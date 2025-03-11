2024.09.16

台東關山│阿美族聯合豐年祭│米國學校體驗好玩吃割稻飯│電光部落散步關山老街買麵包、花生伴手禮│山水軒度假村悠閒放鬆

台東關山最有名的是關山自行車道，遊覽遠望整面無際山巒線，令人心礦神怡.

來到台東關山巧遇三年一次的阿美族聯合季看著鋸木頭比賽，熱鬧非凡.

還能走遊米國學校，好吃飽足的傳統割稻飯＋菜圃雞湯.

搭配認識米文化ＤＩＹ及竹編蜻蜓，讓關山遊程更豐富有趣.

電光部落擁有豐厚的歷史人文，好像時光穿越到了抗清年代.

再來，前往關山老街，絕對要電話預約避免撲空，超人氣的紅豆吐司、奶酥吐司等土司口味.

以及在地關山花生糖伴手禮，各種口味大包小包方便分享.

回程來到大武之心南迴驛（休息站）停留採購休息逛逛～滿載而歸！

台東關山│阿美族聯合豐年祭│米國學校體驗好玩吃割稻飯│電光部落散步關山老街買麵包、花生伴手禮│山水軒度假村悠閒放鬆

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米國學校

米國學校提供豐富多樣化的體驗課程及割稻飯預約用餐.

用餐環境舒服寬廣，大桌面多人聚餐也很可以.

帶著米國學校碗公飯品嚐體驗券，我們要去吃午餐囉！

票券背面可當明信片使用，對於遊客很有紀念價值.

一碗飯內搭配當日菜色及主餐二選一，當日有爌肉飯和排骨飯.

真的碗公飯，有夠大的碗公，男生也能吃得很飽哦！

我們一人一碗的碗公飯，配上菜圃雞湯，非常豐盛又營養！

肉質軟嫩滿香的，飯量足夠，家常菜色，可以吃得飽飽.

爌肉飯也很肉量十足，大家都整碗吃光，美味度感受得到.

特別升級的菜圃雞湯，滿料超大方，湯頭溫潤鹹香，肉厚大塊，好滿足.

關山親水公園│阿美族聯合豐年祭

前往阿美族舉辦豐年季聯合會的關山親水公園.

我們搭乘遊園車前往大草皮，熱鬧會場.

整個關山親水公園佔地廣大，沿路綠林高聳，眼睛超級放鬆！

剛好看到鋸木頭活動，這是關山鎮長組，歡樂十足，真的很累又難度高.

現場有五個部落都穿美美傳統服裝.

一起跳場豐年季的傳統歌舞！

好好玩的遊園拉拉車，回到出發地，還來個旋轉木馬大轉圈！

米國學校│穀倉咖啡館

時間可以的話，可以安排來道穀倉咖啡館，喝杯咖啡吃個甜點.

回到米國學校，必買各種米乖乖，大家都是不手軟的搬！

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商品種類琳瑯滿目，需要花個時間好好的逛.

室內販售各種台東伴手禮，有各樣口味的米乖乖、熱氣球造型伴手禮、紀念衣等商品.

我們當然也帶了好幾款米乖乖送給親朋好友.

綜合包、澎派包的價格比較划算.

這個餅乾吃起來很像菜脯餅.

產品賣的種類很多，我們也花了時間慢慢的逛，很多其他農會商品也能買得到.

還能體驗自己挖蜂蛹作成蜂王乳，可以吃也能擦肌膚保養，但要看看是否會過敏哦！

一盤共有三層蜂王蛹，一個一個把蛹挑出來，放在旁邊杯子內.

一開始還真覺得有點可怕！

就這樣一個一個慢慢的挑起來，都是小小的蜂蛹.

挑蛹之後，再用冰棒棍把裡面的蜂王乳挖起來，放入玻璃罐內.

之後，帶回家冷凍起來，可以擦拭肌膚保養，或也可以直接吃.

