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台東縣關山鎮台東關山│阿美族聯合豐年祭│米國學校體驗好玩吃割稻飯│電光部落散步關山老街買麵包、花生伴手禮│山水軒度假

2025-03-11 15:30:09 文字：Fresa芙芮莎
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Fresa芙芮莎

Fresa芙芮莎
2024.09.16

台東關山│阿美族聯合豐年祭│米國學校體驗好玩吃割稻飯│電光部落散步關山老街買麵包、花生伴手禮│山水軒度假村悠閒放鬆

 
 
 
 

台東縣關山鎮台東關山│阿美族聯合豐年祭│米國學校體驗好玩吃割稻飯│電光部落散步關山老街買麵包、花生伴手禮│山水軒度假

台東關山最有名的是關山自行車道，遊覽遠望整面無際山巒線，令人心礦神怡.
來到台東關山巧遇三年一次的阿美族聯合季看著鋸木頭比賽，熱鬧非凡.
還能走遊米國學校，好吃飽足的傳統割稻飯菜圃雞湯.
搭配認識米文化ＤＩＹ及竹編蜻蜓，讓關山遊程更豐富有趣.
電光部落擁有豐厚的歷史人文，好像時光穿越到了抗清年代.
再來，前往關山老街，絕對要電話預約避免撲空，超人氣的紅豆吐司奶酥吐司等土司口味.
以及在地關山花生糖伴手禮，各種口味大包小包方便分享.
回程來到大武之心南迴驛（休息站）停留採購休息逛逛～滿載而歸！

 

台東關山│阿美族聯合豐年祭│米國學校體驗好玩吃割稻飯│電光部落散步關山老街買麵包、花生伴手禮│山水軒度假村悠閒放鬆

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米國學校

米國學校提供豐富多樣化的體驗課程及割稻飯預約用餐.

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用餐環境舒服寬廣，大桌面多人聚餐也很可以.

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帶著米國學校碗公飯品嚐體驗券，我們要去吃午餐囉！

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票券背面可當明信片使用，對於遊客很有紀念價值.

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一碗飯內搭配當日菜色及主餐二選一，當日有爌肉飯和排骨飯.

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真的碗公飯，有夠大的碗公，男生也能吃得很飽哦！

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我們一人一碗的碗公飯，配上菜圃雞湯，非常豐盛又營養！

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肉質軟嫩滿香的，飯量足夠，家常菜色，可以吃得飽飽.

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爌肉飯也很肉量十足，大家都整碗吃光，美味度感受得到.

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特別升級的菜圃雞湯，滿料超大方，湯頭溫潤鹹香，肉厚大塊，好滿足.

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關山親水公園│阿美族聯合豐年祭

前往阿美族舉辦豐年季聯合會的關山親水公園.

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我們搭乘遊園車前往大草皮，熱鬧會場.

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整個關山親水公園佔地廣大，沿路綠林高聳，眼睛超級放鬆！

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剛好看到鋸木頭活動，這是關山鎮長組，歡樂十足，真的很累又難度高.

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現場有五個部落都穿美美傳統服裝.

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一起跳場豐年季的傳統歌舞！

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好好玩的遊園拉拉車，回到出發地，還來個旋轉木馬大轉圈！

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米國學校│穀倉咖啡館

時間可以的話，可以安排來道穀倉咖啡館，喝杯咖啡吃個甜點.

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回到米國學校，必買各種米乖乖，大家都是不手軟的搬！

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商品種類琳瑯滿目，需要花個時間好好的逛.
室內販售各種台東伴手禮，有各樣口味的米乖乖、熱氣球造型伴手禮、紀念衣等商品.

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我們當然也帶了好幾款米乖乖送給親朋好友.

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綜合包、澎派包的價格比較划算.

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這個餅乾吃起來很像菜脯餅.

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產品賣的種類很多，我們也花了時間慢慢的逛，很多其他農會商品也能買得到.

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還能體驗自己挖蜂蛹作成蜂王乳，可以吃也能擦肌膚保養，但要看看是否會過敏哦！

一盤共有三層蜂王蛹，一個一個把蛹挑出來，放在旁邊杯子內.

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一開始還真覺得有點可怕！

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就這樣一個一個慢慢的挑起來，都是小小的蜂蛹.

