍骨火山的品項看起來也都很不錯，大家趕緊收藏起來下次吃！

謀魚蝦也蠔 店家資訊

地址： 241新北市三重區仁政街121號1樓

營業時間：

星期一 17:00–02:30 星期二 17:00–02:30 星期三 17:00–02:30 星期四 17:00–02:30 星期五 17:00–02:30 星期六 15:00–02:30 星期日 15:00–02:30

電話號碼： 02 2970 3110

選單: lin.ee

預約: inline.app

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