但是，直接吃的味道帶有略酸，味道不是很喜歡！

而且，要看自己是否對於蜂王乳過敏反應，才能吃哦.

除了自己製作的蜂王乳，還有一瓶蜂蜜可以帶回家！

現在可以認識一個蜂窩內有哪些蜜蜂，也能現場購買蜂王乳、蜂蜜、蜂花粉.

來認識關山和池上米有何不同，也能透過現場稻米來實際觸踫觀賞.

可以製作一排稻米認識卡，還能裝了一罐稻米帶回家，太讚了啦！

入住山水軒渡假村，有獨立的小木屋，設備齊全，住起來很舒服.

山水軒渡假村

山水軒渡假村距離關山火車站、關山老街約１０分鐘.

飯店門口就是關山自行車道，飯店有提供免費自行車.

有河邊堤岸也能散步賞景，住宿這裡可以親近大自然.

飯店後方是餐廳、游泳池、中草藥湯屋.

我們的房間走溫暖風格，一大一小床的房型擺設.

獨棟小木屋內空間很大，乾濕分離淋浴間浴室，整理得也很乾淨.

晚餐就在渡假村用餐囉！

吃飽之後，可以在園區裡散步走走，聽聽蟲鳴蛙叫，真的很自然！

整個園區占地廣大，吃得太飽也不用擔心肚子很撐，抬頭賞月也好浪漫.

度假村早餐一樣在餐廳用餐，中西自助餐，菜色還算豐富.

電光部落

前往電光部落，了解族語的各樣字詞發音，以及當年日清時代的生活方式及電光由來.

這個大坡真的累壞我們！

爬坡上來大草皮，體驗竹砲、烤豬肉麻糬，族老還會先祈福禱告，讓大家平安健康.

竹砲體驗太驚人，聲音好大，不敢去點火呀！





烤豬肉邊聊天好歡樂.

喝個小米酒，做酒釀罐，帶回家就有自己釀的小米酒，可做各種風味的雞尾酒哦！

富樺餐廳

午餐來到富樺餐廳吃飯囉.

就在山水軒渡假村的外面.

關山親水公園附近，很適合安排用餐.

以大圓桌為主，大廣場也很好停遊覽車，多人聚餐是個不錯選擇.

火盛製餅舖

是關山老街上很人氣的吐司店.

也有販售麵包，要下午才會出爐.

建議電話訂購吐司才不會撲空.

購買關山街上最夯紅豆吐司，我們整團訂了三十條左右..

剛烤出爐的紅豆吐司，空氣飄香麵包味道，讓人口水都要滴下來.

痴愛玉

也是街上超有名的甜點店！

各種擺盤愛玉都好美又好喝.

店內人氣超夯，沒有座位，也可以考慮外帶愛玉杯！

有時間還滿推薦可以坐下來慢慢享用愛玉甜點.

是玫瑰花造型的愛玉，吃起來多了浪漫氣氛.

關山名產花生酥

花生糖伴手禮，也是大家推薦，可以試吃，有小包裝可購買.

綠色盒裝的花生酥是店內最有人氣的伴手禮！

帶了一杯痴愛玉的檸檬紅茶愛玉，拿到車上慢慢的喝.

大武之心南迴驛（休息站）

返程休息採購伴手禮，二樓有觀景台可以看海景.

買了牛蒡絲伴手禮，滿足的開心回家.

很多人都是來這一次搜刮全部口味的乖乖口味.

台東市區吃喝玩樂，想要親近大自然感受完全放鬆.

搭火車到關山慢遊，可以自由騎自行車，規劃完善的自行車道.

遠望山巒綿延山線，層疊高聳翠綠壯觀，隨著日光變化更為迷人，人車不多盡覽風景.

再到，關山老街吃愛玉、購買關山花生酥、紅豆土司伴手禮，整趟旅程充實又好玩！