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挑蛹之後，再用冰棒棍把裡面的蜂王乳挖起來，放入玻璃罐內.
之後，帶回家冷凍起來，可以擦拭肌膚保養，或也可以直接吃.
但是，直接吃的味道帶有略酸，味道不是很喜歡！
而且，要看自己是否對於蜂王乳過敏反應，才能吃哦.

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除了自己製作的蜂王乳，還有一瓶蜂蜜可以帶回家！

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現在可以認識一個蜂窩內有哪些蜜蜂，也能現場購買蜂王乳、蜂蜜、蜂花粉.

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來認識關山和池上米有何不同，也能透過現場稻米來實際觸踫觀賞.

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可以製作一排稻米認識卡，還能裝了一罐稻米帶回家，太讚了啦！

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入住山水軒渡假村，有獨立的小木屋，設備齊全，住起來很舒服.

山水軒渡假村

山水軒渡假村距離關山火車站、關山老街約１０分鐘.
飯店門口就是關山自行車道，飯店有提供免費自行車.
有河邊堤岸也能散步賞景，住宿這裡可以親近大自然.

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飯店後方是餐廳、游泳池、中草藥湯屋.

 

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我們的房間走溫暖風格，一大一小床的房型擺設.
獨棟小木屋內空間很大，乾濕分離淋浴間浴室，整理得也很乾淨.

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晚餐就在渡假村用餐囉！
吃飽之後，可以在園區裡散步走走，聽聽蟲鳴蛙叫，真的很自然！
整個園區占地廣大，吃得太飽也不用擔心肚子很撐，抬頭賞月也好浪漫.

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度假村早餐一樣在餐廳用餐，中西自助餐，菜色還算豐富.

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電光部落

前往電光部落，了解族語的各樣字詞發音，以及當年日清時代的生活方式及電光由來.

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這個大坡真的累壞我們！

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爬坡上來大草皮，體驗竹砲、烤豬肉麻糬，族老還會先祈福禱告，讓大家平安健康.

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竹砲體驗太驚人，聲音好大，不敢去點火呀！


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烤豬肉邊聊天好歡樂.

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喝個小米酒，做酒釀罐，帶回家就有自己釀的小米酒，可做各種風味的雞尾酒哦！

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富樺餐廳

午餐來到富樺餐廳吃飯囉.
就在山水軒渡假村的外面.
關山親水公園附近，很適合安排用餐.

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以大圓桌為主，大廣場也很好停遊覽車，多人聚餐是個不錯選擇.

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火盛製餅舖

是關山老街上很人氣的吐司店.
也有販售麵包，要下午才會出爐.
建議電話訂購吐司才不會撲空.

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購買關山街上最夯紅豆吐司，我們整團訂了三十條左右..

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剛烤出爐的紅豆吐司，空氣飄香麵包味道，讓人口水都要滴下來.

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痴愛玉

也是街上超有名的甜點店！
各種擺盤愛玉都好美又好喝.

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店內人氣超夯，沒有座位，也可以考慮外帶愛玉杯！

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有時間還滿推薦可以坐下來慢慢享用愛玉甜點.

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是玫瑰花造型的愛玉，吃起來多了浪漫氣氛.

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關山名產花生酥

花生糖伴手禮，也是大家推薦，可以試吃，有小包裝可購買.

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綠色盒裝的花生酥是店內最有人氣的伴手禮！

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帶了一杯痴愛玉的檸檬紅茶愛玉，拿到車上慢慢的喝.

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大武之心南迴驛（休息站）

返程休息採購伴手禮，二樓有觀景台可以看海景.
買了牛蒡絲伴手禮，滿足的開心回家.

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很多人都是來這一次搜刮全部口味的乖乖口味.

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台東市區吃喝玩樂，想要親近大自然感受完全放鬆.
搭火車到關山慢遊，可以自由騎自行車，規劃完善的自行車道.
遠望山巒綿延山線，層疊高聳翠綠壯觀，隨著日光變化更為迷人，人車不多盡覽風景.
再到，關山老街吃愛玉、購買關山花生酥、紅豆土司伴手禮，整趟旅程充實又好玩！

 
 
 
 
 
 


 
 
 

 

 

 

 
評分者：Fresa
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評論分數
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